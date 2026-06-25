Der Weg soll beim Verbandsligisten weiter nach oben gehen

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Der TSV Oberensingen aus der Verbandsliga Württemberg geht nach zwei dritten Plätzen in Folge mit Marco Parrotta als neuem Trainer in die kommende Saison. Der bisherige Coach Leonard Gjini wechselt zur TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Zudem kommt Alban Dodoli vom SV Böblingen, während mehrere Spieler den Verein verlassen und Lücken entstehen.

Parrotta übernimmt eine Mannschaft, die sich in den vergangenen Jahren in der Verbandsliga Württemberg fest etabliert hat. Nach dem Aufstieg als Meister der Landesliga Württemberg, Staffel 2, im Jahr 2023 belegte der TSV Oberensingen zunächst Rang neun, danach zweimal nacheinander Platz drei. Damit gehörte der Verein zuletzt konstant zur Spitzengruppe der Liga.

Der neue Trainer kommt vom TSV Linsenhofen und kennt den TSV Oberensingen auch aus seiner eigenen Laufbahn. Als Spieler war Marco Parrotta in den Spielzeiten 2018/19, 2019/20 und 2020/21 für Oberensingen in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, aktiv. Insgesamt stehen in seiner dokumentierten Spielerbilanz 161 Spiele, 62 Tore und 34 Vorlagen. Besonders prägend waren seine Jahre bei der SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang, für die er in der Bezirksliga Neckar/Fils regelmäßig traf und vorbereitete.