Der Weg vom Schalke-Talent zum Wülfrather Hoffnungsträger

Während Wülfrath in Mennrath in der sechsten Minute der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich kassierte, mühte sich Gnadental zu einem 4:2-Heimsieg im Kellerduell gegen Bergisch Born. Unter den DJK-Torschützen der nach mehrwöchiger Verletzungspause erstmals wieder mitwirkende Marco Lüttgen, der gleich seinen 12. Saisontreffer erzielte. Seine Qualitäten im und am gegnerischen Strafraum unterstrich auch Wülfraths Timo Conde mit seinen beiden Treffern in Mennrath. Der Winterzugang steht bei sechs Toren für den FCW, traf in der Hinrunde für seinen Ex-Klub DJK/SF Katernberg elfmal ins Schwarze. Eine stolze Zwischenbilanz.
Bereits in der Bezirksliga-Aufstiegssaison 2024/25 der Sportfreunde stellte der 27-Jährige seine Qualitäten mit 36 Toren in 33 Partien unter Beweis. Im entscheidenden Aufstiegsrelegationsspiel gegen die SG Benrath-Hassels gelang dem Vollblutstürmer ein Hattrick zum 3:2-Sieg. „In Katernberg, das war eine erfolgreiche, richtig geile Zeit. Wir sind auch sehr ordentlich in die Landesliga gestartet. Aber aufgrund meines Wohnungswechsels, meiner beruflichen und privaten Situation kam das Angebot von Joscha Weber zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten ja schon zuvor Kontakt“, blickt er zurück.
Der vor wenigen Monaten nach Velbert umgezogene Angreifer hat eine bewegte Fußballer-Vergangenheit hinter sich. Landesligist BW Mintard sowie, neben anderen, die Westfalen-Oberligisten Westfalia Herne, SpVg. Erkenschwick und TSG Sprockhövel zählten zu seinen Stationen. Zwei namhafte Klubs durchlief der in Datteln geborene Conde in seiner Juniorenzeit. Bei Preußen Münster absolvierte er in der Rückrunde 2016/17 fünf Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga.
Schwere Verletzung warf ihn bei S04 zurück
Die Saison zuvor begann der Nachwuchsstürmer beim TSV Marl-Hüls, dort wurde Schalke 04 auf ihn aufmerksam. Anfang 2016 folgte der Wechsel zum Gelsenkirchener Traditionsklub. „Dort zog ich mir in der Vorbereitung auf die Rückrunde aber einen Kreuzbandriss zu, war sieben, acht Monate raus und hatte dadurch auf Schalke keine Zukunft mehr. Das war ein erheblicher Rückschlag und anschließend eine schwierige Zeit für mich als junger, ehrgeiziger Fußballer“, so der Linksfuß im Rückblick. Nach dem halbjährigen Bundesliga-Gastspiel in Münster nahm die Karriere bei den Senioren ab Sommer 2017, beginnend bei der TSG Sprockhövel, richtig Fahrt auf.
Der Partie am Sonntag sieht Timo Conde, der am Erbacher Berg nicht nur sportlich längst angekommen ist, sondern sich mit seiner offenen, kommunikativen Art auch im Umfeld schnell eingelebt hat, zuversichtlich entgegen. „Gnadental wird sicher erst einmal großen Wert auf Defensivarbeit legen. Trotzdem sollten wir versuchen, möglichst früh einen Treffer vorzulegen, um Sicherheit und Stabilität in unsere Aktionen zu bekommen. Da müssen wir Ideen im Mittelfeld entwickeln und ganz vorne Entschlossenheit und Durchschlagskraft zeigen“, so der 1,90 Meter große Offensivspieler, der natürlich ein Startelfmandat hat.
Zwei Kandidaten für die Anfangsformation brechen Joscha Weber indes weg. Florian Schikowski und Toni Zupo holten sich zuletzt die fünfte gelbe Karte ab. Alex Fagasinski fehlt weiterhin mit einer Innenbandverletzung. Dagegen zählt Lukas Trier nach einer Pause aus privaten Gründen wieder zum Kader.