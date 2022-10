Der VfR Warbeyen patzt gegen das Schlusslicht Das Team kassiert in der Regionalliga der Frauen beim 1:2 gegen den 1. FFC Recklinghausen die erste Niederlage.

Der VfR Warbeyen, der mit einer Serie von sechs Spielen ohne Niederlage den Sprung an die Tabellenspitze der Regionalliga der Frauen geschafft hatte, hat seine erste Niederlage hinnehmen müssen. Den ersten Ausrutscher leistete sich das Team ausgerechnet gegen das Schlusslicht 1. FFC Recklinghausen.

Der VfR verlor am Samstag vor heimischer Kulisse in der Klever Eroglu-Arena durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2 (0:0).

Ballbesitz reicht nicht aus

Dabei dominierte die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi die Partie erwartungsgemäß über weite Strecken. „Wir hatten gefühlt 80, 85 Prozent Ballbesitz. Leider haben wir es über die gesamte Spielzeit nicht geschafft, das für uns zu nutzen. Wir haben versucht, den Ball ins Tor zu tragen“, sagte Scuderi.

Einmal waren die Warbeyener Angriffsbemühungen von Erfolg gekrönt. Nachdem Julia Hüls­ken in Durchgang eins noch die große Chance zur Führung vergeben hatte, brach Pauline Dallmann schließlich den Bann. Hanna Hamdi, wenige Sekunden zuvor erst eingewechselt, passte in der 62. Minute von der Grundlinie aus zur eingelaufenen Pauline Dallmann, die das 1:0 erzielte. Wer jetzt dachte, der Favorit würde die Führung abgeklärt ins Ziel bringen oder sogar noch ein, zwei Tore nachlegen, der täuschte sich.