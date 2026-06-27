Der Voba-Cup bekommt noch ein besonders reizvolles Derby Das hat es in der fast 30-jährigen Geschichte des Wettbewerbs um den Voba-Cup noch nie gegeben: Turnierleiter Gilbert Wehmen hätte einen Teilnehmer um ein Haar vergessen. So ist das Problem ganz schnell aus der Welt geschafft worden. von RP / Volker Himmelberg · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Heigl und Pastoors treffen auf ihre alten Mannschaften – Foto: Carina van Heekeren, CD

Da hätte sich Reinhard Winkler am Montag beim Frühstück fast am Brötchen verschluckt, als er einen Blick in die Rheinische Post warf. Der Vorsitzende des A-Ligisten Grün-Weiß Vernum konnte im Bericht „Voba-Cup wird spannend wie noch nie“ den Namen seines Vereins auch bei der zweiten Lektüre nicht entdecken.

Der erste Verdacht galt dem Sportredakteur, doch die Aufklärung des Vermisstenfalls ließ nicht lange auf sich warten. Winkler rief sofort Turnierleiter Gilbert Wehmen an. Und siehe da: Bei der 29. Auflage des beliebten Vorbereitungsturniers gibt es neben dem Wettbewerb für Frauenmannschaften noch eine weitere Premiere. Erstmals ist bei der Auslosung der Vorrunden-Gruppen ein Teilnehmer schlicht und einfach vergessen worden. „Ich hatte mich schon sehr gewundert, weil wir uns jedes Jahr auf das Turnier freuen und uns deshalb schon im März angemeldet hatten“, so Winkler. Erstes Wiedersehen nach dem Trainertausch Der Fehler ließ sich selbstverständlich im Handumdrehen aus der Welt schaffen. Grün-Weiß Vernum ist als Mannschaft Nummer 16 ganz einfach der Gruppe 4 zugeteilt worden, die ursprünglich nur aus drei Teams bestanden hatte. Diese Entscheidung führt dazu, dass sich die Freunde im Verlauf des Wettbewerbs, der am Sonntag, 12. Juli, eröffnet wird, auf ein ganz besonderes Derby freuen dürfen. Denn die Grün-Weißen haben mit dem Gelderner Liga- und Lokalrivalen SV Veert einen ungewöhnlichen Trainertausch vorgenommen.

Die Vernumer Legende Sascha Heigl hat seine Zelte ein paar Kilometer weiter aufgeschlagen und bei den Schwarz-Gelben vom Hülspaßweg angeheuert. Umgekehrt trägt der bisherige Veerter Coach Timo Pastoors, der die Mannschaft nach der Winterpause zum Klassenerhalt geführt hatte, ab sofort bei den Kickern im Nachbardorf die sportliche Verantwortung – in der Gruppenphase gibt’s ein erstes Wiedersehen. Die beiden Gelderner A-Ligisten bekommen es in der Gruppe 4 außerdem mit A-Liga-Rückkehrer SV Straelen und dem B-Ligisten SV Herongen zu tun. Am Modus hat sich durch den Nachrücker, der um ein Haar vergessen worden wäre, nichts geändert. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale, das am Sonntag, 26. Juli, ausgetragen wird. Die Teilnahme von GW Vernum hat eigentlich nur positive Aspekte – sie sorgt für mehr Chancengleichheit und zusätzliche Spannung.