Der Wasen der Amateure 2025 – Eure Fotos, Teil 3

Es ist endlich wieder so weit! Das Cannstatter Volksfest, kurz Wasen genannt, und damit die beste Zeit des Jahres läuft. Unter den vielen Millionen Feierwilligen werden sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Prominente auf dem Wasen blicken lassen. Für viele ist der Wasen-Besuch ein absoluter Pflichttermin, auch viele Amateurfußball-Mannschaften aus Württemberg haben sich die feucht-fröhliche Zeit rot im Kalender angestrichen. Vom 26. September bis zum 12. Oktober wird viel gefeiert.
Zünftig gefeiert auf dem Wasen haben bereits die Mannschaften der folgenden Vereine:
- TSV Bönnigheim
- TSV Nellmersbach Frauen
- TSV Schlechtbach Frauen
- Nordhangexpress Kornwestheim
- SGM Murrhardt
- TSV Hüttlingen
- SGM Wendlingen-Ötlingen Frauen
- TV Oeffingen II
- TSV Bad Boll
Schickt uns gerne eure besten Bilder und Videos vom gemeinsamen Mannschaftsabend auf dem Wasen, bei dem die Stärkung des teaminternen Zusammenhalts im Vordergrund steht. Wir zaubern daraus eine Wasen-Collage und zeigen Euch, wer wann, wo, wie und mit wem unterwegs war.
E-Mail: wuerttemberg@fupa.net
Instagram: @fupa_wuerttemberg
Betreff: Wasen 2025/Dein Verein
Die Bilder werden auf FuPa veröffentlicht. Außerdem können die Fotos auch für weitere Artikel sowie auf Facebook und Instagram genutzt werden. Die FuPa-Redaktion sieht es als gegeben an, dass bei Zusendung eines Fotos die Zustimmung aller auf dem Bild abgelichteten Personen zur Veröffentlichung eingeholt wurde.
