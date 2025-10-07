 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: TSV Ruppertshofen Frauen

Der Wasen der Amateure 2025 – Eure Fotos, Teil 5

FuPa Württemberg sammelt eure Emotionen und veröffentlicht alle Schnappschüsse in einer Galerie - macht mit!

Verlinkte Inhalte

BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

Es ist endlich wieder so weit! Das Cannstatter Volksfest, kurz Wasen genannt, und damit die beste Zeit des Jahres läuft. Unter den vielen Millionen Feierwilligen werden sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Prominente auf dem Wasen blicken lassen. Für viele ist der Wasen-Besuch ein absoluter Pflichttermin, auch viele Amateurfußball-Mannschaften aus Württemberg haben sich die feucht-fröhliche Zeit rot im Kalender angestrichen. Vom 26. September bis zum 12. Oktober wird viel gefeiert.

Zünftig gefeiert auf dem Wasen haben bereits die Mannschaften der folgenden Vereine:

- TSV Ruppertshofen Frauen

- VfL Pfullingen

- KSG Eislingen

- VfL Brackenheim Ü32

---

– Foto: TSV Ruppertshofen Frauen

– Foto: VfL Pfullingen

– Foto: KSG Eislingen

– Foto: VfL Brackenheim Ü32

+++

Schickt uns gerne eure besten Bilder und Videos vom gemeinsamen Mannschaftsabend auf dem Wasen, bei dem die Stärkung des teaminternen Zusammenhalts im Vordergrund steht. Wir zaubern daraus eine Wasen-Collage und zeigen Euch, wer wann, wo, wie und mit wem unterwegs war.

Schickt eure Bilder gerne an:

E-Mail: wuerttemberg@fupa.net

Instagram: @fupa_wuerttemberg

Betreff: Wasen 2025/Dein Verein

__________________________________________________________________________________________________

Hinweis zum Datenschutz

Die Bilder werden auf FuPa veröffentlicht. Außerdem können die Fotos auch für weitere Artikel sowie auf Facebook und Instagram genutzt werden. Die FuPa-Redaktion sieht es als gegeben an, dass bei Zusendung eines Fotos die Zustimmung aller auf dem Bild abgelichteten Personen zur Veröffentlichung eingeholt wurde.

---

Hier geht es zum Bericht "Der Wasen der Amateure 2025 – Eure Fotos, Teil 1"

Hier geht es zum Bericht "Der Wasen der Amateure 2025 – Eure Fotos, Teil 2"

Hier geht es zum Bericht "Der Wasen der Amateure 2025 – Eure Fotos, Teil 3"

Hier geht es zum Bericht "Der Wasen der Amateure 2025 – Eure Fotos, Teil 4"

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 07.10.2025, 15:00 Uhr
redAutor