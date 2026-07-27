Der VfR Warbeyen ist bereit für den Regionalliga-Saisonstart

Die Fußballerinnen des Regionalligisten VfR Warbeyen haben im zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den Zweitligisten VfL Bochum zeigte das Team von Coach Joel Kaworksy über weite Strecken eine überzeugende Leistung und musste sich nur mit 2:3 (0:2) geschlagen geben.
Der einstige Ligarivale des VfR, der bereits in einer Woche in die neue Zweitliga-Saison startet, schickte eine Auswahl erfahrener Zweitliga-Spielerinnen ins Rennen. Das machte sich vor allem im ersten Durchgang bemerkbar. Nach einer knappen Viertelstunde brachte Dörthe Hoppius den VfL in Führung (14.). Die 30-Jährige erwies sich schon in der Vorsaison als echter Warbeyen-Schreck: In zwei Begegnungen erzielte sie fünf Tore gegen den VfR.
In der 22. Minute erhöhte Anna-Luisa Figuera Marques auf 2:0 für den VfL Bochum. Joel Kaworsky attestierte seinen Spielerinnen schwere Beine. „Wir sind gegen einen sehr guten Gegner früh mit 0:2 in Rückstand geraten. Man konnte sehen, dass wir anstrengende Tage aus unserem Trainingslager hinter uns hatten“, sagte Kaworsky.
Gleichzeitig erinnerte er an die beiden Duelle mit Bochum in der vergangenen Zweitliga-Saison. „Da war die Mannschaft zweimal ohne Chance. Ich glaube, dass einige immer noch mental den Rucksack aus der letzten Saison mit sich tragen. Meine Aufgabe ist es, die Köpfe freizukriegen und dafür zu sorgen, dass die Spielerinnen wieder in sich vertrauen“, so Kaworsky.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der VfR Warbeyen deutlich verbessert und tankte sichtbar Selbstvertrauen. In der 66. Minute verkürzte Neuzugang Shi-Jona Martina, die bereits beim 3:1-Erfolg über die DJK TuSA Düsseldorf getroffen hatte, auf 1:2. Die Antwort des VfL ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später stellte Dörthe Hoppius den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (68.).
Doch der VfR steckte nicht auf. Erneut dauerte es nur eine Minute, ehe mit Naomi Fiemawhle ein weiterer Neuzugang für die Warbeyenerinnen traf (69.). Die 18-jährige Defensivspielerin war zuletzt für AZ Alkmaar in den Niederlanden aktiv. Am Ende blieb es bei der knappen Niederlage, doch Joel Kaworsky hatte allen Grund, zufrieden zu sein. „Wir haben in der zweiten Halbzeit eine grandiose Reaktion gezeigt. Wir haben guten Fußball gespielt, hatten viel Spielkontrolle und sehr gute Torchancen“, sagte der VfR-Coach. Insgesamt sieht er seine Mannschaft im Soll: „Die Mannschaft nimmt eine sehr gute Entwicklung. Wenn man bedenkt, dass wir noch drei, vier Wochen Zeit haben, einiges zu justieren, bin ich sehr guter Dinge.“