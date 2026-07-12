Der Voba-Cup macht schon wieder Lust auf mehr Der erste Spieltag des beliebten Vorbereitungsturniers lässt keine Wünsche offen. Der eine oder andere Paukenschlag lässt aufhorchen. Diese Mannschaften haben die erste Etappe in Richtung Viertelfinale gemeistert. von Volker Himmelberg · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Andreas Weinand ist mit der SpVg Rheurdt-Schaephuysen erfolgreich gestartet. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

In den ersten acht Vorrundenspielen sind gleich schon wieder 35 Tore gefallen. Der Auftakt der 29. Auflage des Vorbereitungsturniers um den Voba-Cup hat gezeigt, weshalb die Fußballfreunde im Kreis Kleve diesen Wettbewerb so zu schätzen wissen. Die erste Überraschung ließ nicht lange auf sich warten, der eine oder Hoffnungsträger spielte sich sofort in den Vordergrund. Hier sind die Partien im Überblick.

Gruppe 1 Geheimfavorit SpVgg Rheurdt-Schaephuysen, der sich für das Titelrennen in der Kreisliga A Moers enorm verstärkt hat, setzte gleich einmal das erste Ausrufezeichen. Mit dem 2:0 (2:0)-Erfolg beim Bezirksliga-Aufsteiger FC Aldekerk dürfte sich die Mannschaft die Teilnahme am Viertelfinale vorzeitig gesichert haben. Julian Thiel brachte die Gäste in der 43. Minute in Führung. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff traf Florian Ortstadt, Neuzugang vom Landesligisten Viktoria Goch, zum 2:0-Pausen- und Endstand. Das Duell Absteiger gegen Aufsteiger entschied Viktoria Goch II mit 1:0 (0:0) gegen die SG Kessel/Ho-Ha für sich. Den entscheidenden Treffer erzielte Yehor Snitko (80.) – die beiden Lokalrivalen begegnen sich demnächst in der Kreisliga A wieder. Klarer Sieg für TSV Weeze Gruppe 2 Im Duell zwischen dem Bezirksligisten TSV Weeze und A-Liga-Aufsteiger Sportfreunde Broekhuysen II war noch keine Minute gespielt, da hatten die Zuschauer im August-Janssen-Sportzentrum bereits einen Treffer mit Seltenheitswert gesehen. Christian Feegers, der nicht unbedingt für seine Torjäger-Qualitäten bekannt ist, schloss den ersten Angriff des Gastgebers mit der 1:0-Führung ab. Im weiteren Spielverlauf trafen Maik van Teeffelen (29.), Julian Kühn (45.) und Sores Saka (90.) zum 4:0-Endstand. Die Zeit der Sturmflaute im Sportpark Laerheide nähert sich offenbar dem Ende. Jedenfalls präsentierte sich A-Ligist TSV Wachtendonk-Wankum gegen den Ligarivalen SV Sevelen in guter Frühform und feierte einen 5:1 (2:0)-Erfolg. Maximilian Wisniewski (25., 31., 73.), Daniel Lutonto (62.) und Tommy Leopold (84.) trafen für den überlegenen Gastgeber. Max Ruhnau (80.) erzielte den Ehrentreffer für die Mannschaft vom Koetherdyck.