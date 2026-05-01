Der Weg zurück zur Normalität führt den SC St. Tönis nach Essen

Kastrati hegt große Sympathien für die gegnerische Mannschaft und deren Trainerteam, verfolgt aber naturgemäß die eigenen Ziele, für die es noch Punkte braucht. „Unser Ziel ist, Dritter zu werden. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir oben noch ein Wörtchen mitreden können. Es geht dort sehr spannend zu und für uns ist es natürlich schöner, nach oben gucken zu können, als nach unten gucken zu müssen.“ Auch wenn die Voraussetzungen deutlich für die Gäste sprechen, erwartet der 47-Jährige eine schwierige Aufgabe: „Das ist ein ganz wichtiges Spiel für Frintrop. Aus meiner Sicht müssen sie das Spiel gewinnen. Wir werden versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Aber es wird ein Kampfspiel. Sie werden alles reinhauen. Das muss uns bewusst sein.“

Nachdem es in den vergangenen Wochen personell etwas eng war, lichtete sich nun die Ausfallliste und Kastrati kann wieder aus dem Vollen schöpfen. Mit Blick auf die neue Saison und die feststehenden Abgänge ist der SC derweil auf der Suche nach einem spielstarken Sechser. Dazu steht noch ein Offensivspieler auf dem Zettel. Neben vier A-Jugendlichen rücken zwei Akteure aus der zweiten Mannschaft in den Oberligakader auf. Aufgrund ihrer guten Leistungen zieht der SC Mittelfeldakteur Yigit Siyak und Offensivspieler Lucas Noczenski hoch. Vakant ist noch der Posten des Co-Trainers. Kastrati hat einen Wunschkandidaten, doch ob dieser realisierbar ist, sollen die nächsten Wochen zeigen.