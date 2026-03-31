Der VfR Warbeyen lässt sich nicht mehr aufhalten

In der B-Junioren-Grenzlandliga verlor die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen ihr Heimspiel gegen den SV Budberg trotz Führung mit 1:2 (1:0). Ilja Kellner hatte die JSG in der 35. Minute in Führung gebracht. Mit Toren in der 58. und 78. Minute drehte der SV Budberg die Partie nach der Pause. Der Tabellenzweite SV Straelen bleibt Spitzenreiter Sportfreunde Lowick auf den Fersen. Beim Drittletzten JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo hatte der SVS keine Mühe und setzte sich mit 4:0 (5:0) durch. Fynn Eymael (14.), Panajiotis Kosmeridis (19.), Ismet Özdas (36.) und Noah Dujmovic (38.) sorgten bereits vor der Halbzeit für klare Verhältnisse. Nach der Pause trug sich auch noch Mats Prang (54.) in die Torschützenliste ein. Der Rückstand auf Lowick beträgt aktuell fünf Zähler. Allerdings hat das Team von Jeremie Dohrmann noch ein Spiel in der Hinterhand.