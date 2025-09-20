Der VfR Warbeyen hofft am Sonntag auf den ersten Saisonsieg

Zum zweiten Mal in der noch jungen Saison der Zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen stehen die Fußballerinnen des VfR Warbeyen vor der Aufgabe, nach einer deutlichen Niederlage wieder in die Spur zu finden. Auf das 0:6 im Auftaktspiel gegen VfL Bochum folgten zwei Remis in den aufeinanderfolgenden Heimspielen gegen Eintracht Frankfurt II (1:1) und den FC Ingolstadt (2:2) – die ersten Zweitliga-Zähler in der Warbeyener Vereinsgeschichte.

Im Auswärtsspiel beim SV Meppen lief es jedoch zuletzt so gar nicht rund. Mit einem 0:8 im Gepäck traten die Gäste vom Niederrhein die für Zweitliga-Verhältnisse glücklicherweise nicht allzu lange Heimreise aus dem Emsland an.

Ein Umstand, der trotz der hohen Auswärtspleite Mut macht: Bisher sind die namhaften Gegner in der zweithöchsten Spielklasse noch den Beweis schuldig geblieben, dass der VfR Warbeyen auch vor heimischem Publikum zu bezwingen ist.

Der nächste klangvolle Name, vielleicht einer der klangvollsten im europäischen Vereinsfußball, ist an diesem Wochenende in der Kreisstadt zu Gast. Am Sonntag um 14 Uhr empfängt der VfR Warbeyen den FC Bayern München II im Klever Bresserberg-Stadion. Die zweite Mannschaft des FCB ist wie der SV Meppen Dauergast in der ZweitenBundesliga. In der vergangenen Saison wurden die Münchenerinnen Tabellenzehnter.

Die aktuelle Spielzeit ist für die Mannschaft von Coach Jerome Reisacher, der in seine zweite Saison geht, bisher durchwachsen angelaufen. Zum Auftakt gab es eine klare 0:3-Niederlage gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart. Es folgte ein Remis gegen den VfL Bochum (1:1) und ein 4:2-Erfolg gegen den Aufsteiger VfL Wolfsburg II. Zuletzt kassierte die Münchener Zweitvertretung eine 0:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach.

Sandro Scuderi freut sich auf das erneute Duell zwischen Provinzverein und Großstadtklub. „Bayern München kommt nicht jedes Jahr zu uns. Für uns ist jedes Heimspiel ein Highlight-Spiel. Ich hoffe, wieder auf viele Zuschauer und eine gute Stimmung. In den bisherigen beiden Heimspielen waren die Fans unser zwölfter Mann beziehungsweise unsere zwölfte Frau“, sagt der Warbeyener Trainer.

Scuderi fordert "anderes Gesicht" von seinem Team

Mit der schmerzhaften Pleite in Meppen hat man sich unter der Woche eingehend auseinandergesetzt. „Vor allem am Montag danach saß der Stachel noch tief. Nach der Analyse war der Kopf am Dienstag aber wieder frei und der Fokus hat sich auf das nächste Wochenende gerichtet. Die Stimmung ist wieder ins Positive gekippt“, sagt Sandro Scuderi, der appelliert, sich auf das zu besinnen, was sich nach der hohen Niederlage in Bochum bewährt hat.

„Wir sollten jetzt nicht überdrehen und meinen, wir müssten das 0:8 irgendwie wiedergutmachen. Zuletzt hat es uns sehr gutgetan, die Ruhe zu bewahren und geduldig zu sein – vor allem in der Arbeit gegen den Ball. Wir wollen in der Defensive erst einmal wieder gut stehen und länger die Null halten. Dann gilt es über den Kampf und die Leidenschaft, Wege nach vorne zu finden“, sagt Scuderi.

In den Heimspielen gegen Frankfurt und Ingolstadt ist das dem VfR bereits gelungen. Gegen Ingolstadt schnupperten die Warbeyenerinnen sogar am Sieg. Und der Traum vom ersten Zweitliga-Erfolg lebt weiter. Scuderi: „Wir haben gezeigt, wie es gehen kann. Da wollen wir wieder hin. Ich glaube fest daran, dass wir Sonntag ein anderes Gesicht zeigen werden. Die Mannschaft tut das auch.“