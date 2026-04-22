Der Wandlitzer "Spannschlag": Dreierpack für Roman Schmidt

Schmidt betont die geschlossene Leistung: „Wir sind durch eine tolle Mannschaftsleistung, mit toller Defensivarbeit und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, zu einem verdienten Sieg gekommen.“ Besonders hob er hervor, dass Torhüter Florian Schweitzer ohne Gegentor blieb: „Besonders gefreut hat mich auch, dass die Null hinten stand, da das auch für unseren Torhüter noch mal ein riesiges Erfolgserlebnis war.“

Nach einer Phase ohne Erfolgserlebnisse gelang der Eintracht gegen Schönow ein deutliches Signal. „Ich habe mich am Samstag riesig für meine Mannschaft gefreut, dass es nach einer recht langen Durststrecke mal wieder für drei Punkte gereicht hat“, sagt Roman Schmidt. Er selbst trug mit drei Treffern (39., 75. und 85. Minute) maßgeblich zum Sieg bei. Die weiteren Tore erzielten Manuel Thomas (13.) und Paul Roller (63.).

Der „Spannschlag“ als Markenzeichen

In der Mannschaft ist Schmidt für eine bestimmte Abschlusstechnik bekannt. „Grundsätzlich ist für mich jedes Tor gleich viel wert, aber jeder aus meiner Mannschaft würde mir zustimmen, wenn ich sage: per Vollspann“, erklärt der Stürmer. Diese Vorliebe hat intern bereits zu einer festen Bezeichnung geführt: „Bei uns hat sich im Bezug auf mich auch der Wortlaut ‚Spannschlag‘ integriert.“

Seine sportlichen Vorbilder findet er im Profibereich, wobei ihn ein ehemaliger Bundesligastar besonders prägte: „Unter den Profis war bis zu seinem Karriereende Arjen Robben mein Lieblingsspieler, weil er einen brillanten Abschluss und eine extreme Spritzigkeit, gepaart mit maximalem Ehrgeiz, auf den Platz gebracht hat.“

Tiefe Verwurzelung im Verein

Die Eintracht ist ein Ankerpunkt in Schmidts Leben. „Das gesamte Umfeld fühlt sich einfach großartig an. Man kennt nahezu jeden, der im Verein und auf dem Fußballplatz rumläuft“, beschreibt er die Atmosphäre. Die soziale Komponente spielt für ihn eine zentrale Rolle: „Bei den meisten saß man auch mal auf ein Kaltgetränk auf der Terrasse oder im Garten.“

Auch der Respekt vor erfahrenen Mitstreitern wie Dennis Plaumann oder Tilo Nawrazala, von dem er die Trikotnummer übernahm, ist groß. Namen wie Paul Roller und Manuel Thomas hätten den Herrenbereich der Eintracht in den letzten Jahren maßgeblich geprägt.

Vielseitig einsetzbar

Trotz seiner Treffsicherheit gibt es teaminterne Debatten über seine Rolle auf dem Spielfeld. „Am liebsten spiele ich auf der klassischen Neuner-Position“, stellt Schmidt klar. Dies führe jedoch regelmäßig zu Unstimmigkeiten mit dem Trainerstab.

„Auch wenn das meine Trainer Christian Schramm und in seiner Abwesenheit Matthias Händler zur Weißglut treibt, da sie mich lieber auf außen einsetzen.“ Dass er als gelernter Stürmer jedoch weiß, wo das Tor steht, hat er gegen Schönow eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Ziele für den Rest der Saison

Derzeit belegt Wandlitz den siebten Tabellenplatz, blickt nach einer durchwachsenen Rückrunde jedoch vorsichtig nach unten. „Wir sind mit einer für uns sehr guten Punkteausbeute in die Winterpause gegangen. Leider lief die Rückrunde bisher nicht so gut für uns, weshalb der Blick in den Rückspiegel für uns gerade nicht ausbleibt“, analysiert Schmidt die Lage.

Das Ziel für die kommenden Wochen ist klar definiert: „Wir wollen wieder regelmäßig unsere Punkte holen und zeitnah den Verbleib in der Landesklasse festmachen.“