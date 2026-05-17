»Der Wahnsinn«: Pleystein gewinnt dramatisch, Eschenbach 5:0 Relegation im Kreis Amberg/Weiden - Sonntag: Schön-Elf kommt in Etzenricht stark zurück und schickt Haselmühl in die Kreisklasse +++ SCE macht kurzen Prozess mit Hahnbachs Zweiter von Florian Würthele / Werner Schaupert · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Jubel beim TSV Pleystein, dem noch ein Sieg zum Kreisliga-Aufstieg fehlt. – Foto: Werner Schaupert

Ein Relegations-Drama in mehreren Akten sahen die rund 700 Zuschauer am Sonntag in Etzenricht. Dort triumphierte der TSV Pleystein im Elfmeterschießen mit 6:4 (0:2, 2:2) über den ASV Haselmühl, der in die Kreisklasse absteigt. Pleystein lag zur Pause mit zwei Toren zurück, bewies aber Moral und kämpfte sich zurück. Ein spätes Eigentor des ASV (87.) öffnete der Elf von Trainer Alexander Schön das Tor für alles Weitere. In der zweiten Relegationsrunde trifft Pleystein in Schnaittenbach auf die DJK Ensdorf und kann mit einem Sieg das Kreisliga-Ticket im Spielkreis Amberg/Weiden lösen.



Zu einer glasklaren Angelegenheit avancierte das frühabendliche Match in Weiherhammer. Kreisliga-Nord-Vertreter SC Eschenbach machte vor 661 Besuchern kurzen Prozess mit dem SV Hahnbach II und fegte seinen Gegner mit 5:0 vom Platz. Während die Bezirksliga-Reserve Kreisklassist bleibt, kann Eschenbach nächste Woche den Sack in puncto Klassenerhalt zuschnüren. Gegner in der zweiten und finalen Relegationsrunde ist entweder der SC Luhe-Wildenau II oder der SV Neusorg. Dies entscheidet sich erst am Dienstag.



Haselmühl-Coach Dominik Schuster stellte sich trotz des Abstiegs und merkte an: „In der ersten Halbzeit haben wir es ganz gut gemacht und verdient 2:0 geführt. In Hälfte zwei haben wir dann komplett das Spiel aus der Hand gegeben. Wir konnten unsere Ausfälle einfach nicht kompensieren mehr. Wir kamen auf der letzten Rille daher. Auch wenn der Ausgleich spät fiel, war er verdient. Elfmeterschießen ist dann halt ein Lotteriespiel. Letztlich hat Pleystein aber verdient gewonnen.“



Schusters Trainerkollege Alexander Schön vom TSV Pleystein zeigte sich „total überwältigt von dem, was meine Mannschaft heute gezeigt hat“ und ließ seinen Emotionen freien Lauf: „Wer nach 0:2 so zurückkommt, verdient größtes Lob. Was wir nach der Halbzeit ausgepackt haben, war einfach mega. Ich habe eine so geile Truppe – einfach der Wahnsinn. Den Schwung wollen wir nun mit nach Schnaittenbach nehmen. Mann oh Mann, ich weiß gar nicht, wo ich mit meinen Emotionen hin soll!“







Ein überaus zufriedener SCE-Spielertrainer Benny Scheidler sprach in seiner Nachbetrachtung von einem „hochverdienten Sieg: Wir haben spielerisch überzeugt, der Ball lief teilweise wie am Schnürchen. Ich bin sehr zufrieden. Hätten wir eine solche Leistung während der Saison öfter abgerufen, stünden wir nicht in der Relegation.“



Hahnbachs Coach Christian Gäck, der nach dieser Partie seine Tätigkeit beendet und nur noch AH spielt, erkannte den verdienten Sieg des Gegners an: „Für uns war das ohnehin nur noch ein Bonusspiel. Klar wollten wir besser Paroli bieten und das Ergebnis ist auch etwas hoch, aber letztlich mussten wir die Überlegenheit anerkennen. Eschenbach war in vielen Situationen schneller und bissiger.“