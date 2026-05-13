Der Wahnsinn geht weiter – Bargstedt schlägt TS Einfeld mit 3:2 von Olaf Wegerich · Heute, 22:02 Uhr · 0 Leser

Markus Wieben (TUS Bargstedt) im Kopfballduell mit Max Schlüter (TS Einfeld). – Foto: Olaf Wegerich

Der TuS Bargstedt bleibt in der Kreisliga Holstein die Mannschaft der Stunde. Am Mittwochabend besiegte das Team von Trainer Frank Wolter in einem Nachholspiel vom 18. Spieltag die TS Einfeld mit 3:2 (1:2). Damit hat der Tabellenzweite aus Einfeld nach einer tollen Aufholjagd mit 12 Siegen in Folge die Chance verpasst, Spitzenreiter SV Bönebüttel-Husberg im Titelrennen auf der Zielgeraden noch abzufangen. Bönebüttel-Husberg ist am Mittwoch um 19:00 Uhr beim TuS Jevenstedt II gefordert und könnte mit einem Sieg die Meisterschaft und den damit verbundenen Direktaufstieg in die Verbandsliga perfekt machen. Einfeld, das am Sonntag noch den Spitzenreiter empfängt, bleibt die Hoffnung, in der Aufstiegsrelegation gegen einen der sieben anderen Kreisligavizemeister ebenfalls den Sprung in die Verbandsliga zu schaffen.

Sascha Delfs (TUS Bargstedt) hier gegen Björn Ole Steinmetz (li) und Christopher Wegener (TS Einfeld) erzielte den Siegtreffer. – Foto: Olaf Wegerich

argstedt seit 11 Spielen ungeschlagen

Der TuS Bargstedt bleibt unter Trainer Frank Wolter auch im elften Spiel in Folge ungeschlagen und festigt den 6. Platz. In der Rückrundentabelle belegt der Ex-Verbandsligist nach der Amtsübernahme von Wolter mit bereits 31 Punkten den 2. Platz. Ein Schlüssel zum Erfolg: Die in der ersten Saisonhälfte noch so anfällige Defensive ist inzwischen zum Prunkstück gereift. Mit nur 15 kassierten Toren in der Rückrunde nach 47 in der Hinrunde konnte die Zahl der Gegentore um zwei Drittel gesenkt werden. Kreisligaderby mit viel Tempo und auf hohem Niveau

In einem sehr intensiven, von beiden Seiten leidenschaftlich geführten und hart umkämpften Kreisligaspiel bekamen die zahlreichen Zuschauer in Bargstedt eine ganze Menge geboten, denn Taktieren war in dem temporeichen, aber oft auch sehr hektischen Spiel nicht angesagt. Dabei gingen beide Mannschaften nicht gerade zimperlich zur Sache, denn Kampf war Trumpf. Schiedsrichter Yoshua Wiegand (18) vom Rendsburger TSV war immer wieder gefordert, in der hitzigen und phasenweise aufgeheizten Atmosphäre die Streithähne auf beiden Seiten zu trennen, was ihm insgesamt auch recht gut gelang. Asbahr mit starker Parade In einem sehr ausgeglichenen Spiel hatte die TSE durch einen Freistoß von Kapitän Christoph Wegener aus halblinker Position und 18 Metern Torentfernung die erste gute Gelegenheit, in Führung zu gehen. Doch der Bargstedter Torhüter Kim Asbahr tauchte ab und entschärfte den halbhohen Ball.

Paul Erik Weiß (TS Einfeld) gegen Valeri Ecberger (TUS Bargstedt). – Foto: Olaf Wegerich

Schrum mit dem Führungstreffer Auf der Gegenseite bringt Lars-Uwe Schrum (25.) die Gastgeber mit einer raffinierten Bogenlampe aus halbrechter Position in Führung. Doppelschlag durch Wegner Aber die Freude der Gastgeber über den Führungstreffer währte nicht lange. Nach einem Foulspiel an Max Schlüter verwandelte Christoph Wegner (34.) den fälligen Elfmeter souverän zum 1:1-Ausgleich. Einfeld, das jetzt deutlich mehr Zug zum Tor entwickelte, konnte durch einen herrlichen Flachschuss – erneut von Christoph Wegner (45+1) – aus halbrechter Position ins lange Eck noch vor der Pause erstmals in Führung gehen. Doch die Gastgeber zeigten sich keinesfalls geschockt und hatten kurz nach der Pause durch Markus Wieben die Riesenchance auf den Ausgleich, doch TSE-Torhüter Jan-Erik Hansen konnte per Fußabwehr klären.

Philipp Mjatamal TUS Bargstedt) gegen den Doppeltorschützen Christoph Wegener (TS Einfeld). – Foto: Olaf Wegerich

Traumtor von Döring bringt den Ausgleich Aber der TuS lässt nicht locker, und nach einem Foul vor der Strafraumgrenze trifft Mathis Döring (51.) mit einem herrlich getretenen Freistoß aus gut 25 Metern in den linken Giebel zum 2:2-Ausgleich. Das Spiel ist nun völlig offen, mit Chancen auf beiden Seiten – und das weiterhin im höchsten Tempo und mit großer Intensität in den Zweikämpfen. Asbahr hält Foulelfmeter von Wegner Dann bekommen die Gäste erneut einen Foulelfmeter zugesprochen, und wieder ist es Spielführer Christoph Wegner, der sich den Ball schnappt und Verantwortung übernimmt. Aber diesmal kann Kim-Kevin Asbahr den scharf in das linke untere Eck getretenen Ball mit einer Monsterparade zur Seite abwehren, und Wegner setzt den Nachschuss etwas überhastet in den Abendhimmel von Bargstedt. Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit muss dann der Einfelder Kapitän Christoph Wegner nach einer Ampelkarte den Platz verlassen.

Kopfballduell Max Schlüter (TS Einfeld) gegen Marvin Schoen (TUS Bargstedt). – Foto: Olaf Wegerich