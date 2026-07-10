„Der Weg mit der eigenen Jugend ist der Richtige“

– Foto: Paul Stadelmaier

Im FuPa-Teamcheck zieht Stefan Dudium, Trainer der SG Bettringen II, ein positives Fazit zur Saison der SG Bettringen II in der Kreisliga A1 Ostwürttemberg. Der früh gesicherte Klassenerhalt ermöglichte die erfolgreiche Integration zahlreicher Nachwuchsspieler. Diesen Weg möchte der Verein auch in der kommenden Saison konsequent fortsetzen.

Mit dem Verlauf der Saison 2025/2026 zeigt sich Stefan Dudium zufrieden. Die Mannschaft erreichte ihre gesteckten Ziele und schaffte es frühzeitig, sich von den Abstiegsrängen abzusetzen. Dadurch konnte der Fokus auf die Entwicklung junger Spieler gelegt werden.

Für den Trainer ist die Entwicklung der eigenen Talente weit mehr als ein kurzfristiger Erfolg. Er sieht darin die Grundlage für eine nachhaltige Zukunft des Vereins.

„Ich bin grundsätzlich mit dem Verlauf der Saison 2025/26 zufrieden. Die gesteckten Ziele wurden erreicht. Das Einbinden unserer Jugendspieler und die tabellarische Sicherheit gegenüber dem Abstieg haben wir super gemeistert. Zu einem frühen Zeitpunkt in der Saison waren wir aus der Zone der abstiegsgefährdeten Mannschaften raus. Diese Entwicklung war ein klarer Vorteil für das Team, da wir die jungen Spieler aus der A-Jugend frühzeitig in den aktiven Fußball einbinden konnten und gemeinsam Erfolge und Momente feiern durften. Die Jungs sind für unsere aktiven Mannschaften ein Gewinn. Sowohl menschlich als auch sportlich bringen diese Nachwuchskicker die SG Bettringen nachhaltig weiter. Der Weg, zu großen Teilen auf die eigene Jugend zu setzen, ist in meinen Augen definitiv der Richtige und wird sich nachhaltig auszahlen“, sagt Stefan Dudium gegenüber FuPa.

Intensive Vorbereitung mit vielen neuen Gesichtern

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 fällt zwar kurz aus, bringt aber zahlreiche neue Spieler in den Kader.

„Als Teamchef freue ich mich auf sechs A-Jugend-Spieler und fünf Neuzugänge. Die Vorbereitung wird kurz und intensiv.“

Mit den Nachwuchsspielern und den externen Verstärkungen soll der Konkurrenzkampf weiter angekurbelt werden.

Das Team steht über allem

Einzelne Spieler möchte Stefan Dudium bewusst nicht hervorheben. Für ihn ist entscheidend, dass sich die gesamte Mannschaft kontinuierlich entwickelt und Verantwortung übernimmt.

„Nicht den einzelnen Spieler und dessen Entwicklung sehe ich als herausragend an. Mir ist wichtig, dass sich das Team in Summe entwickelt. Mit Spaß und kontinuierlicher Disziplin formt sich ein Team mit Perspektive. Jung und Alt haben gemeinsam auf dem Platz von Beginn der Saison an die Verantwortung übernommen, das Team angetrieben, geleitet und in Spur gehalten. Die jungen Spieler haben sich super ins Team integriert. Viele der Mannschaftsmitglieder haben sich, zu meiner Freude, weiterentwickelt. Ich bin echt happy!“

Gerade das Zusammenspiel zwischen erfahrenen Spielern und den Nachwuchskräften bewertet der Trainer als großen Pluspunkt.

Früh den Klassenerhalt sichern

Auch für die kommende Saison verfolgt die SG Bettringen II eine klare Zielsetzung. Die Mannschaft möchte sich möglichst schnell aus dem Tabellenkeller verabschieden und den Spitzenteams das Leben schwer machen.

„Früh aus der heißen Zone zu kommen und den Favoriten kräftig auf die Nerven zu gehen.“

Damit steht zunächst der Klassenerhalt im Mittelpunkt, ehe sich möglicherweise weitere Chancen ergeben.

Klarer Favorit auf den Titel

Bei der Frage nach dem Meisterschaftsanwärter sieht Stefan Dudium einen Verein deutlich in der Pflicht.

„Der TV Straßdorf muss nach dieser Transferoffensive quasi aufsteigen, alles andere wäre vermutlich für den Verein eine Enttäuschung.“

Für den Trainer ist der TV Straßdorf nach seinen personellen Verstärkungen der klare Favorit auf den Titel.

Verstärkung aus der Region und dem eigenen Nachwuchs

Zur neuen Saison verstärkt sich die SG Bettringen II mit Hannes Friedhoff vom TV Straßdorf, Martin Zürn vom PSV Stuttgart, Julian Cely vom TSV Großdeinbach und Mico Christmann vom TSV Böbingen.

Hinzu kommen aus der eigenen Jugend Adrian Kamberaj, Marius Barth, Leon Siebenrock, Ilirijan Dinaj und Jannick Schneider, die künftig zum Aktivenkader gehören.

„Hannes Friedhoff (TV Straßdorf), Martin Zürn (PSV Stuttgart), Julian Cely (TSV Großdeinbach), Mico Christmann (TSV Böbingen) sowie Adrian Kamberaj, Marius Barth, Leon Siebenrock, Ilirijan Dinaj und Jannick Schneider (eigene Jugend).“

Die Mischung aus externen Neuzugängen und eigenem Nachwuchs passt damit genau zur langfristigen Ausrichtung des Vereins.

Regel gegen Zeitspiel überzeugt

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft spricht sich Stefan Dudium für die Ein-Minuten-Regel nach einer Behandlung auf dem Spielfeld aus.

„Die 1-Minuten-Regel nach der Behandlung. Es wird einige Simulanten vom Rumliegen auf dem Platz abhalten.“

Aus seiner Sicht kann diese Regel dazu beitragen, Zeitspiel einzudämmen und den Spielfluss zu verbessern.