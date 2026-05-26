Der Wahnsinn hat einen Namen... SVN!!!

– Foto: Karin Tautz

Heute war der SV Nordendorf zu Gast bei der Reserve des TSV Meitingen, es war also Derby-Time. Und nicht nur das... es war das absolut Spitzenspiel des Spieltags, wenn nicht sogar der ganzen Saison. Erster gegen Zweiter - wenn der SVN gewinnt, ist der Aufsteiger Meister - Meitingen musste gewinnen, um im Aufstiegsrennen zu bleiben, denn Affing gab sich die letzten Wochen keine Blöße und ist beiden Teams ziemlich auf den Pelz gerutscht. Die Vorzeichen stimmten, das Wetter war hervorragend und die Kulisse war mit fast 500 Zuschauern der absolute Wahnsinn, nicht zuletzt auch durch die Meitinger Ultras, die ordentlich Stimmung machten. Es war also alles angerichtet.

Meitingen startete wie erwartet gefährlich und hätte in den ersten zehn Minuten direkt zweimal in Führung gehen können, da hatte der SVN wirklich Glück. Danach kamen die Gäste aber immer besser ins Spiel und zogen das Spielgeschehen auf ihre Seite. In der 8. Minute kam Christian Hollinger zur ersten Chance, per Kopf nach Freistoß von Sven Gruber - allerdings mit dem Rücken zum Tor, somit ohne den nötigen Druck hinter dem Ball. Es dauerte dann bis zur 19. Minute, bis es erneut gefährlich wurde. Joshua Aydogan nahm sich den Ball auf halbrechts, zog ab und nagelte das Leder an den Pfosten. Direkt eine Minute später versuchte es erneut Joshua Aydogan, erst per Freistoß in die Mauer, der Nachschuss wurde dann zur Ecke geblockt. Spätestens jetzt merkte man beiden Teams die große Hitze an, den Meitingern aber mehr als den Nordendorfern, die jetzt ihre große Stärke, die überragende Fitness ausspielten. Nordendorf machte das Spiel, Meitingen blieb aber stets gefährlich, bis zur Halbzeit gelang aber beiden Teams nichts Zählbares mehr.

Die zweite Halbzeit startete wieder stark vom TSV, der die Pause nutze und wieder Kraft tanken konnte. Aber wie schon in Halbzeit eins, schaffte es der SVN das Spiel zurück zu erobern. Die Bedeutung des Spiels war deutlich zu spüren. Keines der beiden Teams wollte zu viel riskieren, auf der anderen Seite war es den Nordendorfern klar, es muss ein Sieg her, sonst drohte am Ende der Saison der Absturz auf den bitteren Platz 3. So musste wie so oft eine Standardsituation herhalten. In der 78. Minute trat Dennis Rotter vom SVN einen Freistoß von der linken Seite vors Meitinger Tor. Dort war es im Abwehrgetümmel etwas unübersichtlich. Einer behielt aber den Überblick - Innenverteidiger Philipp Mehring wuchtete den Ball per Kopf ins Tor. Nordendorf ging in Führung - das wäre das Meisterstück, aber das Spiel ging noch gut eine viertel Stunde und die sollte gefühlt ewig dauern. Meitingen versuchte nochmal alles und mitten in den Angriffsbemühungen hätte Joshua Aydogan auch alles klar machen können, knallte den Ball nach Konter aber wieder ans Aluminium - Glück für Meitingen - Pech für den SVN. Aber tatsächlich passierte danach nichts mehr. Nordendorf verteidigte geschlossen souverän und Meitingen konnte, sicher auch aufgrund der kräftezehrenden Hitze, nichts mehr ausrichten. Und dann kam er - der erlösende Schlusspfiff! Nordendorf ist Meister und steigt als Aufsteiger direkt durch in die Kreisklasse auf. Der Freude und den Emotionen waren danach keine Grenzen gesetzt.