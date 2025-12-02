Der VfR Warbeyen ist eine Klasse für sich

In der B-Junioren-Niederrheinliga ist der 1. FC Kleve durch eine 1:3 (0:3)-Niederlage beim VfB Hilden auf Platz zehn abgerutscht. Der Vorsprung auf die Relegationsplätze beträgt weiterhin nur einen Zähler. Beim Auftritt im Kreis Mettmann hätten die Talente vom Bresserberg eigentlich bereits nach wenigen Minuten in Führung gehen müssen, doch ein Verteidiger des Gegners klärte im letzten Moment auf der Linie.
In der zweiten Hälfte des ersten Durchgangs gab der Klever Nachwuchs das Spiel dann komplett aus der Hand und schenkte dem Tabellensiebten eine 3:0-Pausenführung (22., 26., 40.). Nach dem Seitenwechsel konnte Vadim Sladkov zwar noch einmal verkürzen (45.), doch für mehr reichte es nicht. FC-Trainer Niko Hegemann, der zuletzt daran erinnert hatte, dass das Erreichen der Relegationsplätze als Saisonziel benannt worden war, wählte klare Worte. „Die erste Halbzeit war zum Vergessen. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann Normalform. Nächste Woche haben wir ein wichtiges Spiel bei Rot-Weiß Oberhausen. Wenn wir da eine gute Leistung zeigen, können wir aus einer ordentlichen Hinrunde eine gute machen“, so Hegemann.
Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen haben am Sonntag den achten Sieg im achten Meisterschaftsspiel eingefahren. Der Tabellenführer der Niederrheinliga gewann sein Heimspiel gegen den Drittletzten SV Glehn souverän mit 7:0 (4:0). Pia Rütter gelang dabei ein Dreierpack (25., 40., 42.). Die übrigen Tore erzielten Tyra Janssen (27.), Robin Giezen (39.), Stella Peerenboom (58.) und Silja Peters (80.).
„Wir haben keinen einzigen Schuss auf unser Tor zugelassen. Ich muss der Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Jede Spielerin hat ihre Minuten bekommen. Das Spiel war gut für das Selbstvertrauen“, sagte VfR-Trainer Bart Denissen. Am kommenden Wochenende bekommen es seine Schützlinge im Top-Spiel mit dem Tabellenzweiten MSV Duisburg zu tun. Bei einem Sieg könnte der MSV auf einen Zähler an den VfR heranrücken. „Wir gehen das Spiel so an wie jedes andere auch“, so Denissen.
In der Grenzlandliga der A-Junioren hatte sich der 1. FC Kleve bereits unter der Woche dank Toren von Niklas van Betteray (62.), Jannes Wels (62.) und Ilyas Miri (90., 90.+3) mit 4:0 (0:0) gegen die Sportfreunde Lowick durchgesetzt. Am Sonntag folgte nun ein 8:0 (3:0)-Erfolg im Auswärtsspiel beim PSV Wesel, der die Klever auf Rang zwei beförderte. Wels (14., 17., 51., 58.), Ameer Ahmed (41.), Matteo Cagnazzo (48.), Emil Oerding (66.) und Miri (82.) erzielten die Treffer.
In der B-Junioren-Grenzlandliga war an diesem Wochenende nur die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen im Einsatz. Der Tabellenfünfte verlor sein Heimspiel gegen die Sportfreunde Lowick mit 0:4 (0:2). Die Gäste, die sich damit auf Platz drei verbesserten, trafen in der 10., 27., 54. und 68. Spielminute.
In der Grenzlandliga der C-Junioren musste sich Siegfried Materborn vor heimischem Publikum dem Tabellenzweiten PSV Wesel mit 1:7 (0:2) geschlagen geben. Zur Halbzeit hielt sich der Schaden mit zwei Gegentreffern (6., 33.) noch in Grenzen. Nach der Pause legten die Gäste aus Wesel fünf weitere Tore nach (37., 56., 58., 63., 69.). Den Ehrentreffer für den Drittletzten aus Materborn zum zwischenzeitlichen 1:3 erzielte Moussa Kourouma in der 55. Minute.
Der 1. FC Kleve bleibt einer der ärgsten Verfolger von Spitzenreiter Sportfreunde Lowick. Am Samstag gewann der Tabellendritte, den aktuell nur zwei Zähler von Platz eins trennen, sein Heimspiel gegen den 1. FC Lintfort auch in der Höhe verdient mit 5:0 (3:0). Lukas Rehfeldt (13.), Jonah Stobrawe (34.) und ein Eigentor der Gäste (23.) sorgten bereits zur Halbzeit für klare Verhältnisse. Nach Wiederanpfiff stellten Jonas Bachtin (36.) und Dino Mujkic (70.) mit ihren Treffern den Endstand her.