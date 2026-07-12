Der Voba-Cup macht schon wieder Lust auf mehr

In den ersten acht Vorrundenspielen sind gleich schon wieder 35 Tore gefallen. Der Auftakt der 29. Auflage des Vorbereitungsturniers um den Voba-Cup hat gezeigt, weshalb die Fußballfreunde im Kreis Kleve diesen Wettbewerb so zu schätzen wissen. Die erste Überraschung ließ nicht lange auf sich warten, der eine oder Hoffnungsträger spielte sich sofort in den Vordergrund. Hier sind die Partien im Überblick.
Gruppe 1 Geheimfavorit SpVgg Rheurdt-Schaephuysen, der sich für das Titelrennen in der Kreisliga A Moers enorm verstärkt hat, setzte gleich einmal das erste Ausrufezeichen. Mit dem 2:0 (2:0)-Erfolg beim Bezirksliga-Aufsteiger FC Aldekerk dürfte sich die Mannschaft die Teilnahme am Viertelfinale vorzeitig gesichert haben. Julian Thiel brachte die Gäste in der 43. Minute in Führung. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff traf Florian Ortstadt, Neuzugang vom Landesligisten Viktoria Goch, zum 2:0-Pausen- und Endstand. Das Duell Absteiger gegen Aufsteiger entschied Viktoria Goch II mit 1:0 (0:0) gegen die SG Kessel/Ho-Ha für sich. Den entscheidenden Treffer erzielte Yehor Snitko (80.) – die beiden Lokalrivalen begegnen sich demnächst in der Kreisliga A wieder.
Gruppe 2 Im Duell zwischen dem Bezirksligisten TSV Weeze und A-Liga-Aufsteiger Sportfreunde Broekhuysen II war noch keine Minute gespielt, da hatten die Zuschauer im August-Janssen-Sportzentrum bereits einen Treffer mit Seltenheitswert gesehen. Christian Feegers, der nicht unbedingt für seine Torjäger-Qualitäten bekannt ist, schloss den ersten Angriff des Gastgebers mit der 1:0-Führung ab. Im weiteren Spielverlauf trafen Maik van Teeffelen (29.), Julian Kühn (45.) und Sores Saka (90.) zum 4:0-Endstand. Die Zeit der Sturmflaute im Sportpark Laerheide nähert sich offenbar dem Ende. Jedenfalls präsentierte sich A-Ligist TSV Wachtendonk-Wankum gegen den Ligarivalen SV Sevelen in guter Frühform und feierte einen 5:1 (2:0)-Erfolg. Maximilian Wisniewski (25., 31., 73.), Daniel Lutonto (62.) und Tommy Leopold (84.) trafen für den überlegenen Gastgeber. Max Ruhnau (80.) erzielte den Ehrentreffer für die Mannschaft vom Koetherdyck.
Gruppe 3 Am Bergsteg reift offenbar ein neuer Torjäger heran. Simon Verhölsdonk, der in der vergangenen Saison für den SV Walbeck 32 Treffer in der A-Junioren-Leistungsklasse erzielt hat, sorgte in seinem ersten Einsatz für das A-Liga-Team gleich einmal für Aufsehen. Beim überraschenden 4:1 (3:1)-Erfolg beim Ligarivalen Viktoria Winnekendonk stellte der 17-Jährige mit einem Doppelschlag vor der Pause (40., 45.) die Weichen auf Sieg. Zuvor hatte Samuel Bröcheler die Viktoria in Führung gebracht (5.), Lucas Holla erzielte den Ausgleich. Nach der Pause sorgte Niklas Tebbe für den Endstand (62.). Parallel bescherte Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf dem neuen Trainer Lars Völpert mit einem 3:1 (2:1) gegen den A-Ligisten TSV Nieukerk einen gelungenen Einstand. Pascal Müller (24.) und Dominik Saat (33.) sorgten zunächst für eine 2:0-Führung. Doch nach dem Anschlusstreffer von Aboubacar Fofana durfte der Außenseiter lange auf eine Überraschung hoffen. Erst in der 90. Minute setzte der Pfalzdorfer Angreifer Luca Stratemann den Schlusspunkt.
Gruppe 4 Bereits am Freitagabend war der Wettbewerb mit einem Heimspiel des einzigen B-Ligisten im Teilnehmerfeld eröffnet worden. Timo Pastoors feierte mit einem 7:0 (3:0)-Erfolg beim SV Herongen einen gelungenen Einstand auf der Trainerbank des A-Ligisten Grün-Weiß Vernum. Tim Hegmans (8.), Max Billhardt (12.) und Robin Billion (32.) sorgten frühzeitig für klare Verhältnisse zugunsten des Favoriten. Die Gäste ließen auch nach der Pause nicht locker. Jannik Szentulat (75., 89.), Max Billhardt (55.) und Robin Billion (81.) erzielten die weiteren Vernumer Treffer – damit ist der Weg in Richtung Viertelfinale frei. A-Liga-Aufsteiger SV Straelen hat gleich einmal gezeigt, dass in der kommenden Saison auch im Kreisliga-Oberhaus mit ihm zu rechnen sein dürfte. Beim künftigen Ligarivalen SV Veert gelang ein ungefährdeter 6:0 (4:0)-Erfolg – die Torfabrik von der Römerstraße läuft in der Vorbereitung schon wieder auf Hochtouren. Torjäger Sebastian Moldovan (12., 63.), Spielmacher Maik Noldes (14., 54.) und Leon Ibishi (75., 83.) brachten den Kantersieg unter Dach und Fach. Nach zwölfjähriger Tätigkeit bei Grün-Weiß Vernum dürfte der neue Veerter Trainer Sascha Heigl spätestens jetzt wissen, dass im Nachbardorf noch jede Menge Arbeit auf ihn wartet.