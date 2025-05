Der weite Weg des TSV Grünwald zum Happy End

TSV Grünwald startet heute beim TuS Geretsried in die Abstiegs-Relegation

Es ist ein weiter Weg zum Happy End: Mit dem Gastspiel beim TuS Geretsried starten die Fußballer des TSV Grünwald heute um 18.30 Uhr in die Relegation. Einfach ist in dieser Saisonverlängerung wohl nur der Modus: Jeweils vier Teams spielen im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel einen Bayernliga-Platz aus. Sollten die Grün-Weißen also an Geretsried scheitern, müssten sie nach einem Jahr wieder zurück in die Landesliga. Sollten sie sich nach der zweiten Partie am Samstag (16 Uhr) hingegen nach 90 Minuten, Verlängerung oder Elfmeterschießen durchsetzen, träfen sie auf den Sieger des Duells TSV Schwabmünchen gegen den 1. FC Sonthofen. Nur der Gewinner dieser zweiten Runde spielt nächste Saison fünftklassig.

Die sportliche Aufgabe ist allerdings schwer. „Mit Geretsried kommt jetzt erst mal ein Gegner, der richtig Power hat“, sagt Grünwalds Trainer Florian de Prato, der den TuS als Zweiten der Landesliga Südost psychologisch grundsätzlich im Vorteil sieht: „Der Landesligist hat eine ganze Saison voll mit Erfolgserlebnissen.“ Wenn man die Bilanz der Kontrahenten nach der Winterpause vergleicht, relativiert sich dies allerdings: Sowohl die Grünwalder als auch die Geretsrieder holten jeweils sieben Siege und ein Remis, der TSV verlor fünfmal, der TuS verspielte mit vier Niederlagen seine Chance auf den Direktaufstieg, musste am Ende noch um Rang zwei zittern. Dazu verweist de Prato auf den Klassenunterschied: „Wir müssen uns als Bayernligist nicht verstecken. Die Geretsrieder wollen unbedingt da hin, wo wir sind. Wir müssen zeigen, dass wir ein Jahr voraus sind, was Erfahrung, Qualität und Intensität betrifft. Zwischen Bayernliga und Landesliga ist ein meilenweiter Unterschied.“ Dem Geretsrieder Sturmduo darf man allerdings wohl schon Bayernliga-Niveau unterstellen: Srdan Ivkovic hat 30 Treffer auf dem Konto, Belmin Idrizovic 23. „Wir müssen den Gegner insgesamt als Mannschaft vom Tor entfernt halten“, lautet de Pratos Rezept gegen diese Angriffswucht.

Zuversichtlich stimmt den 38-Jährigen der 5:1-Heimsieg im letzten Punktspiel gegen den FC Ismaning. „Man hat manchmal von Seiten der Ismaninger das Gefühl eines Sommerkicks gehabt, aber mir war die Art und Weise wichtig, wie wir gespielt haben. Wir haben gut verteidigt, nicht viel zugelassen und schöne Tore herausgespielt.“ Und das trotz massiver Personalprobleme. Am Samstag soll es wieder besser ausschauen, de Prato rechnet mit Leon Sammer, der gegen Ismaning angeschlagen raus musste, David Wörns, der gesundheitlich nicht auf der Höhe war, und Gabriel Wanzeck, der aus familiären Gründen kurzfristig passen musste. Und er hofft, nach dessen Krankheit, auch stark auf Niklas Kerns Comeback.

Insgesamt geht der Coach relativ gelassen in die Entscheidungsrunde: „Ich dachte eigentlich, ich würde sehr angespannt sein, aber ich bin tiefenentspannt. Man kann es als können sehen oder als müssen. Ich sage aber: Wir dürfen noch um den Klassenerhalt spielen. So sollten wir reingehen.“

De Prato mit sehr positiver Relegations-Bilanz

Dabei hilft de Prato auch seine Erfahrung: „Ich habe, glaube ich, acht Relegationen gespielt. Davon habe ich sieben gewonnen. Meistens war es ein Marathon und es ging um den Aufstieg“, blickt er zurück und verrät, dass er gelernt hat, den Fokus immer auf den nächsten Schritt zu legen: „Wenn man die Relegation zu verkopft angeht, muss man sie gar nicht erst spielen. Wir haben einen Plan fürs erste Spiel, und danach haben wir wieder ein paar Tage Zeit, um einen Plan fürs zweite Spiel zu machen.“