Der Voba-Cup-Sieger möchte weiterhin die Großen ärgern In der abgelaufenen Saison war die Reserve der Sportfreunde Broekhuysen praktisch unschlagbar. Entsprechend selbstbewusst startet die Mannschaft von Trainer Marcel Scholz in die neue Saison der Kreisliga A Kleve/Geldern. von RP / Per Feldberg · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde wollen nach dem Sieg des Voba-Cups nachlegen – Foto: Susanne Schmidt

Trotz einer überragenden Saison hing die Rückkehr in die Kreisliga A Kleve/Geldern am seidenen Faden. B-Ligist Sportfreunde Broekhuysen II hatte in der Gruppe 2 nur ein einziges von insgesamt 28 Meisterschaftsspielen verloren (1:3 im Derby beim SC Auwel-Holt). Und doch musste die Mannschaft am Ende kräftig zittern, nachdem sich der SV Straelen auf den letzten Metern die Meisterschaft geschnappt hatte. In der Relegation gab’s auf eigenem Platz gegen die SV Bedburg-Hau zunächst ein mageres 2:2, nach einem 7:0-Kantersieg im Rückspiel durfte endlich gefeiert werden.

Triumph und 1000 Euro im Voba-Cup Auch in der Vorbereitung hat die Reserve des Bezirksliga-Spitzenteams bereits gezeigt, wozu sie in der Lage ist. Die „Erste“ hatte diesmal auf die Teilnahme am Voba-Cup verzichtet. Also sollte der Wanderpokal, der bereits zwei Jahre lang im Klubheim auf der Sportanlage „Op den Bökel“ geglänzt hatte, den Besitzer wechseln. Doch Pustekuchen. Die Broekhuysener Reserve stürmte ins Endspiel, schlug den Bezirksligisten TSV Weeze mit 2:1 und sicherte sich ganz nebenbei auch noch 1000 Euro für die Mannschaftskasse. „Wir haben einen breit aufgestellten Kader und richtig gute Jungs in unseren Reihen. Aber wir wissen auch ganz genau, dass wir in der Kreisliga A in Sachen Körperlichkeit, Technik und Taktik noch einen Gang zulegen müssen“, sagt Trainer Marcel Scholz, der die Mannschaft vor zwei Jahren nach dem Abstieg übernommen hatte und jetzt wieder ins Oberhaus geführt hat.

Ein Quartett kommt aus der eigenen Jugend Der Aufsteiger hat selbstverständlich Ambitionen, tut aber auch in der nächsten Saison das, was eine Reserve tun muss. Aus der eigenen Jugend rücken die Talente Dominik Richter, Sebastian Evers, Phillip Bocksteger und Torwart Tom Willems auf. Das Quartett soll Seniorenluft schnuppern und sich für höhere Aufgaben empfehlen. Der junge Angreifer Marius Brüx, der auch schon in der Bezirksliga positiv auf sich aufmerksam gemacht hat, gehört fest zum Kader der zweiten Mannschaft. Aus der „Dritten“ rückt Verteidiger Daniel Schwarz hoch, der mit seiner Erfahrung die Abwehr stabilisieren soll. „Natürlich ist es für eine Reserve immer schwierig, Verstärkung von außen zu bekommen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit unserem Kader auch eine Etage höher eine gute Rolle spielen können“, so Scholz. Aus der Zielsetzung des Aufsteigers macht der junge Trainer kein Geheimnis: „Wir wollen die etablierten Mannschaften so oft wie möglich ärgern und frühzeitig die Punkte sammeln, die wir für den Klassenerhalt benötigen.“