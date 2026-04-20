Der Wahnsinn von Echterdingen: 7-Tore-Schlacht und später Platzverweis

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen TV Echterdingen und TSV Jahn Büsnau setzen sich die Gäste mit 4:3 durch. Maric Lucov brachte die Heimelf früh in Führung (4.), doch Cedric Hornung drehte das Spiel mit zwei Toren (7., 22.) und Japhet Manuschewski erhöhte auf 2:1. Yannis Kalchschmidt sorgte für den Anschluss (36.), doch Hornung traf erneut (54.). Julien Boll verwandelte einen Elfmeter (62.), bevor Alexis Flechsig in der Nachspielzeit die rote Karte sah.

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen der Spvgg 1897 Cannstatt und dem SV Vaihingen setzten sich die Gäste mit 3:2 durch. Cannstatt ging früh durch ein Kopfballtor von Michael Ziegler in Führung (19.). Doch Vaihingen glich durch Marvin Dürr aus (30.) und ging in der zweiten Halbzeit durch Itzak Sandoval sogar in Führung (51.). Marco Schulz erzielte das 2:2 (61.), verschoss jedoch später einen Elfmeter (74.). Maximilian Eisentraut sicherte den Gästen den Sieg mit seinem Treffer in der 70. Minute.

Im Volksbankstadion trafen der VfL Herrenberg und der ASV Botnang in einem packenden Bezirksliga-Duell aufeinander. Die Partie begann zunächst hektisch, bevor Tom Egeler in der 26. Minute das 1:0 für Herrenberg erzielte, nachdem ein Foul nicht geahndet wurde. Doch die Botnanger antworteten prompt: Daniel Schweizer verwandelte in der 28. Minute einen Elfmeter zum 1:1. Colin Kugel brachte Herrenberg kurz darauf wieder in Führung (34.), doch Madi Ceesay glich in der 50. Minute aus. In der Schlussphase erzielte Edison Qenaj per Elfmeter das 2:3 (84.), nachdem Can Abalioglu für Herrenberg die Gelb-Rote Karte sah. Botnang sicherte sich den verdienten Sieg.

Im Waldstadion Nufringen trafen am Sonntag die Heimmannschaft SV Nufringen und der TV Darmsheim aufeinander. Die Partie begann vielversprechend für Nufringen, als Chris Schuster in der 9. Minute per Elfmeter zur frühen Führung traf. Doch die Gäste aus Darmsheim ließen sich nicht entmutigen. Steffen Hirth glich in der 76. Minute aus, gefolgt von Louis Siegle, der nur fünf Minuten später das 2:1 erzielte. In der 82. Minute sah Timo Tropsch die Gelb-Rote Karte, und Dustin Kappus folgte kurz darauf mit der Roten Karte. In der Nachspielzeit machte Simon Lindner den Dreier für Darmsheim perfekt und stellte auf 3:1.

In der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen traf der VfL Oberjettingen am 19. April 2026 auf den TSV Dagersheim. Die Gäste dominierten das Spiel und gingen in der 32. Minute durch Vincent Kayser mit 1:0 in Führung. Nach der Pause legte Johannes Drotleff in der 56. Minute nach und erhöhte auf 2:0. Nur drei Minuten später machte Adrian Wichert das 3:0. Drotleff sah in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte, was jedoch den klaren Sieg nicht mehr gefährdete.

Am 19. April 2026 kam es in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen zu einem klaren 4:1-Sieg des SV Deckenpfronn gegen den SV Bonlanden. Timo Schwarz eröffnete in der 6. Minute den Torreigen mit einem präzisen Schuss. Niklas Wunsch erhöhte in der 27. Minute auf 2:0, gefolgt von Alexander Wetsch, der in der 40. Minute das 3:0 erzielte. Aaron Paulus setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt mit dem 4:0, bevor Julian Schock in der 87. Minute für Bonlanden den Ehrentreffer markierte.

Im Stadion von Holzgerlingen fand ein spannendes Bezirksligaduell gegen den TSV Musberg statt. Die Gäste gingen in der 39. Minute durch Kasim Minhas, nach einem präzisen Pass von Ruben Pinheiro Martins, mit 1:0 in Führung. Doch nur drei Minuten später glich Max Horn für die Gastgeber aus. In der zweiten Halbzeit drehte Holzgerlingen das Spiel: Julius Hamm traf in der 50. Minute zum 2:1. Das Spiel nahm eine kuriose Wendung, als Daniel Frenzel Medina in der 71. Minute ein Eigentor erzielte und somit das Endergebnis auf 3:1 festlegte.

Im Bezirksliga-Duell zwischen Croatia Stuttgart und SV Rohrau dominierte die Gastmannschaft deutlich und feierte einen beeindruckenden 6:1-Sieg. Bereits nach einer Minute eröffnete Noel Hellmann das Torfestival für Rohrau, gefolgt von einem Doppelschlag von Simon Kamm in der 2. und 13. Minute. Nach der Pause erzielte David Vukovic das erste Tor für Stuttgart (47.), doch Rohrau ließ nicht locker. Lennox Kallab erhöhte auf 4:1 (54.), bevor Kamm per Elfmeter auf 5:1 stellte (59.). Semin Opardija setzte den Schlusspunkt mit dem 6:1 in der 82. Minute.