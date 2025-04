Du wirst automatisch weitergeleitet...

Save the date: Am 3. Mai 2025 könnte es an der Adolf-Jäger-Kampfbahn voll werden. – Foto: Harald Klipp

Der Vorverkauf hat begonnen: Altona 93 gegen Eintracht Norderstedt Verlinkte Inhalte Lotto-Pokal Hamburg Norderstedt Altona 93 Der Vorverkauf hat begonnen: Altona 93 trifft im Halbfinale auf Eintracht Norderstedt Altona – Die Vorfreude auf das Halbfinale des Hamburger Landespokals steigt: Oberliga-Tabellenführer Altona 93 empfängt am Samstag, den 3. Mai 2025 (16.00 Uhr) den Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt an der traditionsreichen Adolf-Jäger-Kampfbahn. Der Ticket-Vorverkauf hat begonnen. Beim Viertelfinalsieg gegen Ligakonkurrent SC Victoria (1:0) strömten 3.500 Zuschauer auf das Gelände an der Griegstraße – eine Zahl, die nun sogar übertroffen werden könnte. Die Partie gegen Norderstedt gilt als absolutes Topspiel, das Fans beider Lager elektrisiert. Stimmungskollision mit dem Millerntor? Allerdings liegt der Spieltermin für manche Fußballfreunde etwas ungünstig: Parallel empfängt der FC St. Pauli um 15.30 Uhr in der Bundesliga den VfB Stuttgart im Millerntor-Stadion. Da eine nicht unerhebliche Anzahl an AFC-Fans auch Sympathien für die Kiezkicker hegt – und umgekehrt –, könnte es zu einer Entscheidung zwischen zwei Herzensangelegenheiten kommen. Eine Terminverschiebung war laut den Verantwortlichen nach Rücksprache mit den Sicherheitsbehörden jedoch nicht möglich. Norderstedt zuletzt dominierend Ein Blick auf die Statistik spricht derzeit nicht für die Gastgeber: Der letzte Sieg Altonas gegen Eintracht Norderstedt datiert auf den 11. März 2018, als der AFC in der Regionalliga Nord mit 2:0 in Norderstedt triumphierte. Die Torschützen damals: Jan-Ove Edeling (61.) und Nick Brisevac (79.). Seither kam es zu sechs weiteren Duellen – mit fünf Siegen für Norderstedt und einem Unentschieden. Vorverkauf gestartet – Tickets heiß begehrt Der Vorverkauf läuft über die Plattform Reservix. Es gibt keine Blockvorgaben, was zusätzliche Flexibilität für die Zuschauer bedeutet. Wer live dabei sein möchte, sollte sich sein Ticket zeitnah sichern. 🔗 Tickets unter: https://altona93.reservix.de/tickets-altona-93.../e2407706 Die Voraussetzungen für einen unvergesslichen Pokalabend sind geschaffen – jetzt liegt es an den Mannschaften, auf dem Platz für das sportliche Feuerwerk zu sorgen.