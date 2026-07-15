Der Voba-Cup läuft rund und liefert wichtige Erkenntnisse

Viele Tore, keine Platzverweise, keine Spielverlegungen, keine Gewitter, die zu Spielabbrüchen führen - für Turnierleiter Gilbert Wehmen läuft die 29. Auflage des Wettbewerbs um den Voba-Cup gerade wie geschmiert. Schon der erste Spieltag des Vorbereitungsturniers hat den Fußballfreunden einige Erkenntnisse geliefert.
Allen voran hat A-Liga-Aufsteiger SV Straelen gezeigt, dass in der kommenden Saison mit ihm zu rechnen sein dürfte. Das 6:0 beim künftigen Ligarivalen SV Veert war schon etwas mehr als ein Ausrufezeichen. Die Mannschaft hat etliche Spieler in ihren Reihen, die auch im Kreisliga-Oberhaus für Aufsehen sorgen werden.
Am Veerter Hülspaßweg trafen Torjäger Sebastian Moldovan und Spielmacher Maik Noldes jeweils doppelt, im defensiven Mittelfeld unterband Bler Istrefi die gegnerischen Angriffsversuche schon im Ansatz. Demnächst gesellt sich noch Flügelstürmer Cristian Voici hinzu - der SV Straelen ist in jedem Fall ein Kandidat für die obere Tabellenhälfte. Am Mittwoch geht es zunächst einmal darum, ab 20 Uhr mit einem Heimsieg gegen den B-Ligisten SV Herongen den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen.
Parallel ist der SV Veert um Wiedergutmachung bemüht. Trainer Sascha Heigl trifft mit seiner Mannschaft auf den Verein, den er zwölf Jahre lang geprägt hat. Lokalrivale Grün-Weiß Vernum geht nach dem 7:0 zum Auftakt in Herongen zumindest als leichter Favorit ins Derby.
In der Gruppe 1 steht Bezirksliga-Aufsteiger FC Aldekerk nach der etwas überraschenden 0:2-Heimniederlage gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen bereits unter Zugzwang. Ein Sieg beim A-Liga-Rückkehrer SG Kessel/Ho-Ha ist Pflicht, um die Chance auf das Viertelfinale zu wahren - die Partie wird um 20 Uhr auf dem Rasenplatz in Kessel angepfiffen.
Zum gleichen Zeitpunkt empfängt die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen als einziger Teilnehmer aus dem Fußballkreis Moers die Reserve von Viktoria Goch - der Sieger ist im Viertelfinale dabei.
In der Gruppe 2 können Bezirksligist TSV Weeze ab 20 Uhr am Koetherdyck beim SV Sevelen und A-Ligist TSV Wachtendonk ab 20 Uhr bei den Sportfreunden Broekhuysen II vorzeitig den Sprung in die Runde der letzten Acht schaffen.
In Gruppe 3 treffen jeweils die beiden Sieger und Verlierer des ersten Spieltags aufeinander. A-Ligist Viktoria Winnekendonk ist ab 19.30 Uhr am Aermen Düwel beim TSV Nieukerk um Wiedergutmachung für das 1:4 gegen den SV Walbeck bemüht. Die Mannschaft vom Bergsteg empfängt wiederum um 20 Uhr den Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf.
Am Wochenende legt der Wettbewerb wegen des Parookaville-Festivals in Weeze eine Pause ein. Die dritte Runde wird am kommenden Dienstag mit dem Spiel Alemannia Pfalzdorf gegen Viktoria Winnekendonk um 20 Uhr eröffnet, die übrigen Partien finden am Mittwochabend statt.