Der VfR Warbeyen ist noch zu launisch Frauen-Regionalliga: Zwischenzeitlich grüßte die Mannschaft um Trainer Sandro Scuderi von Platz eins. Doch einige Ausrutscher gegen Gegner aus dem unteren Tabellendrittel verhinderten eine bessere Platzierung.

Ein Erfolgserlebnis im letzten Pflichtspiel des Fußballjahres 2022 war dem VfR Warbeyen nicht vergönnt. Am 3. Dezember hatte der Frauen-Regionalligist sein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf gleichsam schmerzhafte und unglückliche Art und Weise mit 1:3 verloren. Und obwohl das Schiedsrichtergespann den Spielverlauf damals mit mehreren Fehlentscheidungen maßgeblich mitgeprägt hatte, war die Leistung des VfR an jenem kalten Dezembertag ein stückweit sinnbildlich für das bisherige Auftreten während der Hinrunde, die für den VfR zunächst besser nicht hätte beginnen können.

Mit einer Serie von sechs ungeschlagenen Spielen in Folge war der VfR Warbeyen in die Saison gestartet. Zwischenzeitlich grüßte man gar von der Tabellenspitze. Den ersten Dämpfer setzte es ausgerechnet gegen das damalige Schlusslicht 1. FFC Recklinghausen – die Elf von Sandro Scuderi verlor mit 1:2. Was dann folgte, ist nicht so leicht zu begreifen. Gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel präsentierte sich der VfR zumeist bestens aufgelegt – so zum Beispiel bei den Auswärtsspielen gegen Arminia Bielefeld (0:0) und SGS Essen II (4:1) oder vor heimischer Kulisse gegen den VfL Bochum (1:0).

Zwei weitere Teams aus dem Tabellenkeller – der FSV Gütersloh II (1:2) und FV Mönchengladbach (0:2) – erwiesen sich hingegen als Stolpersteine auf dem ambitionierten Weg, den man in Warbeyen einschlagen möchte. Man wolle in der Endabrechnung besser dastehen als in der Vorsaison, hatte Scuderi vor einigen Monaten ausgelobt. Daran hat sich nichts geändert. Am Ende der vergangenen Spielzeit durften seine Schützlinge einen bemerkenswerten fünften Platz bejubeln. Aktuell steht der VfR Warbeyen mit 21 Punkten auf Rang acht. Die Abstiegsränge sind in weiter Ferne, die Spitzengruppe ist noch nicht vollends enteilt – vieles ist noch möglich.

VfR will oben mitspielen

In seiner Zwischenbilanz hält Sandro Scuderi an der ursprünglichen Zielsetzung fest. Die Hinrunde betrachtet er mit gemischten Gefühlen. „Auf der einen Seite sind wir sehr glücklich über die Entwicklung, die wir gemacht haben. Anderseits ist es natürlich unschön, dass wir gerade gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel so viele Punkte abgegeben haben. Damit können wir nicht zufrieden sein“, sagt der Warbeyener Coach, der die Zeit in der Winterpause genutzt hat, um alle Partien der Hinrunde noch einmal zu analysieren.