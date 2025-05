Der Wahnsinn von Hallgarten

Kreisliga C RTK Gr. 2

Ein Fußballkrimi, den man so schnell nicht vergisst: Der FC Limbach und der SV Hallgarten trennten sich in einem denkwürdigen Spiel mit 5:5. Vor rund 60 mitgereisten Limbacher Fans zeigte der FCL zunächst seine ganze Klasse, bevor eine dramatische Schlussphase das Spiel auf den Kopf stellte.

Doch Hallgarten gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. Ein fragwürdiger Foulelfmeter kurz vor der Halbzeit brachte den Anschluss für die Hausherren. Nach der Pause zeigten die Rheingauer dann, warum sie in der Rückrunde so stark aufspielten. Zwei Treffer nach Standardsituationen sorgten für den Ausgleich.

Die Partie begann perfekt für den FC Limbach. Mit einer beeindruckenden Effizienz, wie sie von einem Spitzenreiter erwartet wird, setzte sich die Mannschaft in Führung. Joshua Niederle traf zum 1:0 auf Vorlage von Daniel Schmidt, bevor ein Eigentor der Gastgeber das 2:0 markierte. Maurice Friedel erhöhte nach Vorarbeit von Lenard Schwenk sogar auf 3:0. Der Jubel der mitgereisten Fans kannte keine Grenzen.

Der FC Limbach bewies jedoch Moral: Edeljoker Manuel Paul stellte nach einer Vorlage von Nico Weimer die Führung mit dem 4:3 wieder her. Doch erneut waren es die gefährlichen Standards der Gastgeber, die den erneuten Ausgleich zum 4:4 brachten. Die Zuschauer erlebten ein emotionales Hin und Her, das an Dramatik kaum zu überbieten war.

Als Daniel Schmidt in der Nachspielzeit auf Nico Weimer querlegte und dieser das 5:4 erzielte, schien der Sieg für den FCL zum Greifen nah. Doch mit der allerletzten Aktion – einem weiten Einwurf – erzielte Hallgarten erneut den Ausgleich zum 5:5.

Ein verrücktes Fußballspiel, das unter dem Strich ein gerechtes Remis fand. Für den FC Limbach geht es nun um alles: Mit einem Punkt Vorsprung vor Rüdesheim benötigt das Team vier Punkte aus den letzten beiden Spielen, um die Meisterschaft zu sichern.

FCL braucht eure Unterstützung!

Am 25. Mai empfängt der FC Limbach den TSV Bleidenstadt um 13:00 Uhr. Das alles entscheidende Finale steigt am 29. Mai um 15:00 Uhr in Rüdesheim. Alle Limbacher und Hünstetter sind aufgerufen, ihr Team lautstark zu unterstützen. Werdet Zeugen eines historischen Saisonfinales und helft dem FCL auf dem Weg zur Meisterschaft!