Der vierte Spieltag steht an: Odenkirchen will die Spitze verteidigen

Die Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach/Viersen geht weiter mit dem vierten Spieltag. Nach den ersten drei torreichen Wochen, stehen nun weitere spannende Begegnungen auf dem Plan. Während der Rheydter SV seine Sieges-Serie gegen den FC Blau-Weiß Wickrathhahn ausbauen will, trifft die SpVg Odenkirchen als Tabellenführer auf den SV Otzenrath. Das ist der vierte Spieltag:
Der Rheydter SV legte einen Traumstart in die neue Saison hin. Nach zwei gespielten Partien hat der SV sechs Zähler auf dem Konto. Hinzu kommt ein starkes Torverhältnis von 10:0. Im kommenden Duell gegen Wickrathhahn wollen die Rheydter diese Serie an Erfolgen ausbauen, um so möglicherweise den ersten Platz zu erklimmen. Die Blau-Weißen starteten ebenfalls stark in die Spielzeit mit einem 3:2-Sieg über Red Stars Mönchengladbach. Die darauffolgenden Begegnungen waren allerdings zum Vergessen für den FC. Zunächst verlor Wickrathhahn im Kreispokal gegen den Polizei SV Mönchengladbach, nur um dann in der Liga eine 1:5-Kltasche gegen die Odenkirchener hinnehmen zu müssen. Als Außenseiter versucht der Tabellenneunte nun alles, um für den ersten Punktverlust der Rheydter zu sorgen.
Durch den 5:1-Kantersieg in Wickrathhahn sicherten sich die Odenkirchener die Tabellenführung vor dem kommenden Spieltag. Nun trifft die Spielvereinigung auf den SV Otzenrath, der mit sechs Punkten aus drei Duellen einen ähnlich guten Start erwischte. In Odenkirchen sticht allen voran die Offensive heraus, denn in nur drei Partien erzielte der A-Ligist ganze 13 Treffer und steht somit nicht nur bezüglich der Zähler auf dem ersten Rang, sondern auch hinsichtlich der erzielten Tore ist Odenkirchen die Nummer Eins der Liga. Die Otzenrather holten nach der Niederlage im ersten Saisonspiel zwei Siege am Stück. Vor allem der Triumph am letzten Spieltag war eindrucksvoll, denn dort schlugen die Otzenrather die Red Stars Mönchengladbach mit 9:1 - Dies ist zugleich der höchste Sieg in der bisherigen A-Liga-Spielzeit. Sowohl Odenkirchen, als auch Otzenrath gehen mit gesammelten Selbstvertrauen in das Duell.
Neben Odenkirchen und Rheydt ist auch der ASV Süchteln II noch ungeschlagen in dieser Saison. Mit sieben Punkten steht der ASV auf dem zweiten Platz der Tabelle. Mit Siegen gegen den SC Rheindahlen (3:1) und den Sportfreunden Neersbroich (4:1) setzten die Süchtelner früh Zeichen in der Liga. Der kommende Gegner, der SV Schelsen, erlebte genau das Gegenteil in der frühen Phase der neuen Spielzeit. Erst einen Punkt konnten die Schelsener in der bisherigen Zeit holen. Zudem kassierte der Tabellenelfte mit zehn Gegentoren die zweitmeisten Treffer gegen sich in der Klasse. Im Aufeinandertreffen stehen also die Zeichen auf einen Erfolg der Süchtelner, allerdings ist in der A-Liga alles möglich. Somit dürfte es ein umkämpftes Spiel werden, indem die Hausherren sich einen ersten Sieg erhoffen, während die Gäste die Tabellenspitze erobern wollen.
Die restlichen Spiele des vierten Spieltags: