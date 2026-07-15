Der Voba-Cup läuft rund und liefert wichtige Erkenntnisse Bestätigen die Mannschaften die Trefferquote vom ersten Spieltag, fallen schon in der Vorrunde des Fußball-Vorbereitungsturniers mehr als 100 Tore. Die Partien des zweiten Spieltags im Überblick. von Volker Himmelberg · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

So läuft es beim Voba-Supercup. – Foto: Susanne Schmidt

Viele Tore, keine Platzverweise, keine Spielverlegungen, keine Gewitter, die zu Spielabbrüchen führen - für Turnierleiter Gilbert Wehmen läuft die 29. Auflage des Wettbewerbs um den Voba-Cup gerade wie geschmiert. Schon der erste Spieltag des Vorbereitungsturniers hat den Fußballfreunden einige Erkenntnisse geliefert.

Allen voran hat A-Liga-Aufsteiger SV Straelen gezeigt, dass in der kommenden Saison mit ihm zu rechnen sein dürfte. Das 6:0 beim künftigen Ligarivalen SV Veert war schon etwas mehr als ein Ausrufezeichen. Die Mannschaft hat etliche Spieler in ihren Reihen, die auch im Kreisliga-Oberhaus für Aufsehen sorgen werden.

Am Veerter Hülspaßweg trafen Torjäger Sebastian Moldovan und Spielmacher Maik Noldes jeweils doppelt, im defensiven Mittelfeld unterband Bler Istrefi die gegnerischen Angriffsversuche schon im Ansatz. Demnächst gesellt sich noch Flügelstürmer Cristian Voici hinzu - der SV Straelen ist in jedem Fall ein Kandidat für die obere Tabellenhälfte. Am Mittwoch geht es zunächst einmal darum, ab 20 Uhr mit einem Heimsieg gegen den B-Ligisten SV Herongen den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen. Brisantes Derby zwischen Veert und Vernum Parallel ist der SV Veert um Wiedergutmachung bemüht. Trainer Sascha Heigl trifft mit seiner Mannschaft auf den Verein, den er zwölf Jahre lang geprägt hat. Lokalrivale Grün-Weiß Vernum geht nach dem 7:0 zum Auftakt in Herongen zumindest als leichter Favorit ins Derby.