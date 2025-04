Der vierte Streich für den VfL Jüchen

Der Triumph kam nicht ganz unerwartet. Schon kurz nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Laurin Titze auf dem tiefen Rasenplatz auf der Sportanlage Süd in Neuenhausen schlüpften die Fußballer des VfL Jüchen-Garzweiler in die mitgebrachten T-Shirts mit der Aufschrift: „Quadruple-Pokalsieger! Jüchen lebt!“

Mit dem 2:0-Erfolg (Halbzeit 0:0) vor 1200 Zuschauern über Gastgeber 1. FC Grevenbroich-Süd, der sich mit dem von einer Sprengbombe aus dem 2. Weltkrieg aus dem eigentlich für das Finale vorgesehene Schlossstadion vertriebenen TuS Grevenbroich die Rolle des Ausrichters teilte, arbeitete der Landesligist am Ostermontag mit dem vierten Cup-Gewinn in Folge weiter an seiner Legende. Die könnte mit dem ebenfalls noch möglichen Aufstieg der erst seit 2023 wieder sechstklassigen Viktoria in die Oberliga Niederrhein bald sogar ihre vorläufige Krönung erleben. Am Mikrofon vom Moderator und Veranstaltungsmanager Marc Pesch erhob Vereinsvorsitzender Christoph Sommer die Pokalparty im Kelzenberger Landgasthof lachend zur Generalprobe für die ganz große Sause: „Da üben wir schon mal.“

Auch im Hinblick auf den am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Amern fortgesetzten Liga-Spielbetrieb war der „Pott“ für Trainer Daniel Klinger von großem Wert. Nach der bitteren 1:2-Niederlage nur vier Tage zuvor in Holzheim wäre für ihn ein weiterer Misserfolg „ein echtes Drama gewesen“. Dass seine Schützlinge in der fast ereignislosen ersten Hälfte fast wie in einem Freundschaftsspiel aufgetreten seien, gefiel ihm darum gar nicht. „Ich hatte das irgendwie schon geahnt.“

Der Favorit kontrollierte wie erwartet das Match, sorgte mit Nils Friebe (23.) und Alexander Hahn (44.) aber nur ansatzweise für Gefahr. Die Süd-Kicker waren vor allem mit der Verteidigung ihres Gehäuses beschäftigt, traten im Angriff nur mit einem Freistoß von Ensar Krasniqi aus 25 Metern in Erscheinung (40.). „Für die Zuschauer war das kein schönes Spiel“, räumte Klinger ein.

Qualität setzt sich durch

Trotzdem war im Grunde jedem und jeder klar, dass sich die Qualität des Landesligisten irgendwann auch im Ergebnis niederschlagen würde. Entscheidenden Anteil daran hatte der von Klinger zur zweiten Hälfte gebrachten Pascal Moseler: Weil der von ihm in Position gebrachte Tim Kosmala, in der 55. Minute für Friebe gekommen, zunächst am Pfosten scheiterte (58.), schritt der Edeltechniker selbst zur Tat. Als Abnehmer einer Bilderbuchattacke über Sven Moseler und Jannik Schulte traf er zur verdienten Führung (67.).

Allerdings haderte FC-Coach Botan Melik mit der Entstehungsgeschichte: „In unserer Hälfte liegt einer meiner Spieler verletzt am Boden, da hätte ich schon erwartet, dass Jüchen den Ball ins Aus schießt. Die haben das doch gesehen.“ Ihn grämte, dass es seine aufopferungsvoll kämpfenden Mannen, für die Erol Dzaferi die beste Einschusschance vergab (72.), so nicht in die Verlängerung schafften. „Ich hätte eben lieber nach 120 Minuten verloren. Das ärgert mich jetzt mehr als wenn wir 0:5 verloren hätten.“ Mit dem nach einer Ecke von Pascal Moseler in Abstaubermanier erzielten Treffer zum 2:0 (83.) machte Tim Kosmala alles klar und seinen Trainer froh. „Ich bin einfach nur stolz auf die Mannschaft.“

In der Nachspielzeit kam es noch zweimal zurRudelbildung. Weil dabei Berkay Köktürk Jüchens Tim Kosmala kurz an die Gurgel ging, „blieb mir keine andere Wahl als ihn des Feldes zu verweisen“, erklärte der ansonsten in der Oberliga eingesetzte Titze, der mit seinem Gespann eine souveräne Leistung ablieferte. Für den Rotsünder hat die unbeherrschte Aktion noch ein Nachspiel. „Das gibt eine saftige Strafe“, kündigte Melik an.

Der guten Stimmung taten die kurzen Aussetzer keinen Abbruch. Kreisfußballvorsitzender Dirk Gärtner lobte vor allem die unkomplizierte Zusammenarbeit der einst in größer Abneigung verbundenen Stadtrivalen 1. FC Grevenbroich-Süd und TuS Grevenbroich: „Das zeigt, wenn es um den Sport geht, ziehen alle an einem Strang.“ Dass neben der stellvertetenden Landrätin Katharina Reinhold, Kreisdirektor Dirk Brügge und dem Kreissportausschuss-Vorsitzenden Andreas Buchartz in Klaus Krützen (Grevenbroich) und Harald Zillikens (Jüchen) gleich beide Bürgermeister zum Finale gekommen waren, wertete er auch als Beleg für den Status des Fußballs „als die Sportart Nummer 1 im Rhein-Kreis.“ Dazu lieferte er die passenden Zahlen: „Innerhalb der letzten vier Jahre gab es einen Zuwachs von 20 Prozent auf jetzt 680 Mannschaften.“

Wegen des im Juni beginnenden und voraussichtlich bis Ende 2026 dauernden Umbaus ist die Rückkehr ins Grevenbroicher Schlossstadion erst Ostern 2027 möglich. Wo das Kreispokalendspiel im nächsten Jahr stattfinden werde, sei deshalb noch offen, erklärte Gärtner.