Der VfR Warbeyen macht das Double perfekt

Der VfR Warbeyen verabschiedet sich als Pokalsieger in Richtung Zweite Bundesliga. Mit einem 3:0 (2:0)-Erfolg beim Landesligisten TSV Solingen verteidigte der Regionalliga-Meister am Sonntag vor 350 Zuschauern seinen Titel im Niederrheinpokal der Frauen und sicherte sich so das Double. Für den VfR sprang damit im vierten Finale in Serie der dritte Triumph heraus. Was auf dem Papier nach einem unspektakulären Favoriten-Sieg klingt, war jedoch deutlich abwechslungsreicher, als das Ergebnis vermuten lässt.

„Wir haben das sehr gut weggesteckt und in Unterzahl fast noch konzentrierter agiert. Natürlich mussten wir unser Spiel ein bisschen defensiver gestalten“, sagte VfR-Trainer Sandro Scuderi, der in der Folge auf zwei Viererketten mit einer Spitze umstellte.

Dem VfR Warbeyen dürfte nicht zuletzt auch in die Karten gespielt haben, dass er zum Zeitpunkt der improvisierten Maßnahme bereits in Führung lag. Bevor sie sich dem Verhindern von Toren widmete, hatte Aida Manoukian in der 13. Minute nämlich den Führungstreffer von Moisa Verkuijl aufgelegt. Und auch nach dem Platzverweis präsentierte sich der VfR Warbeyen erstaunlich abgeklärt.

Stich in Unterzahl versetzt

In der neuen Formation versetzte der Regionalligist dem Underdog aus Solingen, der in Überzahl selbstverständlich noch mehr an die Überraschung glaubte, einen weiteren empfindlichen Stich. In der 43. Minute behauptete sich Narjiss Ahamad nach Vorarbeit von Moisa Verkuijl gegen zwei Gegenspielerinnen und stellte auf 2:0.

In der Halbzeitpause habe man dann erst einmal besprochen, wie man Torfrau Manoukian die zweiten 45 Minuten möglichst sorgenfrei gestalten könne, so Scuderi. „Wir wollten den Gegner, der über 90 Minuten nie aufgegeben hat, nach Möglichkeit nicht zum Schuss kommen lassen“, sagte der VfR-Coach. Doch selbst als dieser Plan mal nicht aufging, war die Niederländerin, die zwei Glanzparaden zeigte, zur Stelle. Auf der anderen Seite sorgte ein schön vorgetragener Spielzug in der 81. Minute für die Entscheidung. Am Ende bediente die eingewechselte Lynn Robben Verkuijl, die den 3:0-Endstand herstellte.

Wenige Minuten später lagen sich die Schwarz-Weißen in den Armen – inmitten der Jubeltraube war auch Sandro Scuderi. „Was wir mit zehn Spielerinnen in der Konstellation gezeigt haben, ist wirklich toll. Es ist schön, dass wir zum Abschluss dieser Saison auch noch den Niederrheinpokal in die Höhe stemmen dürfen“, sagte er.

VfR Warbeyen: Schoofs – Gouriye, Angenent (62. Robben), Manoukian, de Gelder, van Biljouw (70. Schruff), Hoevers, Verkuijl, Guyens (87. Jaspers), Kroon, Ahamad (87. van Verseveld).