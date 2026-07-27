Der VfR Warbeyen ist bereit für den Regionalliga-Saisonstart

Gleichzeitig erinnerte er an die beiden Duelle mit Bochum in der vergangenen Zweitliga-Saison. „Da war die Mannschaft zweimal ohne Chance. Ich glaube, dass einige immer noch mental den Rucksack aus der letzten Saison mit sich tragen. Meine Aufgabe ist es, die Köpfe freizukriegen und dafür zu sorgen, dass die Spielerinnen wieder in sich vertrauen“, so Kaworsky.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der VfR Warbeyen deutlich verbessert und tankte sichtbar Selbstvertrauen. In der 66. Minute verkürzte Neuzugang Shi-Jona Martina, die bereits beim 3:1-Erfolg über die DJK TuSA Düsseldorf getroffen hatte, auf 1:2. Die Antwort des VfL ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später stellte Dörthe Hoppius den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (68.).

Neuzugang von AZ Alkmaar trifft sofort