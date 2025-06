Der vorläufige Spielplan der Hessenliga ist da

Die endgültige Spieltags-Terminierung mit exakten Anstoßzeiten wird in den kommenden Tagen erwartet.

1. Spieltag

Sa., 02.08.25 00:00 Uhr SV Hummetroth - FC Gießen

Sa., 02.08.25 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - SV Weidenhausen

Sa., 02.08.25 00:00 Uhr FSV Fernwald - Stadtallendorf

Sa., 02.08.25 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - KSV Baunatal

Sa., 02.08.25 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - SV Darmstadt 98 (U21) II

Sa., 02.08.25 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - SV Rot-Weiß Walldorf

So., 03.08.25 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - VfB Marburg

So., 03.08.25 00:00 Uhr FC Eddersheim - Hanauer SC 1960

So., 03.08.25 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - SC 1929 Waldgirmes



2. Spieltag

Sa., 09.08.25 00:00 Uhr Stadtallendorf - 1. Hanauer FC 1893

Sa., 09.08.25 00:00 Uhr SV Weidenhausen - FC Turabdin-Babylon

Sa., 09.08.25 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - FC Eddersheim

Sa., 09.08.25 00:00 Uhr FC Gießen - Eintracht Frankfurt II

Sa., 09.08.25 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - CSC 03 Kassel

Sa., 09.08.25 00:00 Uhr VfB Marburg - Hünfelder SV 1919

Sa., 09.08.25 00:00 Uhr KSV Baunatal - FSV Fernwald

So., 10.08.25 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - SV Hummetroth

So., 10.08.25 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - Türk Gücü Friedberg



3. Spieltag

Sa., 16.08.25 00:00 Uhr SV Hummetroth - SC 1929 Waldgirmes

Sa., 16.08.25 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - KSV Baunatal

Sa., 16.08.25 00:00 Uhr FSV Fernwald - VfB Marburg

Sa., 16.08.25 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - SV Rot-Weiß Walldorf

Sa., 16.08.25 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - FC Gießen

Sa., 16.08.25 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - Hanauer SC 1960

So., 17.08.25 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - Hünfelder SV 1919

So., 17.08.25 00:00 Uhr FC Eddersheim - SV Weidenhausen

So., 17.08.25 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - Stadtallendorf



4. Spieltag

Mi., 20.08.25 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - KSV Baunatal

Mi., 20.08.25 00:00 Uhr SV Hummetroth - SV Darmstadt 98 (U21) II

Mi., 20.08.25 00:00 Uhr FC Eddersheim - SV Rot-Weiß Walldorf

Mi., 20.08.25 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - FC Gießen

Mi., 20.08.25 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - Hanauer SC 1960

Mi., 20.08.25 00:00 Uhr FSV Fernwald - SC 1929 Waldgirmes

Mi., 20.08.25 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - SV Weidenhausen

Mi., 20.08.25 00:00 Uhr VfB Marburg - Stadtallendorf

Mi., 20.08.25 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - Türk Gücü Friedberg



5. Spieltag

Sa., 23.08.25 00:00 Uhr Stadtallendorf - FC Eddersheim

Sa., 23.08.25 00:00 Uhr SV Weidenhausen - SV Hummetroth

Sa., 23.08.25 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - Eintracht Frankfurt II

Sa., 23.08.25 00:00 Uhr FC Gießen - SV Darmstadt 98 (U21) II

Sa., 23.08.25 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - FSV Fernwald

Sa., 23.08.25 00:00 Uhr VfB Marburg - 1. Hanauer FC 1893

Sa., 23.08.25 00:00 Uhr KSV Baunatal - FC Turabdin-Babylon

So., 24.08.25 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - Türk Gücü Friedberg

So., 24.08.25 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - CSC 03 Kassel



6. Spieltag

Sa., 30.08.25 00:00 Uhr SV Hummetroth - Stadtallendorf

Sa., 30.08.25 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - Hünfelder SV 1919

Sa., 30.08.25 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - Hanauer SC 1960

Sa., 30.08.25 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - SC 1929 Waldgirmes

Sa., 30.08.25 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - SV Weidenhausen

So., 31.08.25 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - FSV Fernwald

So., 31.08.25 00:00 Uhr FC Eddersheim - KSV Baunatal

So., 31.08.25 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - VfB Marburg

So., 31.08.25 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - FC Gießen



7. Spieltag

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr Stadtallendorf - Eintracht Frankfurt II

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr SV Weidenhausen - Türk Gücü Friedberg

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - SV Darmstadt 98 (U21) II

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr FC Gießen - CSC 03 Kassel

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr FSV Fernwald - 1. Hanauer FC 1893

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - FC Turabdin-Babylon

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr VfB Marburg - FC Eddersheim

Sa., 06.09.25 00:00 Uhr KSV Baunatal - SV Hummetroth

So., 07.09.25 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - SV Rot-Weiß Walldorf



8. Spieltag

Sa., 13.09.25 00:00 Uhr SV Hummetroth - VfB Marburg

Sa., 13.09.25 00:00 Uhr FC Gießen - Hanauer SC 1960

Sa., 13.09.25 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - SV Weidenhausen

Sa., 13.09.25 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - Stadtallendorf

Sa., 13.09.25 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - KSV Baunatal

So., 14.09.25 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - 1. Hanauer FC 1893

So., 14.09.25 00:00 Uhr FC Eddersheim - Hünfelder SV 1919

So., 14.09.25 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - FSV Fernwald

So., 14.09.25 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - SC 1929 Waldgirmes



9. Spieltag

Sa., 20.09.25 00:00 Uhr Stadtallendorf - SV Darmstadt 98 (U21) II

Sa., 20.09.25 00:00 Uhr SV Weidenhausen - SV Rot-Weiß Walldorf

Sa., 20.09.25 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - FC Gießen

Sa., 20.09.25 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - FC Turabdin-Babylon

Sa., 20.09.25 00:00 Uhr FSV Fernwald - FC Eddersheim

Sa., 20.09.25 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - SV Hummetroth

Sa., 20.09.25 00:00 Uhr VfB Marburg - Eintracht Frankfurt II

Sa., 20.09.25 00:00 Uhr KSV Baunatal - Türk Gücü Friedberg

So., 21.09.25 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - CSC 03 Kassel



10. Spieltag

Sa., 27.09.25 00:00 Uhr SV Hummetroth - FSV Fernwald

Sa., 27.09.25 00:00 Uhr FC Gießen - SV Weidenhausen

Sa., 27.09.25 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - KSV Baunatal

Sa., 27.09.25 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - VfB Marburg

Sa., 27.09.25 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - Hünfelder SV 1919

So., 28.09.25 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - FC Turabdin-Babylon

So., 28.09.25 00:00 Uhr FC Eddersheim - 1. Hanauer FC 1893

So., 28.09.25 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - SC 1929 Waldgirmes

So., 28.09.25 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - Stadtallendorf



11. Spieltag

Sa., 04.10.25 00:00 Uhr Stadtallendorf - FC Gießen

Sa., 04.10.25 00:00 Uhr SV Weidenhausen - Hanauer SC 1960

Sa., 04.10.25 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - CSC 03 Kassel

Sa., 04.10.25 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - SV Hummetroth

Sa., 04.10.25 00:00 Uhr FSV Fernwald - Eintracht Frankfurt II

Sa., 04.10.25 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - Türk Gücü Friedberg

Sa., 04.10.25 00:00 Uhr VfB Marburg - SV Darmstadt 98 (U21) II

Sa., 04.10.25 00:00 Uhr KSV Baunatal - SV Rot-Weiß Walldorf

So., 05.10.25 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - FC Eddersheim



12. Spieltag

Sa., 11.10.25 00:00 Uhr SV Hummetroth - FC Turabdin-Babylon

Sa., 11.10.25 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - SV Weidenhausen

Sa., 11.10.25 00:00 Uhr FC Gießen - KSV Baunatal

Sa., 11.10.25 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - Hünfelder SV 1919

Sa., 11.10.25 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - FSV Fernwald

Sa., 11.10.25 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - 1. Hanauer FC 1893

So., 12.10.25 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - FC Eddersheim

So., 12.10.25 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - Stadtallendorf

So., 12.10.25 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - VfB Marburg



13. Spieltag

Sa., 18.10.25 00:00 Uhr Stadtallendorf - SC 1929 Waldgirmes

Sa., 18.10.25 00:00 Uhr SV Weidenhausen - CSC 03 Kassel

Sa., 18.10.25 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - Türk Gücü Friedberg

Sa., 18.10.25 00:00 Uhr FSV Fernwald - SV Darmstadt 98 (U21) II

Sa., 18.10.25 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - SV Rot-Weiß Walldorf

Sa., 18.10.25 00:00 Uhr VfB Marburg - FC Gießen

Sa., 18.10.25 00:00 Uhr KSV Baunatal - Hanauer SC 1960

So., 19.10.25 00:00 Uhr FC Eddersheim - SV Hummetroth

So., 19.10.25 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - Eintracht Frankfurt II



14. Spieltag

Sa., 25.10.25 00:00 Uhr SV Weidenhausen - Stadtallendorf

Sa., 25.10.25 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - KSV Baunatal

Sa., 25.10.25 00:00 Uhr FC Gießen - Hünfelder SV 1919

Sa., 25.10.25 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - 1. Hanauer FC 1893

Sa., 25.10.25 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - FC Turabdin-Babylon

Sa., 25.10.25 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - FC Eddersheim

So., 26.10.25 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - SV Hummetroth

So., 26.10.25 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - VfB Marburg

So., 26.10.25 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - FSV Fernwald



15. Spieltag

Sa., 01.11.25 00:00 Uhr SV Hummetroth - Eintracht Frankfurt II

Sa., 01.11.25 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - SV Rot-Weiß Walldorf

Sa., 01.11.25 00:00 Uhr FSV Fernwald - FC Gießen

Sa., 01.11.25 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - Hanauer SC 1960

Sa., 01.11.25 00:00 Uhr VfB Marburg - SC 1929 Waldgirmes

Sa., 01.11.25 00:00 Uhr KSV Baunatal - SV Weidenhausen

So., 02.11.25 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - Stadtallendorf

So., 02.11.25 00:00 Uhr FC Eddersheim - Türk Gücü Friedberg

So., 02.11.25 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - SV Darmstadt 98 (U21) II



16. Spieltag

Sa., 08.11.25 00:00 Uhr Stadtallendorf - KSV Baunatal

Sa., 08.11.25 00:00 Uhr SV Weidenhausen - VfB Marburg

Sa., 08.11.25 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - Hünfelder SV 1919

Sa., 08.11.25 00:00 Uhr FC Gießen - 1. Hanauer FC 1893

Sa., 08.11.25 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - FC Eddersheim

Sa., 08.11.25 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - SV Hummetroth

Sa., 08.11.25 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - CSC 03 Kassel

So., 09.11.25 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - FSV Fernwald

So., 09.11.25 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - FC Turabdin-Babylon



17. Spieltag

Sa., 15.11.25 00:00 Uhr Stadtallendorf - Hünfelder SV 1919

Sa., 15.11.25 00:00 Uhr SV Weidenhausen - FSV Fernwald

Sa., 15.11.25 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - 1. Hanauer FC 1893

Sa., 15.11.25 00:00 Uhr FC Gießen - FC Eddersheim

Sa., 15.11.25 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - Eintracht Frankfurt II

Sa., 15.11.25 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - CSC 03 Kassel

Sa., 15.11.25 00:00 Uhr KSV Baunatal - VfB Marburg

So., 16.11.25 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - FC Turabdin-Babylon

So., 16.11.25 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - SV Hummetroth



18. Spieltag

Sa., 22.11.25 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - Stadtallendorf

Sa., 22.11.25 00:00 Uhr SV Hummetroth - Hanauer SC 1960

Sa., 22.11.25 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - FC Gießen

Sa., 22.11.25 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - SV Rot-Weiß Walldorf

Sa., 22.11.25 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - VfB Marburg

Sa., 22.11.25 00:00 Uhr FSV Fernwald - KSV Baunatal

So., 23.11.25 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - SV Weidenhausen

So., 23.11.25 00:00 Uhr FC Eddersheim - SC 1929 Waldgirmes

So., 23.11.25 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - SV Darmstadt 98 (U21) II



19. Spieltag

Sa., 29.11.25 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - CSC 03 Kassel

Sa., 29.11.25 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - SV Hummetroth

Sa., 29.11.25 00:00 Uhr SV Weidenhausen - FC Eddersheim

Sa., 29.11.25 00:00 Uhr Stadtallendorf - FC Turabdin-Babylon

Sa., 29.11.25 00:00 Uhr KSV Baunatal - 1. Hanauer FC 1893

Sa., 29.11.25 00:00 Uhr VfB Marburg - FSV Fernwald

Sa., 29.11.25 00:00 Uhr FC Gießen - Türk Gücü Friedberg

So., 30.11.25 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - SV Darmstadt 98 (U21) II

So., 30.11.25 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - Eintracht Frankfurt II



20. Spieltag

Do., 02.04.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - CSC 03 Kassel

Do., 02.04.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - SV Hummetroth

Do., 02.04.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - FC Eddersheim

Do., 02.04.26 00:00 Uhr FC Gießen - FC Turabdin-Babylon

Do., 02.04.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - 1. Hanauer FC 1893

Do., 02.04.26 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - FSV Fernwald

Do., 02.04.26 00:00 Uhr SV Weidenhausen - Hünfelder SV 1919

Do., 02.04.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - VfB Marburg

Do., 02.04.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - Eintracht Frankfurt II



21. Spieltag

Sa., 28.02.26 00:00 Uhr VfB Marburg - CSC 03 Kassel

Sa., 28.02.26 00:00 Uhr FC Gießen - SV Hummetroth

Sa., 28.02.26 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - FC Turabdin-Babylon

Sa., 28.02.26 00:00 Uhr SV Weidenhausen - 1. Hanauer FC 1893

Sa., 28.02.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - FSV Fernwald

Sa., 28.02.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - Hünfelder SV 1919

Sa., 28.02.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - Türk Gücü Friedberg

So., 01.03.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - FC Eddersheim

So., 01.03.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - Eintracht Frankfurt II



22. Spieltag

Sa., 07.03.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - SV Weidenhausen

Sa., 07.03.26 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - SC 1929 Waldgirmes

Sa., 07.03.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - Hanauer SC 1960

Sa., 07.03.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - FC Gießen

Sa., 07.03.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - Hünfelder SV 1919

Sa., 07.03.26 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - VfB Marburg

So., 08.03.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - Stadtallendorf

So., 08.03.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - SV Rot-Weiß Walldorf

So., 08.03.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - KSV Baunatal



23. Spieltag

Sa., 14.03.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - CSC 03 Kassel

Sa., 14.03.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - SV Hummetroth

Sa., 14.03.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - FC Eddersheim

Sa., 14.03.26 00:00 Uhr VfB Marburg - FC Turabdin-Babylon

Sa., 14.03.26 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - 1. Hanauer FC 1893

Sa., 14.03.26 00:00 Uhr FC Gießen - SV Rot-Weiß Walldorf

Sa., 14.03.26 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - Türk Gücü Friedberg

Sa., 14.03.26 00:00 Uhr SV Weidenhausen - Eintracht Frankfurt II

So., 15.03.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - SV Darmstadt 98 (U21) II



24. Spieltag

Sa., 21.03.26 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - Stadtallendorf

Sa., 21.03.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - SV Weidenhausen

Sa., 21.03.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - SC 1929 Waldgirmes

Sa., 21.03.26 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - FSV Fernwald

Sa., 21.03.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - KSV Baunatal

So., 22.03.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - Hanauer SC 1960

So., 22.03.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - FC Gießen

So., 22.03.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - Hünfelder SV 1919

So., 22.03.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - VfB Marburg



25. Spieltag

Sa., 28.03.26 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - CSC 03 Kassel

Sa., 28.03.26 00:00 Uhr VfB Marburg - SV Hummetroth

Sa., 28.03.26 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - FC Eddersheim

Sa., 28.03.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - FC Turabdin-Babylon

Sa., 28.03.26 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - SV Rot-Weiß Walldorf

Sa., 28.03.26 00:00 Uhr SV Weidenhausen - SV Darmstadt 98 (U21) II

Sa., 28.03.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - Türk Gücü Friedberg

Sa., 28.03.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - Eintracht Frankfurt II

So., 29.03.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - FC Gießen



26. Spieltag

Sa., 06.12.25 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - Stadtallendorf

Sa., 06.12.25 00:00 Uhr FSV Fernwald - SV Weidenhausen

Sa., 06.12.25 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - SC 1929 Waldgirmes

Sa., 06.12.25 00:00 Uhr SV Hummetroth - SV Rot-Weiß Walldorf

Sa., 06.12.25 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - SV Darmstadt 98 (U21) II

Sa., 06.12.25 00:00 Uhr VfB Marburg - KSV Baunatal

So., 07.12.25 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - Hanauer SC 1960

So., 07.12.25 00:00 Uhr FC Eddersheim - FC Gießen

So., 07.12.25 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - Türk Gücü Friedberg



27. Spieltag

Sa., 11.04.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - Stadtallendorf

Sa., 11.04.26 00:00 Uhr FC Gießen - SC 1929 Waldgirmes

Sa., 11.04.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - Hünfelder SV 1919

Sa., 11.04.26 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - VfB Marburg

Sa., 11.04.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - KSV Baunatal

So., 12.04.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - SV Weidenhausen

So., 12.04.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - Hanauer SC 1960

So., 12.04.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - 1. Hanauer FC 1893

So., 12.04.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - FSV Fernwald



28. Spieltag

Sa., 18.04.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - SV Hummetroth

Sa., 18.04.26 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - FC Eddersheim

Sa., 18.04.26 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - Hanauer SC 1960

Sa., 18.04.26 00:00 Uhr SV Weidenhausen - FC Gießen

Sa., 18.04.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - SV Rot-Weiß Walldorf

Sa., 18.04.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - SV Darmstadt 98 (U21) II

Sa., 18.04.26 00:00 Uhr VfB Marburg - Türk Gücü Friedberg

Sa., 18.04.26 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - Eintracht Frankfurt II

So., 19.04.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - CSC 03 Kassel



29. Spieltag

Sa., 25.04.26 00:00 Uhr FC Gießen - Stadtallendorf

Sa., 25.04.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - 1. Hanauer FC 1893

Sa., 25.04.26 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - FSV Fernwald

Sa., 25.04.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - Hünfelder SV 1919

Sa., 25.04.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - VfB Marburg

So., 26.04.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - SV Weidenhausen

So., 26.04.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - SC 1929 Waldgirmes

So., 26.04.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - FC Turabdin-Babylon

So., 26.04.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - KSV Baunatal



30. Spieltag

Sa., 02.05.26 00:00 Uhr SV Weidenhausen - SC 1929 Waldgirmes

Sa., 02.05.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - Hanauer SC 1960

Sa., 02.05.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - FC Gießen

Sa., 02.05.26 00:00 Uhr VfB Marburg - SV Rot-Weiß Walldorf

Sa., 02.05.26 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - SV Darmstadt 98 (U21) II

Sa., 02.05.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - Türk Gücü Friedberg

Sa., 02.05.26 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - Eintracht Frankfurt II

So., 03.05.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - CSC 03 Kassel

So., 03.05.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - SV Hummetroth



31. Spieltag

Sa., 09.05.26 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - Stadtallendorf

Sa., 09.05.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - FC Eddersheim

Sa., 09.05.26 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - FC Turabdin-Babylon

Sa., 09.05.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - 1. Hanauer FC 1893

Sa., 09.05.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - FSV Fernwald

Sa., 09.05.26 00:00 Uhr FC Gießen - VfB Marburg

So., 10.05.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - SV Weidenhausen

So., 10.05.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - Hünfelder SV 1919

So., 10.05.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - KSV Baunatal



32. Spieltag

Sa., 16.05.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - CSC 03 Kassel

Sa., 16.05.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - SV Weidenhausen

Sa., 16.05.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - SC 1929 Waldgirmes

Sa., 16.05.26 00:00 Uhr VfB Marburg - Hanauer SC 1960

Sa., 16.05.26 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - FC Gießen

Sa., 16.05.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - SV Rot-Weiß Walldorf

Sa., 16.05.26 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - SV Darmstadt 98 (U21) II

So., 17.05.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - Türk Gücü Friedberg

So., 17.05.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - Eintracht Frankfurt II



33. Spieltag

Sa., 23.05.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - CSC 03 Kassel

Sa., 23.05.26 00:00 Uhr Eintracht Frankfurt II - SV Hummetroth

Sa., 23.05.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - FC Eddersheim

Sa., 23.05.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - FC Turabdin-Babylon

Sa., 23.05.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - 1. Hanauer FC 1893

Sa., 23.05.26 00:00 Uhr FC Gießen - FSV Fernwald

Sa., 23.05.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - Hünfelder SV 1919

Sa., 23.05.26 00:00 Uhr SC 1929 Waldgirmes - VfB Marburg

Sa., 23.05.26 00:00 Uhr SV Weidenhausen - KSV Baunatal



34. Spieltag

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - Stadtallendorf

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr VfB Marburg - SV Weidenhausen

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - SC 1929 Waldgirmes

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - Hanauer SC 1960

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr 1. Hanauer FC 1893 - FC Gießen

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - SV Rot-Weiß Walldorf

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - SV Darmstadt 98 (U21) II

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - Türk Gücü Friedberg

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - Eintracht Frankfurt II