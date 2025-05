Der Wahnsinn geht weiter

Das jüngste Beispiel dafür gab es am Mittwochabend auf dem Kunstrasenplatz in Merchweiler, wo der stark abstiegsgefährdete SV Hasborn bis zur 86. Minute scheinbar aussichtslos mit 1:3 zurücklag - um sich dann dank zweier ganz später Treffer doch noch einen vielleicht im Kampf um den Klassenverbleib überlebenswichtigen Punkt zu sichern. Zwei Spieltage vor Saisonende muss quasi noch die halbe Liga um den Verbleib in der höchsten saarländischen Amateurklasse bangen. Wie viele Absteiger es letztlich geben wird, steht immer noch fest und hängt von der Entwicklung in den darüber liegenden Ligen und der Relegation ab. Die in der Saarlandliga vom Abstieg bedrohten Vereine zittern vor allem mit den in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar vom Abstieg bedrohten Saarvereinen mit - vor allem der SV Auersmacher und der FV Eppelborn müssen dort noch extrem zittern. Im für die Saarlandliga günstigsten Fall steigt aus der Oberliga keine saarländische Mannschaft ab. Dies würde dann für die Situation in der Saarlandliga bedeuten, dass mit den drei Aufsteigern aus dem Verbandsliga-Bereich nur drei neue Teams in die Klasse kommen und zeitgleich der Meister den Weg in die Oberliga antritt. Dementsprechend gäbe es für diesen Fall erst einmal zwei Absteiger, um in der Saarlandliga die Zahl auf 18 Mannschaften zu halten. Ein Aufstieg des Vize-Meisters über die Relegation würde sogar die Zahl der Absteiger auf einen einzigen verringern. Aber das sind die Optimalfälle. Gibt es bereits aus der Oberliga nur einen einzigen saarländischen Absteiger und steigt der Vize-Meister der Saarlandliga nicht über die Relegation auf, wären es bereits drei sichere Absteiger. Für die in der Saarlandliga noch vom Abstieg bedrohten Mannschaften heißt es dementsprechend an den beiden letzten Saisonspieltagen: Zwei Siege, die sechs weitere Punkte auf das Konto bringen, sind absolute Pflicht. Und es lohnt natürlich auch ein Blick auf den direkten Vergleich der Abstiegskandidaten, der im Kampf um den Klassenverbleib bei Punktgleichheit entscheidend ist. Daher werden auch im Kampf um den Klassenverbleib bei Punktgleichheit keine Entscheidungsspiele oder gar eine Entscheidungsrunde mit drei oder noch mehr Mannschaften ausgetragen.