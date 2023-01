Der Wanderer zwischen den Profi-Welten Ob als Basketball-Trainer bei Bayern München und der Nationalmannschaft, Leiter eines Hockey-Stützpunktes oder aktuell als Ausbildungsleiter bei der TSG Hoffenheim: Der Emmericher Berthold Bisselik hat den Spitzensport geprägt.

Der Fußball war schon immer ein Herzensthema von Berthold Bisse­lik. In den 70er Jahren verfolgte der 60-Jährige gebannt, wie sich der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach legendäre Duelle lieferten. Als Amateur war er für Eintracht und später für Rheingold Emmerich aktiv. Beruflich aber beschäftigte er sich bis zu diesem Jahr nie mit der größten Unterhaltungsindustrie der westlichen Welt. Einst studierte Bisselik Sport und Geografie in Köln, doch die Aussichten auf eine Stelle als Lehrer waren regelrecht miserabel. Der Staat stellte kaum neue Kräfte ein.

„Mein Glück war, dass meine Dozenten an der Deutschen Sporthochschule, Gerd Schmidt und Pit Winkelnkemper, Trainer in der Ersten Basketball-Bundesliga der Frauen bei Saturn Köln waren. Die beiden haben mich als Assistenztrainer hinzugenommen“, sagt der Talenteförderer. Mit seiner Art hatte der Emmericher die Cheftrainer restlos überzeugt. „Sie meinten zu mir, dass ich von Beginn an sehr neugierig gewesen sei und mich für ganz viele Elemente des Spiels, aber auch für die Trainerarbeit interessiert und offen gezeigt hätte. Deswegen haben sie mir damals die Chance gegeben“, sagt Berthold Bisselik.

Der Sportler nutzte die Chance: In den 80er Jahren gehörte er zu den wenigen hauptamtlichen Trainern im deutschen Basketball. Die erste Station als Trainer an der Seitenlinie war der Walddörfer SV in Hamburg, in der Saison 1987/1988 betreute Bisselik die Zweitliga-Frauen. Zudem arbeitete der Vater zweier Söhne beim Hamburger Basketball-Landesverband, ehe er 1990 Coach des Zweitligisten SC Rist Wedel wurde. Zwei Jahre betreute Bisselik die Männer. „Das ist auch ein Kennzeichen meiner beruflichen Stationen: Ich war bei meinen neuen Stationen oft der erste Vollbeschäftigte, bin zu Vereinen gekommen, die gerade dabei waren, sich zu professionalisieren, und habe mitgeholfen, Strukturen aufzubauen“, sagt Bisselik, der 1992 zu Brandt Hagen wechselte und mit dem Team 1994 deutscher Pokalsieger wurde. Parallel dazu gewann er mit den B-Junioren des Klubs den Meistertitel.

Weil der Trainer ein Händchen für die Jugend hat, engagierte ihn der Deutsche Basketball-Bund auch für die U18-Mannschaft sowie als Co-Trainer der Männer-Nationalmannschaft. Berthold Bisselik lernte die serbische und die finnische Schule kennen, die bis heute Spuren hinterlassen haben. So arbeitete der Mann aus der Rheinstadt etwa mit Nationaltrainer Vladislav Lucic und später mit dessen Nachfolger Henrik Dettmann zusammen. Berufskollegen, die den Sport nachhaltig prägten. „Henrik Dettmann hat ganz besondere Ansätze und Werte an den Tag gelegt. Die Philosophie bestand darin, dass wir als Leistungssportler die Gesellschaft bereichern, uns aber auch so verhalten müssen. So stand nicht nur derjenige im Fokus, der ganz oben auf der Pyramide steht und oben ankommt. Es war in jedem Fall sehr spannend, diese damals neuen Ansichten kennenzulernen.“

In den frühen 90er Jahren traf Berthold Bisselik auf den aufstrebenden Dirk Nowitzki. „Wir haben damals in Hagen erste Videoscouting-Strukturen aufgebaut, soweit das im Jahr 1994 möglich war. Auf unseren Kassetten ist uns Dirk dann aufgefallen. Die Videoaufnahmen von damals existieren aber leider nicht mehr, wir mussten die Kassetten immer sehr schnell wieder überspielen“, sagt der 60-Jährige, der bis heute Kontakt zu dem Weltstar aus Würzburg pflegt. Auf kurzfristigen Erfolg setzte Berthold Bisse­lik während seiner Laufbahn nie. Es ging ihm darum, nachhaltige Entwicklungen anzustoßen und Strukturen zu etablieren. Als Cheftrainer des Zweitligisten Rhöndorfer TV baute er ein Nachwuchsleistungszentrum auf, gewann zudem 2001 den Meistertitel in der Zweiten Bundesliga Nord. Später führte er den SCH Würzburg Baskets zum Meistertitel in der Regionalliga Süd-Ost.