Der vollständige Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

1. Spieltag

Do., 14.08.25 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - FC Zons

Do., 14.08.25 19:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Rosellen

Do., 14.08.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FC Straberg

Fr., 15.08.25 20:00 Uhr SV Glehn - FSV Vatan Neuss

So., 17.08.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SG Orken-Noithausen

So., 17.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 17.08.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - VfR Büttgen

So., 17.08.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - TuS Reuschenberg



2. Spieltag

Do., 21.08.25 19:30 Uhr FC Straberg - BV Wevelinghoven

Fr., 22.08.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - Sportfreunde Vorst

So., 24.08.25 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FC SF Delhoven

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Rosellen - TuS Grevenbroich

So., 24.08.25 15:00 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Germania Grefrath 1926

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Zons - DJK Novesia Neuss

So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Reuschenberg - SV Glehn

So., 24.08.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Grimlinghausen / Norf



3. Spieltag

Do., 28.08.25 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC Zons

Do., 28.08.25 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC Straberg

Do., 28.08.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Rosellen

So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FSV Vatan Neuss

So., 31.08.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - VfR Büttgen

So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Glehn - SG Grimlinghausen / Norf

So., 31.08.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SG Orken-Noithausen



4. Spieltag

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - DJK Novesia Neuss

Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Rosellen - BV Wevelinghoven

Do., 04.09.25 19:30 Uhr FC Zons - SV Glehn

Do., 04.09.25 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - Sportfreunde Vorst

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Grevenbroich

So., 07.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Germania Grefrath 1926

So., 07.09.25 15:15 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg

So., 07.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC SF Delhoven



5. Spieltag

Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Zons - FC Straberg

Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Glehn - Sportfreunde Vorst

Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - VfR Büttgen

So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FSV Vatan Neuss

So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Reuschenberg - SG Orken-Noithausen

So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Rosellen

So., 14.09.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SG Grimlinghausen / Norf

So., 14.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg II



6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - BV Wevelinghoven

So., 21.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - DJK Novesia Neuss

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Rosellen - TuS Reuschenberg

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SV Glehn

So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC SF Delhoven

So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Grevenbroich

So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Zons

So., 21.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Germania Grefrath 1926



7. Spieltag

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Glehn - FC SF Delhoven

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SG Grimlinghausen / Norf

So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - Sportfreunde Vorst

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SG Orken-Noithausen

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Zons - SV Rosellen

So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Reuschenberg - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Novesia Neuss - VfR Büttgen

So., 28.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FSV Vatan Neuss



8. Spieltag

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Glehn

Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Rosellen - FC Straberg

Do., 02.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Germania Grefrath 1926

Fr., 03.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Reuschenberg

So., 05.10.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FC Zons

So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - BV Wevelinghoven

So., 05.10.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - TuS Grevenbroich

So., 05.10.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - DJK Novesia Neuss



9. Spieltag

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FC SF Delhoven

So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Reuschenberg - FSV Vatan Neuss

So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Glehn - TuS Grevenbroich

So., 12.10.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - Sportfreunde Vorst

So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen

So., 12.10.25 15:30 Uhr FC Zons - VfR Büttgen

So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Grimlinghausen / Norf



10. Spieltag

Fr., 17.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - FC Straberg

So., 19.10.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SG Orken-Noithausen

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Glehn

So., 19.10.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SV Germania Grefrath 1926

So., 19.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - DJK Novesia Neuss

So., 19.10.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven

So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Reuschenberg

So., 19.10.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC Zons



11. Spieltag

Do., 23.10.25 20:00 Uhr SV Glehn - SV Germania Grefrath 1926

So., 26.10.25 15:00 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Grevenbroich

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - FSV Vatan Neuss

So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Reuschenberg - Sportfreunde Vorst

So., 26.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen

So., 26.10.25 15:30 Uhr FC Zons - SG Grimlinghausen / Norf

So., 26.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC SF Delhoven



12. Spieltag

Fr., 31.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Rosellen

So., 02.11.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Glehn

So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - BV Wevelinghoven

So., 02.11.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - DJK Novesia Neuss

So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Zons

So., 02.11.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - TuS Reuschenberg

So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC Straberg

So., 02.11.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Orken-Noithausen



13. Spieltag

So., 09.11.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - VfR Büttgen

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Glehn - BV Wevelinghoven

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Rosellen - FSV Vatan Neuss

So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Straberg - Sportfreunde Vorst

So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Reuschenberg - TuS Grevenbroich

So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SG Grimlinghausen / Norf

So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Zons - FC SF Delhoven

So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926



14. Spieltag

So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - TuS Reuschenberg

So., 16.11.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FC Zons

So., 16.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Orken-Noithausen

So., 16.11.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - FC Straberg

So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Glehn - VfR Büttgen

So., 16.11.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Novesia Neuss

So., 16.11.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Rosellen

So., 16.11.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SVG Neuss-Weissenberg II



15. Spieltag

Fr., 28.11.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - FSV Vatan Neuss

So., 30.11.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SG Grimlinghausen / Norf

So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Rosellen - Sportfreunde Vorst

So., 30.11.25 15:00 Uhr FC Straberg - TuS Grevenbroich

So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Reuschenberg - BV Wevelinghoven

So., 30.11.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC SF Delhoven

So., 30.11.25 15:30 Uhr FC Zons - SV Germania Grefrath 1926

So., 30.11.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Glehn



16. Spieltag

Fr., 05.12.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - SG Grimlinghausen / Norf

So., 07.12.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - Sportfreunde Vorst

So., 07.12.25 14:15 Uhr SG Orken-Noithausen - TuS Grevenbroich

So., 07.12.25 14:15 Uhr SV Rosellen - FC SF Delhoven

So., 07.12.25 14:15 Uhr TuS Reuschenberg - DJK Novesia Neuss

So., 07.12.25 14:45 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Glehn

So., 07.12.25 14:45 Uhr FC Zons - BV Wevelinghoven

So., 07.12.25 15:00 Uhr FC Straberg - SV Germania Grefrath 1926



17. Spieltag

So., 01.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - VfR Büttgen

So., 01.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SV Rosellen

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SG Orken-Noithausen

So., 01.03.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 01.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FC Straberg

So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC Zons

So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - TuS Reuschenberg

So., 01.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FSV Vatan Neuss



18. Spieltag

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - FC SF Delhoven

So., 08.03.26 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - TuS Grevenbroich

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Germania Grefrath 1926

So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Straberg - DJK Novesia Neuss

So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Glehn

So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - BV Wevelinghoven

So., 08.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - Sportfreunde Vorst

So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Zons - TuS Reuschenberg



19. Spieltag

So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - VfR Büttgen

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Reuschenberg - FC Straberg

So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf

So., 15.03.26 15:00 Uhr FC SF Delhoven - FSV Vatan Neuss

So., 15.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Rosellen

So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Orken-Noithausen

So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - FC Zons



20. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Germania Grefrath 1926

So., 22.03.26 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - BV Wevelinghoven

So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Glehn

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Straberg - FC Zons

So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Orken-Noithausen - TuS Reuschenberg

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - DJK Novesia Neuss

So., 22.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Grevenbroich

So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC SF Delhoven



21. Spieltag

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Reuschenberg - SV Rosellen

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SG Grimlinghausen / Norf

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FSV Vatan Neuss

So., 29.03.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - Sportfreunde Vorst

So., 29.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - VfR Büttgen

So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 29.03.26 15:30 Uhr FC Zons - SG Orken-Noithausen

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Glehn - FC Straberg



22. Spieltag

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Straberg

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - TuS Reuschenberg

Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Glehn

Do., 02.04.26 19:30 Uhr FSV Vatan Neuss - BV Wevelinghoven

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Germania Grefrath 1926

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Vorst - TuS Grevenbroich

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Rosellen - FC Zons

Do., 02.04.26 19:30 Uhr VfR Büttgen - DJK Novesia Neuss



23. Spieltag

So., 12.04.26 15:00 Uhr TuS Reuschenberg - VfR Büttgen

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Straberg - SV Rosellen

So., 12.04.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FC SF Delhoven

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - Sportfreunde Vorst

So., 12.04.26 15:30 Uhr FC Zons - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Glehn - SG Orken-Noithausen

So., 12.04.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SG Grimlinghausen / Norf

So., 12.04.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FSV Vatan Neuss



24. Spieltag

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - FC Zons

So., 19.04.26 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FC Straberg

So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SV Glehn

So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - BV Wevelinghoven

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Orken-Noithausen

So., 19.04.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SV Germania Grefrath 1926

So., 19.04.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Reuschenberg

So., 19.04.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - DJK Novesia Neuss



25. Spieltag

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Straberg - VfR Büttgen

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - TuS Grevenbroich

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Reuschenberg - SG Grimlinghausen / Norf

So., 26.04.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Glehn - SV Rosellen

So., 26.04.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FC SF Delhoven

So., 26.04.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - Sportfreunde Vorst

So., 26.04.26 15:30 Uhr FC Zons - FSV Vatan Neuss



26. Spieltag

Fr., 01.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SG Orken-Noithausen

So., 03.05.26 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Rosellen

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Glehn

So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - BV Wevelinghoven

So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - TuS Reuschenberg

So., 03.05.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - DJK Novesia Neuss

So., 03.05.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC Straberg

So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC Zons



27. Spieltag

Do., 07.05.26 19:30 Uhr FC Straberg - SG Grimlinghausen / Norf

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - VfR Büttgen

So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Glehn - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 10.05.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Germania Grefrath 1926

So., 10.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - TuS Grevenbroich

So., 10.05.26 15:30 Uhr FC Zons - Sportfreunde Vorst

So., 10.05.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FSV Vatan Neuss



28. Spieltag

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 17.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Straberg

So., 17.05.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - TuS Reuschenberg

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - DJK Novesia Neuss

So., 17.05.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - FC Zons

So., 17.05.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Glehn

So., 17.05.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Rosellen

So., 17.05.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SG Orken-Noithausen



29. Spieltag

Fr., 29.05.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Glehn

So., 31.05.26 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FSV Vatan Neuss

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Reuschenberg - SV Germania Grefrath 1926

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Straberg - FC SF Delhoven

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Grimlinghausen / Norf

So., 31.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - BV Wevelinghoven

So., 31.05.26 15:30 Uhr FC Zons - TuS Grevenbroich

So., 31.05.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - Sportfreunde Vorst



30. Spieltag

So., 07.06.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - VfR Büttgen

So., 07.06.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Rosellen

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC SF Delhoven - SG Orken-Noithausen

So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Grevenbroich - FC Straberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FC Zons

So., 07.06.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Reuschenberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Novesia Neuss