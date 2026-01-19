Im Fokus: Warbeyen-Trainer Sandro Scuderi. – Foto: Imago Images

Der VfR Warbeyen sendet ein klares Signal VfR Warbeyen: Das Team hat in zwei Tests und beim Hallenturnier neue Erkenntnisse für die Vorbereitung auf die Zweite Fußball-Bundesliga gesammelt. Verlinkte Inhalte 2. Frauen-Bundesliga VfR Warbeyen Sandro Scuderi

Das Wochenende hatte es in sich: Mit zwei Testspielen und einem Hallenturnier in Dülken sammelten die Fußballerinnen des VfR Warbeyen binnen weniger Tage reichlich Spielpraxis. Die Vorbereitung auf die Rückrunde, die bereits am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum eingeläutet wird, läuft nun endgültig auf Hochtouren.

Welche Erkenntnisse zog Trainer Sandro Scuderi aus dem intensiven Dreierpack? Den Anfang machte am Samstag ein kurzfristig organisiertes Testspiel gegen die A-Junioren der Sportfreunde Broekhuysen (Leistungsklasse). Ein erprobtes Mittel: Schon in der Sommervorbereitung hatte Scuderi bewusst Vergleiche mit männlichen Nachwuchsteams gesucht, um sein Team auf die körperlichen Anforderungen der Zweiten Bundesliga vorzubereiten. Die Partie in Broekhuysen ging mit 2:0 an die Junioren. Sandro Scuderi war trotzdem zufrieden. „Es ging sehr hart zur Sache und das war auch in Ordnung. Am Ende hat die Partie das erfüllt, was wir uns erhofft hatten. Wir wollten viel in Bewegung sein und haben ein tolles, diszipliniertes Spiel gezeigt. Hätten wir unsere zwei, drei Großchancen genutzt, hätte es auch unentschieden ausgehen können“, sagte Scuderi.

Kaum war die Partie vorbei, saß der Warbeyener Coach auch schon im Auto, um eine Delegation seiner Mannschaft, die zu den Hallenmasters in Dülken entsandt worden war, vor Ort zu unterstützen – gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie seine Schützlinge mit einem 2:2 im letzten Vorrundenspiel gegen Landesligist FV Mönchengladbach den Gruppensieg klarmachten. Hohe Siege für Warbeyen Zuvor hatte der VfR deutliche Siege gegen Bezirksligist ASV Süchteln (9:0) und Gastgeber Dülken (Kreisklasse, 8:1) eingefahren. Im Halbfinale musste sich der VfR dann überraschend dem Mittelrheinligisten Viktoria Waldenrath-Straeten geschlagen geben. Trotz einer 2:0-Führung ging die Partie noch in die Golden-Goal-Verlängerung und anschließend ins Neunmeterschießen – mit dem besseren Ende für den Heinsberger Dorfverein.