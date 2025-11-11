Der Waldhof zieht den Kopf aus der Schlinge

Beinahe hätte es zur Überraschung. Bis in die Nachspielzeit hinein führte der FC-Astoria Walldorf beim SV Waldhof Mannheim, ehe der Favorit mit dem 1:1 die Verlängerung erzwang und dann mit 4:1 siegte.
Der Pokal hat seine eigenen Gesetze – Geschichte wiederholt sich. Vor dem Viertelfinale zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem FC-Astoria Walldorf lassen sich gleich zwei Fußballsprachen-Klassiker hervorholen. Am Mittwoch um 19 Uhr empfängt der Drittligist den eine Klasse tiefer kickenden Regionalligisten zum Viertelfinale im badischen Pokal.
"Wir ´Alten´ haben das Video vom 2:1 in einer WhatsApp-Gruppe herumgeschickt", schmunzelt Andreas Schön beim Gedanken an das letzte Pokalspiel im Carl-Benz-Stadion. Beinahe auf den Tag genau vor zehn Jahren, am 14. November 2015, gewann der FCA beim Waldhof mit 2:1 im Viertelfinale und gewann im folgenden Mai den badischen Pokal im Endspiel gegen die SpVgg Neckarelz. Es folgte der Lauf ins Achtelfinale des DFB-Pokals 2016/17.
Mit dabei waren neben dem heutigen Walldorfer Chefcoach Andreas Schön der aktuelle Kapitän Marcel Carl, der Sportliche Leiter der U23, Benjamin Hofmann, sowie der Geschäftsführer Verwaltung, Nicolai Groß. Letztgenannter erzielte 2015 den Siegtreffer beim Waldhof in der Nachspielzeit.
So viele Anekdoten schreien geradezu nach einer Wiederholung. "Der Waldhof spielt zwar eine Liga höher, aber wir wissen, was in nur einem Spiel im Fußball möglich ist", setzt Schön auf das Momentum und ein wenig Spielglück. Obendrein ist es nicht ausgeschlossen, dass der Favorit die diese Runde überzeugenden Astorstäder ein klein wenig unterschätzt.
Schön, der vor eine Woche seine A-Lizenz-Prüfung erfolgreich abgeschlossen hat, hofft bei drei angeschlagenen Akteuren zumindest auf deren Rückkehr in den Kader. Tim Fahrenholz und Lennart Grimmer mussten bei der unglücklichen 1:2-Niederlage am Samstag bei den Stuttgarter Kickers noch passen, Konrad Riehle dagegen verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Yannick Thermann wird dagegen ausfallen.