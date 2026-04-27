Der Wahnsinn von Stuttgart: Croatia gewinnt 11-Tore-Fight dramatisch

In einem spannenden Bezirksliga-Duell setzte sich der SV Nufringen mit 2:1 gegen den VfL Oberjettingen durch. Raffaele Ciuffreda brachte die Gäste in der 67. Minute mit einem präzisen Schuss nach einer Vorlage von Calvin Ludolph in Führung. Yannick Ruß glich in der 86. Minute aus, doch nur zwei Minuten später traf Matti Berner nach einem Pass von Markus Rothfuß und sicherte den Sieg für Nufringen.

Im Bezirksliga-Duell zwischen SV Deckenpfronn und SpVgg Holzgerlingen setzte sich die Heimelf mit 2:1 durch. Julius Hamm brachte die Gäste in der 13. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch kurz vor der Halbzeit traf Niklas Wunsch für Deckenpfronn und glich aus. In der 75. Minute sorgte Alexander Wetsch für die Entscheidung und sicherte den Sieg.

Im Waldstadion Dagersheim fand ein packendes Bezirksliga-Duell zwischen dem TSV Dagersheim und dem SV Bonlanden statt. Die Heimelf startete furios: Bereits in der 3. Minute traf Lars Kristoffersen zur frühen Führung. Nur neun Minuten später erhöhte Merih Yesilirmak auf 2:0. Kurz vor der Halbzeit schnürte Kristoffersen seinen Doppelpack und stellte auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel brachte Julian Schock Bonlanden in der 60. Minute zurück ins Spiel, als er nach einem Pass von Christian Weiller verkürzte. In der 74. Minute sorgte Belal Mohsen Belal Mansour Abdeltawwab für Spannung mit dem 3:2, erneut vorbereitet von Weiller. Trotz der Bemühungen der Gäste blieb es beim Sieg für Dagersheim.

Im Bezirksliga-Duell zwischen ASV Botnang und TV Darmsheim dominierte die Heimmannschaft klar und gewann mit 5:0. Daniel Schweizer eröffnete das Torfestival per Elfmeter in der 12. Minute. Darwan Hassan erhöhte in der 33. Minute und traf kurz vor der Halbzeit erneut nach Vorarbeit von Schweizer. Nach der Gelb-Roten Karte für Dieterle (34.) lief es für Botnang weiter. Hassan schnürte seinen Dreierpack in der 51. Minute, bevor Edison Qenaj in der 80. Minute den Schlusspunkt setzte.

Im Schwarzbach-Stadion traf der SV Vaihingen auf den VfL Herrenberg und siegte mit 6:2. Nach einem frühen Eigentor von Nick Rudloff (13.) glich Tyron Ferrari per Elfmeter aus (34.). Timo Leber brachte Herrenberg erneut in Führung (35.), doch Ferrari und Max Schilling drehten das Spiel vor der Pause (37., 43.). Nach dem Kopfballtor von Eisentraut (76.) folgten zwei Treffer von Pehlivan und Sandoval (89., 90.), die den deutlichen Sieg sicherten.

Im Duell zwischen TSV Jahn Büsnau und Spvgg 1897 Cannstatt setzten sich die Gäste mit 3:1 durch. Claudio Caruso brachte Cannstatt in der 39. Minute mit einem präzisen Schuss nach Vorarbeit von Alessandro Di Piazza in Führung. Kevin Omoregie glich in der 51. Minute aus. Marco Schulz traf in der 75. Minute zur erneuten Führung für Cannstatt, bevor Caruso in der Nachspielzeit das 3:1 erzielte.

In einem packenden Bezirksligaspiel zwischen Croatia Stuttgart und TV Echterdingen setzte sich die Heimelf mit 6:5 durch. Die Gäste starteten dominant und gingen durch Jannik Wachtmeister (17.) und Nick Schneider (23.) schnell mit 2:0 in Führung. Ivan Cosic erhöhte in der 25. Minute auf 3:0. Doch Croatia gab nicht auf: Duje Tokic erzielte in der 39. Minute das 1:3, gefolgt von einem Elfmeter-Tor von Nenad Stevanovic (43.), der das 2:3 zur Halbzeit brachte. In der zweiten Hälfte glich Stevanovic per Freistoß (51.) aus. Patrik Sapina brachte Echterdingen erneut in Führung (53.), doch Mateo Matic (70.) und Lovro Kobasic (81.) drehten das Spiel. Nico Just (83.) glich für Echterdingen aus, doch Mandip-Pal Singh (86.) sicherte den Sieg für Croatia mit einem starken Schuss. Ein spektakuläres Spiel mit vielen Wendungen!

Im Sportzentrum Musberg begegneten sich der TSV Musberg und der SV Rohrau in einem packenden Bezirksliga-Spiel. Denis Bubalo brachte die Gastgeber in der 9. Minute mit einem präzisen Schuss, vorbereitet von Al Baraa Al Hariri, in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Julien Kappeler per Elfmeter auf 2:0 (61.). Doch der SV Rohrau gab sich nicht auf: Noel Hellmann verkürzte in der 65. Minute. In der letzten Spielminute gelang Armando Di Leo mit einem Kopfball der Ausgleich zum 2:2. Ein spannendes Spiel mit dramatischem Finish!