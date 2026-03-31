Der VfR Warbeyen lässt sich nicht mehr aufhalten

In der Grenzlandliga der A-Junioren hat die JSG SV Straelen/SV Veert eine Überraschung nur knapp verpasst. Im Heimspiel gegen Tabellenführer FC Neukirchen-Vluyn musste sich der Tabellensiebte denkbar knapp mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Gäste, die das Hinspiel mit 3:1 für sich entschieden hatten, in der 63. Minute in Führung. Die JSG fand jedoch die richtige Antwort und kam nur sieben Minuten später durch Hannes Schmitz zum Ausgleich (70.). Ein später Treffer (85.) sorgte schließlich für die Entscheidung zugunsten des Spitzenreiters.
In der Tabelle droht der Straelener Nachwuchs den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verpassen. Der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze ist unterdessen noch halbwegs komfortabel. Nach aktuellem Stand müsste das Team von Trainer Jannik Banner im Sommer in die Relegation.
In der B-Junioren-Grenzlandliga verlor die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen ihr Heimspiel gegen den SV Budberg trotz Führung mit 1:2 (1:0). Ilja Kellner hatte die JSG in der 35. Minute in Führung gebracht. Mit Toren in der 58. und 78. Minute drehte der SV Budberg die Partie nach der Pause. Der Tabellenzweite SV Straelen bleibt Spitzenreiter Sportfreunde Lowick auf den Fersen. Beim Drittletzten JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo hatte der SVS keine Mühe und setzte sich mit 4:0 (5:0) durch. Fynn Eymael (14.), Panajiotis Kosmeridis (19.), Ismet Özdas (36.) und Noah Dujmovic (38.) sorgten bereits vor der Halbzeit für klare Verhältnisse. Nach der Pause trug sich auch noch Mats Prang (54.) in die Torschützenliste ein. Der Rückstand auf Lowick beträgt aktuell fünf Zähler. Allerdings hat das Team von Jeremie Dohrmann noch ein Spiel in der Hinterhand.
Siegfried Materborn verlor überraschend mit 2:3 (2:1) beim Tabellenvorletzten SC TuB Mussum. Prince Ngesang (14.) und Kamal Alomari (34.) brachten die Gäste in Durchgang eins zweimal in Führung. Die Bocholter glichen jeweils aus (19., 44.) und erzielten schließlich in letzter Sekunde den Siegtreffer (80.). In der Tabelle steht der Materborner Nachwuchs weiter auf dem siebten Platz.
Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen marschieren in der Niederrheinliga unaufhaltsam in Richtung Titel. Im Nachholspiel beim FV Mönchengladbach holte sich das Top-Team der Spielklasse einen 5:2 (3:1)-Erfolg – allerdings nicht ohne Gegenwehr. Die Gastgeber gingen bereits in der vierten Minute in Führung. Lucy Aland (13.), Silja Peters (20.) und Robin Roovers (22.) reichten jedoch zehn Minuten, um die Partie zu drehen.
Nach dem Seitenwechsel verkürzten die Gäste nochmal (46.), doch zwei weitere Treffer von Robin Roovers, die einen Dreierpack schnürte (52., 60.), sorgten schließlich für die Entscheidung. „Wir wussten, dass in Gladbach viele Mannschaften Punkte verspielt haben. Nach den Gegentoren haben wir Moral gezeigt und uns immer wieder in die Partie gekämpft“, sagte Bart Denissen.
Der Warbeyener Trainer ist froh, dass seine Schützlinge während der Osterferien ein bisschen durchschnaufen können. „Ich bin froh, dass wir das volle Programm mit den ganzen Pflichtspielen jetzt geschafft haben. Wir können zufrieden sein.“ So ganz wird der Ball während der Spielpause aber auch nicht ruhen. Über Ostern ist die Jugendabteilung des VfR bei einem Jugendturnier im kroatischen Pula zu Gast. „Da freuen wir uns drauf“, so Denissen.