Der Vorbericht für Holzheim - Cronenbeg zum Nachlesen

Sollte die Überraschung tatsächlich gelingen, braucht es für eine Rettung jedoch nicht mehr allzu viel Phantasie. Der CSC gastiert in der Folgewoche ausgerechnet bei den VSF Amern, die derzeit den ersten Platz am rettenden Ufer belegen. Im angesprochenen Szenario könnten die beiden Kontrahenten die Plätze tauschen.

Einfache Rechnung in Holzheim: Kein Punktverlust bedeutet den Aufstieg

In Holzheim wird man sich natürlich ob der akuten Abstiegsnot des Gegners bewusst sein. Und anders als in der Hinrunde, konnte die HSG etwaige Fehlleistung zuletzt immer besser minimieren. Dazu spielt es natürlich in die Karten, dass Königstransfer Maik Odenthal immer besser zündete. In den vergangen fünf Partien steuerte der 32-Jährige Ex-Profi jeweils mindestens einen Scorerpunkt dazu, gekrönt wurde seine Form mit dem Dreierpack gegen den SSV Bergisch Born in der Woche zuvor.

Den Aufstieg hat die HSG inzwischen auch in der eigenen Hand. In der kommenden Woche geht es zum Sechs-Punkte-Spiel gegen den FC Kosova. Bedeutet: gibt Holzheim keinen Punkt in den verbleibenden vier Spielen ab, ist ihnen der vor Saisonbeginn klar angepeilte Aufstieg in die Oberliga nicht mehr zu nehmen.