Der VfR Warbeyen mischt doch noch im Abstiegskampf mit

Für Warbeyen geht es nur noch um Prestige. – Foto: Pascal Derks

Die letzten beiden Auswärtsspiele führen den VfR Warbeyen jeweils in den Großraum Berlin. Zum Auftakt steigt am Sonntag die Partie beim Traditionsverein Turbine Potsdam. Anstoß im Karl-Liebknecht-Stadion ist um 14 Uhr. Was haben Trainer Thomas Gerstner und seine Spielerinnen geplant?

Während es für den VfR Warbeyen nur noch darum geht, sich möglichst würdevoll aus der zweithöchsten Spielklasse zu verabschieden, steckt Turbine noch mitten im Abstiegskampf. Vier Spieltage vor Saisonende liegt ein Quartett punktgleich bei 24 Zählern. Aufgrund des besseren Torverhältnisses stehen Eintracht Frankfurt II, Potsdam und Borussia Mönchengladbach derzeit noch über dem Strich, während der FC Bayern München II einen Abstiegsplatz belegt.

Warbeyen will sich nicht kampflos aufgeben

Entsprechend groß dürften die Ambitionen bei den Potsdamerinnen und ihrem Trainer Steen Gravgaard sein, dem VfR Warbeyen auch im Rückspiel drei Punkte abzunehmen und sich damit eine bessere Ausgangslage für das Saisonfinale zu verschaffen. Das Hinspiel in Kleve hatte Turbine Anfang November deutlich mit 6:0 für sich entschieden.

Auch VfR-Coach Thomas Gerstner ist sich darüber im Klaren, dass sein Team trotz des bereits feststehenden Abstiegs noch einmal das Zünglein an der Waage sein kann. „Wir fahren nicht nach Potsdam, um das Spiel herzuschenken. Wir wollen noch einmal Punkte holen. Tabellarisch ist das Spiel in Potsdam eines, das am ehesten dafür infrage kommt. Wir wollen die Partie eng gestalten“, sagt der Trainer, der das Team nur noch bis zum Saisonende als Coach betreuen wird .

Verzichten muss Gerstner in Potsdam auf Isa Warps, die sich in der Länderspielpause eine Knieverletzung zugezogen hat. Jana Barabara und Aqsa Mushtaq, die ebenfalls bei der Nationalmannschaft waren, sind hingegen einsatzbereit.