– Foto: Julian Meusel

Der Weg zum Titel für die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft Der "Socca World Cup" findet zum zum ersten Mal in Amerika statt. Vom 29. November bis 7. Dezember kämpfen die 32 besten Teams der Welt in Cancun/Mexiko um den Titel des Kleinfeld-Weltmeisters 2025. Verlinkte Inhalte Socca World Cup Deutschland Ungarn

Das Achtelfinale steht am heutigen Freitag auf dem Programm. Los geht es um 21 Uhr deutscher Zeit. Da Deutschland das letzte Achtelfinale austrägt, wird die Partie am frühen Samstagmorgen deutscher Zeit um 4.35 Uhr (Ortszeit 22.35 Uhr) stattfinden. Vorausgesetzt, es gibt keine größeren Verzögerungen im Tagesablauf. FuPa wird im ausführlichen Liveticker berichten. Gegner im Achtelfinale ist Ungarn, das souverän durch die Gruppe marschiert ist und in drei Spielen 16 Tore geschossen und kein einziges Gegentor kassiert hat. Zum Auftakt gab es ein sattes 10:0 gegen Brasilien, das aufgrund Visum-Problemen stark ersatzgeschwächt angetreten ist und auch ausgeschieden ist.

Im Viertelfinale könnte am Samstag ein "Überraschungs-Gruppensieger" warten. Die Niederlande trifft im Achtelfinale auf Costa Rica und ließ in der Gruppe A Kasachstan (WM-Finalist 2024) und Frankreich (EM-Finalist 2025) hinter sich. Costa Rica hat nur die Runde der letzten 16 erreicht, da England beim 4:2-Sieg einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatte. Ab dem Halbfinale gibt es eh kein "Wunschkonzert" mehr und die ganz großen Kleinfeld-Nationen werden unter sich sein. In der deutschen Tableau-Hälfte sind Polen (Europameister 2025) oder Oman (Weltmeister 2024) die Favoriten, die sich im Achtelfinale nun bereits gegenüberstehen. Auch Tschechien wäre ein möglicher Halbfinal-Gegner, gegen den kürzlich ein Testspiel knapp mit 3:2 gewonnen wurde.