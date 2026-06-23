Der Weg zurück nach Weida Die Verantwortlichen des FC Thüringen Weida dürfen den nächsten vielversprechenden Neuzugang auf dem Roten Hügel begrüßen. Ein junger Offensivspieler wechselt aus der U19 des JFC Gera nach Weida und gehörte dort zuletzt zu den spielstärksten Akteuren seines Teams. von FC Thüringen Weida · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Vom Klassenzimmer auf den Rasen. Der FC Thüringen Weida bindet einen Jungen aus der Heimat. – Foto: Thomas Gorlt

Mit seiner technischen Qualität, seinem Spielverständnis und seinem Entwicklungspotenzial bringt er beste Voraussetzungen mit, um im Männerbereich die nächsten Schritte seiner Laufbahn zu gehen. Der FC Thüringen Weida gewinnt damit nicht nur ein großes Talent für die Zukunft, sondern auch einen Spieler, dessen fußballerischer Weg noch lange nicht ausgeschrieben ist. Dabei führt sein Wechsel keineswegs in unbekanntes Terrain. Zur Osterburgstadt bestehen bereits seit vielen Jahren enge persönliche Verbindungen, weshalb die Vorfreude auf das nun beginnende gemeinsame Kapitel auf beiden Seiten besonders groß ist.

Der 18-jährige Jannik Bergner schließt sich mit sofortiger Wirkung dem FC Thüringen Weida an. Der talentierte Nachwuchsspieler kehrt damit an eine alte Wirkungsstätte zurück, denn bereits im Kleinfeldbereich schnürte er seine Fußballschuhe auf dem Roten Hügel. Anschließend wechselte er in der D-Jugend zum JFC Gera, wo er sämtliche Großfeldmannschaften durchlief und sich kontinuierlich weiterentwickelte. Doch nicht nur auf dem Platz wusste der Youngster zu überzeugen, sondern auch menschlich genoss er bei Trainern und Mitspielern stets ein hohes Ansehen. Diese Eigenschaften hinterließen auch beim FC Thüringen Weida schnell einen positiven Eindruck, sodass die Verantwortlichen von Beginn an von einer Verpflichtung überzeugt waren: „Man muss immer bedenken, dass ein guter Thüringenliga-Spieler im U19-Bereich nicht sofort auch ein Thüringenliga-Spieler im Männerbereich ist. Trotzdem sind wir von Jannik absolut überzeugt. Der JFC Gera leistet seit Jahren sehr gute Nachwuchsarbeit und ist für den Fußball in unserer Region von enormer Bedeutung. Viele Vereine können dankbar sein, dass dort regelmäßig Spieler mit einer solchen Qualität ausgebildet werden. Jannik war mehrfach bei uns im Training und hat auch bei seinen Einsätzen sofort einen positiven Eindruck hinterlassen. Er hat sich schnell in die Mannschaft eingefügt und sofort überzeugt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat. Hinzu kommt, dass er den Verein und das Umfeld bereits bestens kennt. Das erleichtert den Einstieg und gibt ihm die Möglichkeit, sich von Beginn an voll auf seine Entwicklung zu konzentrieren.“, so Vereinspräsident Nick Schubert.

Erst vor wenigen Wochen legte Jannik Bergner erfolgreich sein Abitur am Georg-Samuel-Dörffel-Gymnasium in Weida ab. Umso schöner ist es für die Verantwortlichen, dass sich ein weiterer talentierter Fußballer aus der Region für den Weg auf den Roten Hügel entschieden hat. Mit der Verpflichtung des 18-Jährigen bindet der Verein einen jungen Spieler mit starken Wurzeln in der Heimat an sich. Die Verantwortlichen sehen darin nicht nur einen sportlichen Gewinn, sondern auch ein wichtiges Signal für die Identifikation mit Verein, Stadt und Region. Spieler wie Jannik Bergner stehen beispielhaft für den Anspruch des FC Thüringen Weida, talentierten Nachwuchskräften aus dem Umfeld eine Perspektive im Männerbereich zu bieten. Besonders Chef-Trainer Peter Dauel blickt der Zusammenarbeit mit Jannik Bergner mit großer Vorfreude entgegen: „Ich arbeite sehr gerne mit jungen Spielern zusammen, um sie weiterzuentwickeln und auf ihrem Weg zu begleiten. Mit Jannik haben wir einen talentierten Fußballer für uns gewinnen können, der bereits viele gute Ansätze mitbringt. Jetzt wird es darum gehen, ihn Schritt für Schritt an die Anforderungen im Männerbereich heranzuführen. Ich bin gespannt, wie er sich in der nächsten Zeit bei uns entwickelt und freue mich auf die gemeinsame Arbeit.“