Der „Wadenbeißer“ aus Duisburg kennt alle Plätze Mitspieler wurden Profis – Er kennt die Bratwürste auf allen Sportplätzen – Bekannt wie ein bunter Hund – Immer für Spaß zu haben von Michael Brunsch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Detlef Fahrmann ist durch und durch Fußballer, kennt so gut wie alle Sportplätze im Landkreis Stade, fühlt sich aber auch in den Sporthallen wohl. – Foto: Jörg Struwe

Der gebürtige Mönchengladbacher und in Duisburg-Meiderich aufgewachsene Detlef Fahrmann gehört heute vermutlich zu den bekanntesten Gesichtern auf Sportplätzen und in Sporthallen im Landkreis Stade. Der Fan des MSV Duisburg ist verheiratet mit Sabrina und dreifacher Vater. Die Bundeswehr trieb ihn 1973 in den Norden.

Der heute 72-jährige Detlef Fahrmann begann früh, Fußball zu spielen. Mit sechs Jahren trieb es ihn zum Traditionsclub MSV Duisburg. Hier spielte er bis zu seinem 19. Lebensjahr. In seinem Team waren Spieler wie Jürgen Gelsdorf, Ronald „Ronny“ Worm und Manfred Wittke, Trainer war in der A-Jugend Willibert Kremer, der Bayer Leverkusen 1979 in die Fußball-Bundesliga führte. Gelsdorf wurde Bundesligaprofi unter anderem bei Bayer 04 Leverkusen und Arminia Bielefeld, später war er Trainer bei Borussia Mönchengladbach, dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf. Worm spielte beim MSV Duisburg und Eintracht Braunschweig, fuhr als deutscher Nationalspieler zur Weltmeisterschaft 1978 nach Argentinien und Manfred Wittke hütete bei Tennis Borussia Berlin das Tor. Im Jahr 1972 machte diese A-Jugendmannschaft Testspiele gegen die damalige Profimannschaft des MSV Duisburg, zu der auch der langjährige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Bernhard „Ennatz“ Dietz gehörte. „Und dann spielten wir auch noch gegen RW Oberhausen, wo Dietmar Jakobs kickte“, erzählt Fahrmann. Auch Jakobs wurde ein erfolgreicher Profi, unter anderem beim Hamburger SV und dem MSV Duisburg. Auch er wurde Nationalspieler und mit Deutschland bei der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko Vizeweltmeister. Gegner bis auf die Toilette folgen

Die erfolgreiche Jugendmannschaft des MSV Duisburg mit Detlef Fahrmann (untere Reihe, zweiter von rechts). Aus diesem Team schafften einige Spieler den Sprung in den Profifußball. Einer durfte sogar 1978 mit der deutschen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft. – Foto: Privat

Und Detlef Fahrmann? „Ich war der Wadenbeißer und sollte meinen Gegenspielern bis auf die Toilette folgen“, sagt er lachend. So hatte es einst sein Trainer Willibert Kremer von ihm gefordert. 1973 zog es Fahrmann durch die Bundeswehr nach Stade. Zunächst kickte er eineinhalb Jahre beim TuS Natum in der Nähe von Zeven, das erste Spiel war gegen Ostereistedt. „Die waren damals noch richtig gut“, erinnert sich Fahrmann. Dann ging es über den SV Agathenburg/Dollern zur Turn- und Sportriege Güldenstern Stade. Hier spielte Fahrmann in der zweiten und dritten Mannschaft. „Ich war eigentlich immer rechter Verteidiger, wurde auch ,der Terrier‘ genannt, weil ich ein sehr bissiger und zweikampfstarker Spieler war. Kopfbälle waren schon aufgrund meiner nicht vorhandenen Größe eher meine Schwäche“, so der 72-Jährige. Mit dem eigenen Fußball ist lange Schluss, seine beiden Söhne Ben, 15 Jahre, und Dean, 13 Jahre, spielen aktiv beim JFV D/A Stade. Tochter Stephanie aus erster Ehe ist bereits 51 Jahre alt und wohnt im Ruhrpott.

Als Trainer ist jetzt Schluss Detlef Fahrmann ist im Besitz der Trainer C-Lizenz. Bei der TuS Güldenstern Stade coachte er ein Team von der U9 bis zur U15, zuletzt beim TSV Wiepenkathen die U16, die er in die Bezirksliga führte. Hier war zu Beginn dieses Jahres Schluss. Jetzt, ohne Trainerjob, ist noch mehr Zeit, um sich Fußball-, Handball- oder Basketballspiele anzusehen. Ganz wichtig sind ihm aber die Spiele der eigenen Jungs. Ist Detlef Fahrmann mal nicht bei einer Begegnung dabei, fragen andere Eltern, ob Detlef krank sei. Auf die Frage, ob er alle Sportplätze im Kreis kenne, kam die Antwort: „Ich kenne sie alle. Ach nein, in Wangersen war ich, so glaube ich, noch nie.“ Es ist eigentlich egal, wohin man fährt: Detlef Fahrmann ist schon da. Sportplätze und auch die Hallen sind für ihn wie ein zweites Zuhause. Wird Fahrmann bald Bratwurst- oder Kaffeetester? Häufig ist Fahrmann bei Fußballspielen des TSV Wiepenkathen und VfL Güldenstern Stade, bei den Handballfrauen der HSG Fredenbeck/Stade, VfL Fredenbeck Handballmännern oder bei den Stader Basketball-Herren. Und sonst eben auf allen anderen Sportanlagen. Man könnte ihn als Bratwurst- oder Kaffeetester einsetzen. Vielleicht ja, wenn er dann irgendwann nicht mehr arbeiten geht, denn das macht er mit 72 Jahren noch immer. „Die können noch nicht ohne mich“, sagt der Mann, der immer irgendwie den Schalk im Nacken hat, grinsend. Aber wo gibt es denn jetzt die beste Bratwurst? Der Landkreis Stade fällt anscheinend durch das Sieb, denn „Neuland (Hamburg) und Süderelbe“ werden von Detlef Fahrmann genannt. „Die Leute sind auf fast allen Anlagen oder in Sporthallen richtig nett. Sie freuen sich, wenn man wieder da ist und man kennt immer irgendwelche Menschen, mit denen man etwas zu erzählen hat.“ Für den Stader Fußballverein seines Herzens wünsche sich der positiv Fußballverrückte mehr Kontinuität, nicht immer dieses Auf und Ab. „Man müsste es einfach hinbekommen, dass der VfL Güldenstern Stade höher spielt und nicht immer zwischen Landes- und Bezirksliga pendelt.“ Regeländerungen im Fußball Auch am Profifußball gibt es etwas auszusetzen. Die Gehälter müssen den Leistungen angepasst werden und die Handspielregel muss abgeschafft werden. „Jedes Handspiel muss gepfiffen werden – und nicht mal so und mal so“, so Fahrmann. Dann gebe es eben mehr Elfmeter. Auch die Millimeterentscheidungen beim Abseits müssten geändert werden. „Im Zweifel für den Stürmer. Und vom Videobeweis halte ich auch nichts. Mal wird man beschissen, mal nicht.“ Doch da, wo Detlef Fahrmann Woche für Woche hinfährt, gibt es ihn ohnehin nicht.

Kennt nicht nur die Bratwürste auf den Sportanlagen: Detlef Fahrmann. – Foto: Michael Brunsch