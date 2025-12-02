Warbeyens Juniorinnen zeigen eine beeindruckende Leistung. – Foto: Pascal Derks

Der VfR Warbeyen ist eine Klasse für sich Achtes Spiel, achter Sieg – die B-Juniorinnen vom Duvenpoll sind bereit für das Gipfeltreffen in der Niederrheinliga mit dem MSV Duisburg. Trainer Bart Denissen erklärt, was den Nachwuchs des Zweitligisten so stark macht. Verlinkte Inhalte B-Niederrheinliga B-Niederrheinliga A-Jun.-Grenzland VfR Warbeyen 1. FC Kleve + 4 weitere

In der B-Junioren-Niederrheinliga ist der 1. FC Kleve durch eine 1:3 (0:3)-Niederlage beim VfB Hilden auf Platz zehn abgerutscht. Der Vorsprung auf die Relegationsplätze beträgt weiterhin nur einen Zähler. Beim Auftritt im Kreis Mettmann hätten die Talente vom Bresserberg eigentlich bereits nach wenigen Minuten in Führung gehen müssen, doch ein Verteidiger des Gegners klärte im letzten Moment auf der Linie.

So., 30.11.2025, 10:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden 1. FC Kleve 1. FC Kleve 3 1 Abpfiff In der zweiten Hälfte des ersten Durchgangs gab der Klever Nachwuchs das Spiel dann komplett aus der Hand und schenkte dem Tabellensiebten eine 3:0-Pausenführung (22., 26., 40.). Nach dem Seitenwechsel konnte Vadim Sladkov zwar noch einmal verkürzen (45.), doch für mehr reichte es nicht. FC-Trainer Niko Hegemann, der zuletzt daran erinnert hatte, dass das Erreichen der Relegationsplätze als Saisonziel benannt worden war, wählte klare Worte. „Die erste Halbzeit war zum Vergessen. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann Normalform. Nächste Woche haben wir ein wichtiges Spiel bei Rot-Weiß Oberhausen. Wenn wir da eine gute Leistung zeigen, können wir aus einer ordentlichen Hinrunde eine gute machen“, so Hegemann.

Warbeyen baut perfekte Serie aus

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen haben am Sonntag den achten Sieg im achten Meisterschaftsspiel eingefahren. Der Tabellenführer der Niederrheinliga gewann sein Heimspiel gegen den Drittletzten SV Glehn souverän mit 7:0 (4:0). Pia Rütter gelang dabei ein Dreierpack (25., 40., 42.). Die übrigen Tore erzielten Tyra Janssen (27.), Robin Giezen (39.), Stella Peerenboom (58.) und Silja Peters (80.). „Wir haben keinen einzigen Schuss auf unser Tor zugelassen. Ich muss der Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Jede Spielerin hat ihre Minuten bekommen. Das Spiel war gut für das Selbstvertrauen“, sagte VfR-Trainer Bart Denissen. Am kommenden Wochenende bekommen es seine Schützlinge im Top-Spiel mit dem Tabellenzweiten MSV Duisburg zu tun. Bei einem Sieg könnte der MSV auf einen Zähler an den VfR heranrücken. „Wir gehen das Spiel so an wie jedes andere auch“, so Denissen. Klever U19 torhungrig