Der Westen blockiert die Regionalliga-Reform zur 3. Liga nicht Die anstehende Regionalliga-Reform zieht großes Interesse nach sich. Zuletzt wurde das "Kompass-Modell" der zuständigen Arbeitsgruppe in den Vordergrund gestellt. Dass sich der Westen und Südwesten gegen eine Reform wehren, verneint nun Michael Vesper. von André Nückel · Heute, 11:47 Uhr · 0 Leser

Die Regionalliga-Reform ist ein Streitthema. – Foto: IMAGO / Picture Point

Mit dem einfachen Leitsatz "Meister müssen aufsteigen" sucht die Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform nach einer Lösung, um diese Forderung sinnvoll umzusetzen - nur scheint dies allerdings anders als die Absicht nicht allzu einfach zu sein. Die AG widmete sich zuletzt dem "Kompass"-Modell“, doch verschiedene Medien berichteten, dass sich die Verbände aus dem Westen und Südwesten gegen eine solche Reform stellen. Dem widerspricht nur Dr. Michael Vesper, Vorsitzender der AG.

Regionalliga West und Regionalliga Südwest profitieren vom Status Quo Das "Kompass-Modell" sieht eine dynamische Einteilung vor, die jährlich die Regionalliga-Teams nach der kürzesten Anreise in vier Gruppen aufteilt. "Die Abstiegsregelung in der Regionalliga wäre in diesem Modell ebenfalls einheitlich und nicht mehr von der regionalen Zugehörigkeit der Absteiger aus der 3. Liga abhängig. Es könnte also nicht mehr in einzelnen Staffeln zu einem verstärkten Abstieg kommen. Auch die bestehenden Aufstiegsregelungen aus der 5. Liga könnten beibehalten werden", teilt der DFB mit. Der MDR meldete beispielsweise im Nachgang, dass die Verbände aus dem Westen und Südwesten gegen eine solche Änderung seien: "Die Regionalverbandspräsidenten wie vor allem Peter Frymuth vom Westdeutschen Fußballverband (WDFV) fürchten den Machtverlust, indem sie die Trägerschaft für ihre jeweilige Regionalliga aufgeben müssten." Vom aktuellen Status Quo profitieren die Regionalliga West und Regionalliga Südwest nämlich, weil die Meister dank der Verbandsgrößen der angeschlossenen Verbände sicher aufsteigen. Vesper teilte nach der vierten Sitzung mit: "Die Diskussionen sind intensiv, ich nehme sie aber weiterhin als konstruktiv wahr. Klar ist: Wenn jeder nur aus seiner eigenen Brille auf die Dinge schaut, werden wir keine Lösung finden. Wir müssen daher immer das Gesamtbild im Blick behalten."

Westen, Südwesten und Frymuth sind keine Reform-Verhinderer In dieser Woche hat sich der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) erneut über den Deutschen Fußball-Bund (DFB) geäußert. Der Funktionär stellt klar, dass es keinen Ego-Trip aus dem Westen und Südwesten gebe: "Es trifft nicht zu, dass die Regionalligen des Westens und des Südwestens sich einer solchen Lösung grundsätzlich entgegengestellt haben, wie zum Teil öffentlich kolportiert. Sie warten jetzt wie die anderen zunächst das Arbeitsergebnis unserer AG ab." Ferner stärkt Vesper WDFV-Chef Frymuth den Rücken. Der DFB-Vizepräsident wurde in diesem Kontext namentlich genannt: "Auch dass einzelne Personen wie beispielsweise Peter Frymuth momentan öffentlich als angebliche Blockierer dargestellt werden, ist völlig unangemessen. Fakt ist: Peter Frymuth hat sich bis dato noch überhaupt nicht zum Inhalt unserer Beratungen geäußert und auch keinen Einfluss auf die AG genommen." FuPa Niederrhein hatte den WDFV um Stellungnahme zum Sachverhalt gebeten, aber keine Rückmeldung erhalten.