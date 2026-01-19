Der VfR Warbeyen sendet ein klares Signal

Das Wochenende hatte es in sich: Mit zwei Testspielen und einem Hallenturnier in Dülken sammelten die Fußballerinnen des VfR Warbeyen binnen weniger Tage reichlich Spielpraxis. Die Vorbereitung auf die Rückrunde, die bereits am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum eingeläutet wird, läuft nun endgültig auf Hochtouren.
Den Anfang machte am Samstag ein kurzfristig organisiertes Testspiel gegen die A-Junioren der Sportfreunde Broekhuysen (Leistungsklasse). Ein erprobtes Mittel: Schon in der Sommervorbereitung hatte Scuderi bewusst Vergleiche mit männlichen Nachwuchsteams gesucht, um sein Team auf die körperlichen Anforderungen der Zweiten Bundesliga vorzubereiten. Die Partie in Broekhuysen ging mit 2:0 an die Junioren.
Sandro Scuderi war trotzdem zufrieden. „Es ging sehr hart zur Sache und das war auch in Ordnung. Am Ende hat die Partie das erfüllt, was wir uns erhofft hatten. Wir wollten viel in Bewegung sein und haben ein tolles, diszipliniertes Spiel gezeigt. Hätten wir unsere zwei, drei Großchancen genutzt, hätte es auch unentschieden ausgehen können“, sagte Scuderi.
Kaum war die Partie vorbei, saß der Warbeyener Coach auch schon im Auto, um eine Delegation seiner Mannschaft, die zu den Hallenmasters in Dülken entsandt worden war, vor Ort zu unterstützen – gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie seine Schützlinge mit einem 2:2 im letzten Vorrundenspiel gegen Landesligist FV Mönchengladbach den Gruppensieg klarmachten.
Zuvor hatte der VfR deutliche Siege gegen Bezirksligist ASV Süchteln (9:0) und Gastgeber Dülken (Kreisklasse, 8:1) eingefahren. Im Halbfinale musste sich der VfR dann überraschend dem Mittelrheinligisten Viktoria Waldenrath-Straeten geschlagen geben. Trotz einer 2:0-Führung ging die Partie noch in die Golden-Goal-Verlängerung und anschließend ins Neunmeterschießen – mit dem besseren Ende für den Heinsberger Dorfverein.
Im Spiel um Platz drei bekam es der VfR erneut mit dem FV Mönchengladbach zu tun. Diesmal ging der Vergleich deutlich mit 6:0 an den Zweitligisten, der mit Senna El-Messaoudi (neun Treffer) die beste Torschützin stellte. Das Turnier gewann Niederrheinligist MSV Duisburg, für den insgesamt neun ehemalige Spielerinnen des VfR Warbeyen zum Einsatz kamen. Vor dem Hintergrund der von Spannungen geprägten Trennung im vergangenen Sommer wäre ein mögliches Endspiel gegen den VfR nicht ohne Zündstoff gewesen.
Sandro Scuderi ärgerte sich vor allem darüber, dass sich in Rahel Lang und Greta Oerding gleich zwei Spielerinnen Verletzungen zuzogen. „Rahel ist aufs Kinn gefallen und Greta hat sich am Rücken verletzt. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber das ist eben ein Risiko, das man in der Halle eingeht“, sagte Scuderi, nicht ohne die Leistung seiner Hallen-Auswahl zu loben.
Beim zweiten Testspiel am Sonntag gegen Holstein Kiel konnten Rahel Lang und Greta Oerding ob ihrer Blessuren nur bedingt mitwirken. Die Partie gegen den Tabellenführer der Regionalliga Nord, der ein Kurztrainingslager in Kleve absolvierte, ging trotzdem souverän mit 5:0 an den VfR.
Gleich mehrere Neuzugänge kamen zum Einsatz. „Alle bringen etwas mit, das der Mannschaft einen kleinen Ruck gibt. In den nächsten Tagen wird es Vollzugsmeldungen geben. Insgesamt kommen fünf Spielerinnen dazu“, sagte Sandro Scuderi, der mit Leistung seiner Mannschaft zufrieden war.
Der Treffer zum 0:1 (25.) resultierte aus einem Eigentor der Kieler. Die übrigen Treffer erzielten ein Neuzugang (39.), Narjiss Ahamad (44.), Isa Warps (70.) und Marit Cleven (81.). „Es ist eine gewisse Leidenschaft zu spüren. Die neuen Mädels haben sich super integriert. Spielerisch, taktisch und in der Arbeit gegen den Ball war das schon sehr, sehr gut. Man merkt, dass noch Leben in der Mannschaft steckt“, sagte Sandro Scuderi.