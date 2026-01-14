Der Vorbereitungsfahrplan des TuS Wagenfeld

Der TuS Wagenfeld spielt eine sehr ordentliche Saison und hat sich längst im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Ab der kommende Woche geht es dann für die Jungs von Trainer Michael Hohnstedt los mit der Vorbereitung auf die Rückrunde – wir geben einen kleinen Überblick über die wichtigsten Termine.
21.01. Trainingsauftakt – 19:00 Uhr
31.01. Testspiel vs. Türk Gücü Espelkamp (A) – 14:00 Uhr
07.02. Testspiel vs. TuS Dielingen (A) – 14:00 Uhr
14.02. Testspiel vs. Falke Steinfeld (A) – 14:00 Uhr
17.02. Testspiel vs. SW Osterfeine (A) – 19:30 Uhr
22.02. Ligastart Rückrunde
TuS Wagenfeld vs. TuS Leese (H) – 14:00 Uhr