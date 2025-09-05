Der vierte Spieltag steht an: Odenkirchen will die Spitze verteidigen

Durch den 5:1-Kantersieg in Wickrathhahn sicherten sich die Odenkirchener die Tabellenführung vor dem kommenden Spieltag. Nun trifft die Spielvereinigung auf den SV Otzenrath, der mit sechs Punkten aus drei Duellen einen ähnlich guten Start erwischte. In Odenkirchen sticht allen voran die Offensive heraus, denn in nur drei Partien erzielte der A-Ligist ganze 13 Treffer und steht somit nicht nur bezüglich der Zähler auf dem ersten Rang, sondern auch hinsichtlich der erzielten Tore ist Odenkirchen die Nummer Eins der Liga. Die Otzenrather holten nach der Niederlage im ersten Saisonspiel zwei Siege am Stück. Vor allem der Triumph am letzten Spieltag war eindrucksvoll, denn dort schlugen die Otzenrather die Red Stars Mönchengladbach mit 9:1 - Dies ist zugleich der höchste Sieg in der bisherigen A-Liga-Spielzeit. Sowohl Odenkirchen, als auch Otzenrath gehen mit gesammelten Selbstvertrauen in das Duell.

Duell der Gegensätze

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr SV Schelsen SV Schelsen ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln II 15:15 PUSH