Der Vizemeister schießt den Meister ab

Eröffnet das Duell mit Penzberg: Stefan Drewing, Oberammergaus Schütze des 0:1. – Foto: Andreas Mayr

Nicht einmal ihre Abschlussfeier ging über die Bühne. Der Abstieg aus der A-Klasse vorige Woche hat die Fußballer vom FC Megas Garmisch-Partenkirchen tief erschüttert. „Die Luft war komplett raus, es ging gar nichts mehr“, sagt Trainer Ioannis Hristoforidis. Fürs Spiel gegen Schlehdorf hätte er noch fünf Mann zusammengebracht, musste die Partie also absagen.

FC Mittenwald – 1. FC Garmisch-P. II⇥6:0 (3:0)

Alle Mittenwalder hatten an diesem Abend ihren Spaß – also fast alle. „Wir haben einen im Arsenal-Trikot, der lacht nimmer“, witzelte Teamsprecher und Kapitän Josef Gerstmeir über Kollege Alexander Kidane. Die FCM-Fußballer bekamen einen perfekten Abschluss der Saison serviert. Erst schossen sie ein – zugegeben stark abgerüstetes – Meisterteam vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen II mit 6:0 ab, im Anschluss schmiss der Vereinsvorstand den Grill an und die gesamte Truppe sah sich das Champions-League-Finale an. Später am Abend stand dann auch fest, wie es in der nächsten Woche weitergeht. In der Relegation trifft Mittenwald auf die SG Hungerbach aus Huglfing und Oberhausen, das Rückspiel im Isartal findet kommenden Sonntag statt. „Wir sind motiviert, weichen aber nicht von unserem Weg ab: Wir schauen einfach, was rauskommt“, erklärt Gerstmeir.

Mit diesem Ansatz der Lockerheit sind sie weit gekommen. Als Zweiter der A-Klasse schließen sie eine höchst erfolgreiche Saison ab. Das Schützenfest gegen den Meister bewertet beim FCM aber niemand über. „Man kann nicht sagen, dass Garmisch Vollgas gegeben hat. Das war ein ganz anderes Spiel als in der Hinrunde“, notiert der Kapitän. In der Startelf fehlten doch einige Namen, die normalerweise die FC-Reserve tragen. Den Mittenwaldern war’s einerlei, weil sie daraus ein kleines Fußballfest machten. Sechs Tore und sechs unterschiedliche Schützen erfreuten die Zuschauer. „Wir haben wirklich gut gespielt“, sagt Gerstmeir. Auffälligster Mann: Stefan Breundl, Spitzname „der Hexer“, der sich auch noch mit dem 2:0 belohnte.

ESV Penzberg II – TSV Oberammergau⇥2:2 (0:1)

Die Ausfahrt nach Penzberg hatte nur ein Ziel: „Wichtig war, dass sich keiner verletzt“, sagt Stefan Drewing. Der Routinier selbst war als Coach gefragt, weil Hüssi Pekhamarat bereits seinen Urlaub angetreten hatte. Weitere Spieler waren auf einer Hochzeit eingeladen, sodass es zu manch wilder Personal-Rochade kam. Valentin Stoiber tauchte etwa in Hälfte zwei im Sturm auf, und traf direkt nach der Einwechslung zum 2:0. „Notgedrungen – aber er ist herausgestochen“, lobt Kollege Drewing. Mit der Leistung des ganzen Teams war er zufrieden. Über die Außen ging’s zielstrebig nach vorne. Das 1:0 – ein schöner Kopfball von Drewing – fiel über links.

Weil auch die ESV-Reserve gut mitspielte, kam ein munteres Spielchen zustande. „Zum Schluss hinaus ärgern wir uns schon“, sagt Drewing. Drei Minuten vor Ende erzielte der ESV den Ausgleich, was wiederum zur Saison der Oberammergauer passte. „Dieses Jahr hatten wir eher Pech“, hielt der Spielertrainer fest, der unbedingt Schiedsrichter Stefan Hoyer lobend erwähnen wollte. „Wenn wir so einen doch nur jede Woche hätten …“

SC Eibsee Grainau – ASV Habach II⇥ 1:3 (1:3)

Die Ernsthaftigkeit dieser Partie symbolisierte allein schon der Whirlpool, der bereits für die Zeit nach der Pflicht aufgebaut war. Zudem hatte Christoph Saller einige Urlauber und angeschlagene Kicker zu verzeichnen. Dennoch peilten die Grainauer einen ordentlichen Abschluss an. Coach Saller sprach von einem „typischen Sommerkick“ und dem „Spiegelbild dieser Saison“. Weil seine Mannen keinesfalls kritikwürdig zu Werke gingen, allein beim Torabschluss fahrig wirkten. Bei den Gegentoren habe der SC „große Aktien“ erworben. Den zwischenzeitlichen Ausgleich markierte Michell Schneider nach starker Einzelaktion und einer für den ASV-Torhüter perfide abgefälschten Hereingabe.

FC Bad Kohlgrub – 1. FC Penzberg II⇥4:0 (2:0)

Im Spiel der späten Tore hat sich Gastgeber Bad Kohlgrub Sieg Nummer 13 sowie Platz vier gesichert. „Ein letztlich hochverdienter und ungefährdeter Erfolg“, resümierte Kohlgrubs Coach Sebastian Moser. „Wir waren von Anfang an überlegen.“ Was fehlte, waren aber die Tore. Erst in Minute 44 sorgte Kapitän Josef Niklas mit einem Schuss vom Strafraumeck für das 1:0. Samuel Krippner setzte sogleich noch eins drauf: Sein Distanzschuss aus 22 Metern zappelte zeitgleich mit dem Pausenpfiff im Netz. In Abschnitt zwei machten die Gastgeber mit ihrer überlegenen Spielweise weiter, kamen aber auch immer wieder durch Penzbergs pfeilschnellen Stürmer Francois Ngwen in Bedrängnis. Weil Keeper Nicolas Franz jedoch stets zur Stelle war, blieb die Null stehen. Gegen Ende waren die Gastgeber dann wieder doppelt erfolgreich. Nach schöner Vorarbeit durch Philipp von Scheele machte Jonas Bauer das 3:0, kurz darauf markierte Markus Burkart den vierten Treffer. „Geht auch in dieser Höhe in Ordnung, wir hatten auch noch weitere Möglichkeiten – darunter einen Pfostentreffer von Konstantin Veit“, berichtete Moser.

SV Eschenlohe – SV Bad Heilbrunn II⇥2:2 (1:1)

Schwitzen der unterschiedlichen Art: Während sich Eschenlohes Coach Florian Mayr in Kroatien die Sonne genoss, bewältigten seine Schützlinge die finale schweißtreibende Einheit der Saison. Mit dem Endergebnis: Eschenlohes sechste Punkteteilung der Saison. „Wir hätten natürlich gerne gewonnen, um Stefan Hopfensberger und Thomas Dwenger einen erfolgreichen Karriereabschluss zu bescheren“, haderte Mayrs Vertretung Bernhard Straub. Funktionierte nicht. „Uns wurden viele Angriffe zurückgepfiffen, ich denke auch oft zu Unrecht.“

Lukas Böhmer hatte nach Steilpass mit dem 1:0 eröffnet, die Gäste antworteten schnell mit dem 1:1 und gingen kurz vor Schluss in Führung. „Da haben wir uns beide Male mit langen Bällen überrumpeln lassen.“ Immerhin endete die Saison nicht mit einer Pleite. Einen fälligen Handelfmeter verwandelte Urgestein Hopfensberger und krönte damit seine couragierte Leistung.