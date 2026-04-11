Der Weg vom Schalke-Talent zum Wülfrather Hoffnungsträger

Die Saison zuvor begann der Nachwuchsstürmer beim TSV Marl-Hüls, dort wurde Schalke 04 auf ihn aufmerksam. Anfang 2016 folgte der Wechsel zum Gelsenkirchener Traditionsklub. „Dort zog ich mir in der Vorbereitung auf die Rückrunde aber einen Kreuzbandriss zu, war sieben, acht Monate raus und hatte dadurch auf Schalke keine Zukunft mehr. Das war ein erheblicher Rückschlag und anschließend eine schwierige Zeit für mich als junger, ehrgeiziger Fußballer“, so der Linksfuß im Rückblick. Nach dem halbjährigen Bundesliga-Gastspiel in Münster nahm die Karriere bei den Senioren ab Sommer 2017, beginnend bei der TSG Sprockhövel, richtig Fahrt auf.

Der Partie am Sonntag sieht Timo Conde, der am Erbacher Berg nicht nur sportlich längst angekommen ist, sondern sich mit seiner offenen, kommunikativen Art auch im Umfeld schnell eingelebt hat, zuversichtlich entgegen. „Gnadental wird sicher erst einmal großen Wert auf Defensivarbeit legen. Trotzdem sollten wir versuchen, möglichst früh einen Treffer vorzulegen, um Sicherheit und Stabilität in unsere Aktionen zu bekommen. Da müssen wir Ideen im Mittelfeld entwickeln und ganz vorne Entschlossenheit und Durchschlagskraft zeigen“, so der 1,90 Meter große Offensivspieler, der natürlich ein Startelfmandat hat.