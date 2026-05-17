»Der Wahnsinn«: Pleystein schickt Haselmühl in die Kreisklasse Relegation im Kreis Amberg/Weiden - Sonntag: Die Schön-Elf kommt in Etzenricht nach einem 0:2-Rückstand stark zurück und triumphiert im Elfmeterschießen von Florian Würthele / Werner Schaupert · Heute, 18:37 Uhr · 0 Leser

Jubel beim TSV Pleystein, dem noch ein Sieg zum Kreisliga-Aufstieg fehlt. – Foto: Werner Schaupert

Ein Relegations-Drama in mehreren Akten sahen die rund 700 Zuschauer am Sonntag in Etzenricht. Dort triumphierte der TSV Pleystein im Elfmeterschießen mit 6:4 (0:2, 2:2) über den ASV Haselmühl, der in die Kreisklasse absteigt. Pleystein lag zur Pause mit zwei Toren zurück, bewies aber Moral und kämpfte sich zurück. Ein spätes Eigentor des ASV (87.) öffnete der Elf von Trainer Alexander Schön das Tor für alles Weitere. In der zweiten Relegationsrunde trifft Pleystein in Schnaittenbach auf die DJK Ensdorf und kann mit einem Sieg final das Kreisliga-Ticket im Spielkreis Amberg/Weiden lösen. Zur Stunde stehen sich noch der SC Eschenbach und der SV Hahnbach II in Weiherhammer gegenüber.



Haselmühl-Coach Dominik Schuster stellte sich nach dem Spiel trotz des Abstiegs und sagte: „In der ersten Halbzeit haben wir es ganz gut gemacht und verdient 2:0 geführt. In Hälfte zwei haben wir dann komplett das Spiel aus der Hand gegeben. Wir konnten unsere Ausfälle einfach nicht kompensieren mehr. Wir kamen auf der letzten Rille daher. Auch wenn der Ausgleich spät fiel, war er verdient. Elfmeterschießen ist dann halt ein Lotteriespiel. Letztlich hat Pleystein aber verdient gewonnen.“



Schusters Trainerkollege Alexander Schön vom TSV Pleystein zeigte sich „total überwältigt von dem, was meine Mannschaft heute gezeigt hat“ und ließ seinen Emotionen freien Lauf: „Wer nach 0:2 so zurückkommt, verdient größtes Lob. Was wir nach der Halbzeit ausgepackt haben, war einfach mega. Ich habe eine so geile Truppe – einfach der Wahnsinn. Den Schwung wollen wir nun mit nach Schnaittenbach nehmen. Mann oh Mann, ich weiß gar nicht, wo ich mit meinen Emotionen hin soll!“



