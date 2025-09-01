Der VfR Warbeyen ist konkurrenzfähig

Der VfR Warbeyen ist in der Zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen konkurrenzfähig – das ist die wichtige Erkenntnis vom Sonntagnachmittag. Wer nach der 0:6-Auftaktniederlage beim VfL Bochum noch an diesem Umstand gezweifelt hatte, wurde nun eines Besseren belehrt. Der Neuling erkämpfte sich im ersten Zweitliga-Heimspiel seiner Vereinsgeschichte ein 1:1 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt II.

Bei den Gästen aus der Main-Metropole, die am ersten Spieltag im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach ebenfalls nicht über ein Remis (1:1) hinausgekommen waren, hielt sich die Freude nach Abpfiff in Grenzen. Die dreieinhalbstündige Heimfahrt hätte man am liebsten mit drei Zählern angetreten, denn die U20-Auswahl der Eintracht hatte über 90 Minuten die hochkarätigeren Torchancen verzeichnet.

Beinahe wären die Gäste sogar komplett leer ausgegangen, doch der freche Heber von VfR-Kapitänin Moisa Verkuijl, die bereits beim Ausgleich ihre Füße im Spiel hatte, senkte sich in der letzten Minute der Nachspielzeit nur auf und nicht ins Tor. „Am Ende war im Ganzen sogar mehr für uns drin, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Hinten hatten auch wir zwei, drei Mal das nötige Glück, als unsere Torhüterin für uns gerettet hat“, sagte VfR-Coach Sandro Scuderi.

Beim Treffer zum 0:1 (14.) war Lea Egbers, die Scuderi und seine Trainerkollegen Patrick Braun und André Barth zur Nummer eins im Warbeyener Tor bestimmt haben, jedoch machtlos. Mit einem hart, aber flach gespielten Ball in die Tiefe hatte die Frankfurter Spielführerin Kerstin Bogenschütz die gesamte Warbeyener Hintermannschaft auf einen Schlag aus dem Spiel genommen. Sibel Agirman war frei durch und jagte den Ball vorbei an Egbers in den linken Winkel.

In der Folge zeigte der VfR Warbeyen jedoch die richtige Reaktion und gestaltete das Spiel offen. „Es war sehr wichtig, dass wir nach dem 0:1 wieder reinfinden und die Ruhe bewahren. Das haben wir wirklich toll gemacht. Wir haben uns wieder reingekämpft und uns gute Chancen herausgespielt“, sagte Sandro Scuderi.

Gute Stimmung auf den Rängen

In der 75. Minute durften dann all jene der 340 Zuschauer im Klever Bresserberg-Stadion, die es mit dem VfR Warbeyen hielten, zum ersten Mal einen Treffer des Aufsteigers bejubeln. Nach einem Einwurf von Mariken Kroon behauptete sich die eingewechselte Jana Barbara auf rechts gegen mehrere Gegenspielerinnen. Moisa Verkuijl nahm den Ball auf, drang in den gegnerischen Strafraum ein und bediente die im Rückraum ungedeckte Akane Miyoshi, die nur noch einschieben musste.

Für den Neuzugang von Zweitliga-Konkurrent SV Meppen war es der erste Treffer im ersten Pflichtspiel für den VfR – ein Tor, das auch Sandro Scuderi glücklich stimmte. „Insgesamt bin ich hochzufrieden, denn der Punktgewinn ist definitiv verdient. Phasenweise waren wir sehr gut in der Partie und haben mutig nach vorne gespielt. Die Stimmung im Stadion hat uns zusätzlich euphorisiert. Wir blicken jedenfalls positiv auf das, was jetzt kommt“, sagte der Warbeyener Coach nach dem gelungenen Auftritt.

Es trifft sich ganz gut, dass der Spielplan für den VfR gleich das nächste Heimspiel vorsieht. Am kommenden Sonntag ist der FC Ingolstadt zu Gast am Bresserberg – die Partie wird bereits um 11 Uhr angepfiffen.