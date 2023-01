Der VfR wirkt noch eingefroren Mit der Verspätung von einer Woche konnten beide Mannschaften nun ihren ersten Test im neuen Jahr durchführen.

Auf dem Kunstrasenplatz der Landesssportschule in Bad Blankenburg überzeugte dabei der Verbandsligist FC Saalfeld vor allem in der 1. Halbzeit mit einer brutalen Effektivität, das den Koseltalern das Blut eingefrieren ließ.

Statt selbst in Führung zu gehen, nutzte Fabian Kühne nach 19 Minuten einen Fehler von Keeper Richie Steinbach resolut aus. Noch nicht wieder sortiert, schlug dann gleich Johann Brömel (20.) zu. Zwei abgesprochene Wechsel in Reihen des VfR brachte die nächste Unordnung und Patrick Hook stellte auf 3 : 0 (25.). Erneut Kühne (29./31.) und Frank Naumhoff (39.) hatten weiter leichtes Spiel.

Trainer Johannes Liebmann blieb in seiner Halbzeitansprache nur an die Ehre zu appelieren, sich nicht aufzugeben. Das wirkte dann schon, denn nun kam doch etwas der Ehrgeiz zurück. So konnten Tom Becker (52./73.) und Tim Gössinger (70.) auf 3:6 verkürzen. Aber Brömel (75.) und Hook (78.) trafen noch für die Saalfelder, die sich leicht für die zuletzt erlittenen Niederlagen gegen den VfR revanchieren konnten.