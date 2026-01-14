 2026-01-14T07:55:46.445Z

Allgemeines
Der Vorbereitungsfahrplan des TuS Wagenfeld

Rückrundenauftakt am 22.02 gegen TuS Leese

BZL Hannover St. 1
Wagenfeld

Der TuS Wagenfeld spielt eine sehr ordentliche Saison und hat sich längst im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Ab der kommende Woche geht es dann für die Jungs von Trainer Michael Hohnstedt los mit der Vorbereitung auf die Rückrunde – wir geben einen kleinen Überblick über die wichtigsten Termine.

21.01. Trainingsauftakt – 19:00 Uhr

31.01. Testspiel vs. Türk Gücü Espelkamp (A) – 14:00 Uhr

07.02. Testspiel vs. TuS Dielingen (A) – 14:00 Uhr

14.02. Testspiel vs. Falke Steinfeld (A) – 14:00 Uhr

17.02. Testspiel vs. SW Osterfeine (A) – 19:30 Uhr

22.02. Ligastart Rückrunde
TuS Wagenfeld vs. TuS Leese (H) – 14:00 Uhr

