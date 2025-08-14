"Der Wahnsinn von der Wedau" erobert die Kinoleinwand

Die Saison 2024/25 ist beim MSV Duisburg aus vielerlei Gründen in die Geschichtsbücher eingegangen. Vom Abstieg in die Regionalliga West, dem Tiefpunkt der Vereinsgeschichte, über einen wachsenden Zusammenhalt zwischen Spielern und Fans bis hin zum großen Finale - dem direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga. Das alles gibt es nun als Blockbuster. Am 21. August steht die Premiere von "Der Wahnsinn von der Wedau" an. Film ab!

Eine ganz besondere Spielzeit liegt hinter dem MSV Duisburg. Was mit dem Abstieg in die Regionalliga West begann, entwickelte sich im vergangenen Jahr zur Wiedergeburt des Spielvereins. Duisburg setzte deutschlandweit Maßstäbe: Im Schnitt verfolgten 16.500 Zuschauer die Heimspiele der Zebras, die Gästeblöcke waren regelmäßig ausverkauft und noch nie hatte ein Regionalligist mehr Gästefans dabei, als bei der Aufstiegsfeier bei der U23 von Borussia Mönchengladbach. Über 16.000 Schlachtenbummler aus Duisburg machten sich auf den Weg in den Borussia-Park.

Diese wohl einmalige Reise hat MSV-Vorstandsmitglied und Filmemacher Jörg Kaiser mit der Kamera begleitet. Herausgekommen ist ein 140 Minuten langer Film voller Emotionen. "Von Frust zu Lust, über kleine Sportplätze in der Regionalliga West bis zu den grandiosen Aufstiegsfeiern in Mönchengladbach und an der Wedau. Ein neues Kapitel in der traditionsreichen Geschichte des Meidericher Spielvereins. Emotionen, Leidenschaft, Kampf, Stolz auf unsere Stadt und unseren Verein: wir blicken mit bewegenden und exklusiven Bildern und Interviews von und mit Fans, Spielern und Offiziellen auf ein Jahr zurück, das uns allen wieder gezeigt: Aufgeben ist keine Option", heißt es in der offiziellen Ankündigung.