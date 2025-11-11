Es wurde dramatisch im Viertelfinale des badischen Pokals. Der Waldhof besiegte Walldorf erst ganz spät. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Waldhof zieht den Kopf aus der Schlinge Badischer Pokal +++ Der FCA Walldorf sah lange Zeit wie der Sieger im Pokalviertelfinale aus Verlinkte Inhalte Badischer Pokal SV Waldhof FCA Walldorf

Beinahe hätte es zur Überraschung. Bis in die Nachspielzeit hinein führte der FC-Astoria Walldorf beim SV Waldhof Mannheim, ehe der Favorit mit dem 1:1 die Verlängerung erzwang und dann mit 4:1 siegte.

Zum Vorbericht Der Pokal hat seine eigenen Gesetze – Geschichte wiederholt sich. Vor dem Viertelfinale zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem FC-Astoria Walldorf lassen sich gleich zwei Fußballsprachen-Klassiker hervorholen. Am Mittwoch um 19 Uhr empfängt der Drittligist den eine Klasse tiefer kickenden Regionalligisten zum Viertelfinale im badischen Pokal.

"Wir ´Alten´ haben das Video vom 2:1 in einer WhatsApp-Gruppe herumgeschickt", schmunzelt Andreas Schön beim Gedanken an das letzte Pokalspiel im Carl-Benz-Stadion. Beinahe auf den Tag genau vor zehn Jahren, am 14. November 2015, gewann der FCA beim Waldhof mit 2:1 im Viertelfinale und gewann im folgenden Mai den badischen Pokal im Endspiel gegen die SpVgg Neckarelz. Es folgte der Lauf ins Achtelfinale des DFB-Pokals 2016/17. Mit dabei waren neben dem heutigen Walldorfer Chefcoach Andreas Schön der aktuelle Kapitän Marcel Carl, der Sportliche Leiter der U23, Benjamin Hofmann, sowie der Geschäftsführer Verwaltung, Nicolai Groß. Letztgenannter erzielte 2015 den Siegtreffer beim Waldhof in der Nachspielzeit.