"Der Wahnsinn kommt": Influencer-Club spielt in Sachsen-Anhalt

Seit nunmehr einigen Jahren mischt Delay Sports den Fußball in Berlin auf. Nach drei Meisterschaften in Folge spielt der 2021 gegründete Club rund um Influencer Elias Nerlich inzwischen in der achtklassigen Bezirksliga. Hunderttausende verfolgen den Verein in den Sozialen Medien. Nun hat sich Delay Sports für einen Besuch in Sachsen-Anhalt angekündigt.

Ab dem 18. September können Tickets auch per Mail angefragt werden - "falls noch Karten verfügbar sind", wie der OSC dazuschreibt: "Das Kartenkontingent ist 𝗯𝗲𝗴𝗿𝗲𝗻𝘇𝘁 – wer zuerst kommt, sichert sich seinen Platz!" Wie begehrt Tickets für Auftritte von Delay Sports mitunter sein können, hatte sich etwa im Juli gezeigt, als der Club mit dem Gastspiel beim VfB Empor Glauchau in Sachsen mehr als 3000 Zuschauer in den Sportpark gelockt hatte.

"Der Wahnsinn kommt nach Oschersleben", heißt es in der Ankündigung des Oscherslebener SC. Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, nimmt es der Landesligist im heimischen Jahnstadion mit dem Influencer-Club auf. Der Vorverkauf startet am 12. September um 15 Uhr. Außerdem sind Karten am 17. September zum Heimspiel gegen den SV Irxleben erhältlich.

Nun darf sich der Oscherslebener SC auf eine gewiss große Kulisse freuen. "Kommt vorbei, unterstützt unser Team & erlebt ein echtes Fußball-Highlight in Oschersleben", schreibt der Club.

