Das ist Luca Janssen. – Foto: Hannah Gooren

Der Wechsel von Luca Janssen nach Goch ist geplatzt Der Aufsteiger in die Landesliga hatte sich schon im Frühjahr mit dem torgefährlichen Spielmacher des A-Ligisten Viktoria Winnekendonk geeinigt. Aber die Geschehnisse am vorletzten Spieltag haben einen Strich durch die Rechnung gemacht.

82 Einsätze, 40 Tore, 49 Vorlagen: Einen Spielmacher mit einer solchen Bilanz wünscht sich jeder Verein. Luca Janssen hat in den vergangenen drei Jahren maßgeblich zum sportlichen Höhenflug des A-Ligisten Viktoria Winnekendonk beigetragen. Der Haken an der Sache: Zum erhofften Aufstieg in die Bezirksliga hat’s jeweils ganz knapp nicht gereicht.

Längst waren auch höherklassige Vereine auf den torgefährlichen Regisseur aufmerksam geworden. Und auch der 22-Jährige hatte Lust auf eine neue Herausforderung und hatte sich bereits im Frühjahr mit Landesliga-Aufsteiger Viktoria Goch auf einen Wechsel geeinigt. Doch der geplante Transfer ist jetzt kurzfristig geplatzt. Luca Janssen verletzt sich schwerwiegend

Den vorletzten Spieltag wird Luca Janssen wahrscheinlich noch lange in schlechter Erinnerung behalten. Die Tatsache, dass Viktoria Winnekendonk mit einem 1:1 beim SV Sevelen die Chance auf den Aufstieg verspielte, ist angesichts der Ereignisse am Koetherdyck fast schon nebensächlich. „Für mich war das ein Skandalspiel. Das sage ich ganz bewusst. Denn speziell Luca hat von Anfang an nur auf die Knochen bekommen“, sagt der Winnekendonker Trainer Johannes Rankers. Negativer Höhepunkt war ein Foul in der 78. Minute, bei dem der 22-Jährige eine gebrochene Kniescheibe erlitt. Wegen dieser schweren Verletzung wird Janssen wahrscheinlich erst kurz vor der Winterpause auf den Platz zurückkehren können – je nach Heilungsverlauf muss er sich sogar bis zur Rückrunde der kommenden Saison gedulden.