Der vorletzte Tanz: Frankfurt steht vor der Meisterschaft

Die Brandenburgliga biegt auf die Zielgerade ein. Es steht der 29. Spieltag auf dem Programm – zwei Spieltage vor Saisonende führt der 1. FC Frankfurt die Tabelle mit 60 Punkten an, MSV 1919 Neuruppin folgt mit 58 Zählern. Frankfurt ist nah dran, Neuruppin gibt die Hoffnung nicht auf. Einen besonderen Rahmen erhält dieser Spieltag durch eine Meldung abseits des Platzes: Der SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf hat mitgeteilt, in der Saison 2026/2027 mit der ersten Herrenmannschaft in der Kreisoberliga anzutreten. Damit wird es in der Brandenburgliga keinen sportlichen Absteiger geben.
Altlüdersdorf, Dreizehnter mit 30 Punkten, empfängt TSG Einheit Bernau, den Achten mit 37 Punkten. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1. Bernau reist als Favorit an und will den achten Platz mit einem Sieg festigen. Altlüdersdorf dagegen will zuhause einen versöhnlichen Heimabschluss hinlegen.
BSC Süd 05, Dritter mit 47 Punkten, empfängt den Neunten Oranienburg mit 33 Punkten. Das Hinspiel endete 1:1. Für BSC Süd geht es darum, den dritten Tabellenplatz zu verteidigen. Oranienburg seinerseits will die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden.
TuS 1896 Sachsenhausen, Zwölfter mit 31 Punkten, empfängt BSG Stahl Brandenburg, den Vierten mit 46 Punkten. Stahl hat eine starke Saison gespielt und will diese mit einem Auswärtssieg weiter fortführen. TuS dagegen kämpft um eine möglichst gute Abschlussplatzierung.
Werder, Fünfzehnter mit 25 Punkten, empfängt Ahrensfelde, den Fünften mit 44 Punkten. Im Hinspiel gewann Werder überraschend mit 2:1. Ahrensfelde reist dennoch als klarer Favorit an und will die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden. Werder möchte mit einem Heimsieg aus dem vorletzten Spieltag gehen.
Preußen Blankenfelde-Mahlow, Tabellenletzter mit 24 Punkten, empfängt Petershagen, den Vierzehnten mit 25 Punkten. Im Hinspiel siegte Petershagen mit 2:1. Da Petershagen-Eggersdorf seinen Rückzug aus der Brandenburgliga bereits erklärt hat, ist dieses Spiel sportlich vor allem für Preußen Blankenfelde-Mahlow von Bedeutung.
Das Topspiel des Tages. Frankfurt, Tabellenführer mit 60 Punkten und 20 Saisonsiegen, empfängt Schöneiche, den Sechsten mit 42 Punkten. Das Hinspiel gewann Frankfurt mit 3:1. Schöneiche, mit 54 erzielten Toren eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga, reist als unbequemer Gast an. Frankfurt hat diese Saison Klasse und Konstanz bewiesen – 20 Siege und ein Torverhältnis von +48 sprechen für sich.
FSV Union Fürstenwalde, Siebter mit 39 Punkten, empfängt den Zehnten Ludwigsfelde mit 33 Punkten. Im Hinspiel gewann Fürstenwalde knapp mit 1:0. Nun wollen die Gastgeber den siebten Platz mit einem Heimsieg verteidigen. Ludwigsfelde dagegen will eine solide Saison mit einem Auswärtserfolg krönen.
Neuruppin, Tabellenzweiter mit 58 Punkten, empfängt Miersdorf, den Elften mit 32 Punkten. Das Hinspiel gewann Miersdorf auswärts mit 3:1 – eine Erinnerung, die in Neuruppin noch schmerzt. Neuruppin muss liefern und mit dem Blick auf das Ergebnis aus Frankfurt in das Spiel gehen. Miersdorf reist mit Selbstvertrauen an und hat bewiesen, dass es in Neuruppin punkten kann.
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