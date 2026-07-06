Der Vorverkauf zum Essener Stadtderby läuft auf Hochtouren Eine Woche noch bis zum Derby. von ETB Schwarz-Weiß Essen · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

ETB erwartet den RWE zum Testspiel – Foto: IMAGO / Revierfoto

Unser Kooperationspartner Rot-Weiss Essen konnte gestern mit Noah Pesch von Borussia Mönchengladbach seine nächste Neuverpflichtung präsentieren. Und alle Neuzugänge vom Drittligisten Rot-Weiss Essen und natürlich auch vom Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen werden in Essen ihr erstes Spiel am 11.07.2026 mit Anstoss 16 Uhr im Stadion Uhlenkrug - powered by Helmut Reiter GmbH - bestreiten und sich den vielen Essener Fußballfans präsentieren.

Vorverkauf wird erweitert Aufgrund der hohen Karten-Nachfrage hat der ETB den Vorverkauf in der kommenden Woche vom 06.07. bis 10.07.2026 nochmals erweitert. Eintrittskarten können in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr an der Geschäftsstelle des ETB ( Stadion Uhlenkrug) - oder aber selbstverständlich online / siehe Link - gekauft werden. >>>Hier gelangt ihr zu den Tickets